शुक्रवार, 19 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Uddhav Thackeray First Speech After Operation Tiger Shiv Sena Foundation Day

Shivsena : ‘जमलेल्या माझ्या तमाम..,’ उद्धव ठाकरेंची तोफ धडाडली, षण्मुखानंद हॉलमध्ये ठाकरे गटाचा शिवसेना वर्धापन दिन मेळावा

Updated On: Jun 19, 2026 | 09:03 PM IST
जाहिरात
सारांश

ऑपरेशन टायगरनंतर प्रथमच उद्धव ठाकरे शिवसैनिकांना संबोधित करत आहेत. शिवसेनेच्या ६० व्या वर्धापनदिनानिमित्त षण्मुखानंद सभागृहात आयोजित मेळाव्याकडे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे लक्ष लागले आहे.

उद्धव ठाकरेंची तोफ धडाडली, षण्मुखानंद हॉलमध्ये ठाकरे गटाचा शिवसेना वर्धापन दिन मेळावा

उद्धव ठाकरेंची तोफ धडाडली, षण्मुखानंद हॉलमध्ये ठाकरे गटाचा शिवसेना वर्धापन दिन मेळावा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

शिवसेनेच्या स्थापनेला ६० वर्षे पूर्ण होत असताना राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. एकीकडे ठाकरे गटातील सहा खासदारांच्या बंडामुळे निर्माण झालेली खळबळ, तर दुसरीकडे शिवसेनेच्या वर्धापनदिनाचे मेळावे यामुळे सर्वांचे लक्ष मुंबईकडे लागले आहे. ठाकरे गट आणि शिंदे गट स्वतंत्रपणे वर्धापनदिन साजरा करणार आहेत अश्यातच, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा वर्धापनदिन मेळावा मुंबईतील षण्मुखानंद सभागृहात आयोजित करण्यात आला आहे. ‘ऑपरेशन टायगर’नंतर प्रथमच पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे कार्यकर्त्यांना संबोधित करत असल्याने या भाषणाकडे विशेष लक्ष लागले आहे.

खचून गेलेला नाही तर पेटलेला शिवसैनिक माझ्यासोबत 

जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो आणि भगिनींनोम्हणत उद्धव ठाकरेंनी आपल्या भाषणाची सुरुवात केली. यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधत ते म्हणाले, “आज अनेकांना वाटलं होतं, आजच्या मेळाव्याला खचून गेलेला शिवसैनिक येईल. मात्र हा खचून गेलेला नाही तर पेटलेला शिवसैनिक आहे. संकटाला पुरून उरणारा शिवसैनिक माझ्यासोबत आहे. आज देशाच्या कानाकोपऱ्यातून शिवसैनिक हा सोहळा पाहात आहेत. भाजप आहे कुठे? त्यांना संसदेत दोन तृतीयांश बहुमत नाही,” असे ते म्हणाले.

30 वर्षात भाजपसोबत  विलीन झालो नाही, तर आता काँग्रेसमध्ये कसे होणार?

ते पुढे म्हणाले, “30 वर्षे आम्ही भाजपसोबत होतो. या 30 वर्षात त्यांच्यासोबत विलीन झालो नाही, तर आता काँग्रेसमध्ये कसे होणार? भाजपचं आता एकनाथ शिंदेंच्या गटात सामील होणार आहे. माझ्यावर टीका होत आहे. आदित्यवर घाणेरडे आरोप होत आहेत. एकनाथ शिंदेंना दुसऱ्याचे बाप चोरावे लागत आहेत.”

हक्काचे 20 आमदार आणि अनेक नगरसेवक अजूनही खंबीरपणे सोबत

उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले, “आपण चार खासदारांचा सत्कार तर केलाच आहे, पण त्यासोबतच आपले हक्काचे 20 आमदार आणि अनेक नगरसेवक अजूनही खंबीरपणे सोबत उभे आहेत. ज्या वेळेपासून आपण आपले यशअपयश हे केवळ निवडणुकीच्या निकालासोबत तुलना करायला लागतो, तिथेच आपण फसतो, असं माझं स्पष्ट मत आहे. शिवसेनाप्रमुखांसोबत पहिली नेत्यांची फळी ज्या वेळी होती, ज्यांनी पक्षासाठी अतोनात कष्ट घेतले. ते निष्ठावंत आज महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पाहायला मिळत आहेत,” असे ते म्हणाले.

तर देश अराजकतेकडे जाऊ शकतो

लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास उडत चालला आहे. मला चिंता वाटते कि, जर हे असेच चालू राहिले तर देश अराजकतेकडे जाऊ शकतो. माझ्या आवाहनाला आणि बाळासाहेबांच्या नावाला प्रतिसाद देत या मतदारांनी आम्हाला मतदान केले होते. मोदींचे नाव वापरता आम्ही या नऊ जागा जिंकल्या होत्या.”

बातमी अपडेट होत आहे.

Web Title: Uddhav thackeray first speech after operation tiger shiv sena foundation day

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 19, 2026 | 08:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शिवसेना वर्धापनदिन मेळाव्यात कोण गाजवणार व्यासपीठ? ठाकरे-शिंदे गटातील प्रमुख वक्त्यांची यादी समोर
1

शिवसेना वर्धापनदिन मेळाव्यात कोण गाजवणार व्यासपीठ? ठाकरे-शिंदे गटातील प्रमुख वक्त्यांची यादी समोर

Aaditya Thackeray: ‘तुम्ही स्वतःला निर्लज्जपणे विकलं…’; ६ खासदारांच्या बंडानंतर आदित्य ठाकरेंचा पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…
2

Aaditya Thackeray: ‘तुम्ही स्वतःला निर्लज्जपणे विकलं…’; ६ खासदारांच्या बंडानंतर आदित्य ठाकरेंचा पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

Uddhav Thackeray: खासदार फुटीने बेजार पण अजूनही आशेचा किरण जिवंत…बाळासाहेबांचा फोटो अन्…उद्धव ठाकरेंची भावनिक पोस्ट
3

Uddhav Thackeray: खासदार फुटीने बेजार पण अजूनही आशेचा किरण जिवंत…बाळासाहेबांचा फोटो अन्…उद्धव ठाकरेंची भावनिक पोस्ट

‘गद्दारांना Y+ सुरक्षा, शेतकऱ्यांना अटी,’ खासदार फुटीवरून मविआ आक्रमक; रोहित पवार, वर्षा गायकवाडांचा हल्लाबोल
4

‘गद्दारांना Y+ सुरक्षा, शेतकऱ्यांना अटी,’ खासदार फुटीवरून मविआ आक्रमक; रोहित पवार, वर्षा गायकवाडांचा हल्लाबोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भीमेचा ‘जलसम्राट’ जाळ्यात! २५ किलोच्या कटल्याने बेगमपूरकरांना दिला आनंदाचा धक्का

भीमेचा ‘जलसम्राट’ जाळ्यात! २५ किलोच्या कटल्याने बेगमपूरकरांना दिला आनंदाचा धक्का

Jun 19, 2026 | 08:59 PM
समोर अचानक वाहन आले अन्…! वाई-सातारा मार्गावर ‘त्या’ भीषण Accident चा थरार, पोलीस कर्मचाऱ्याचा मृत्यू

समोर अचानक वाहन आले अन्…! वाई-सातारा मार्गावर ‘त्या’ भीषण Accident चा थरार, पोलीस कर्मचाऱ्याचा मृत्यू

Jun 19, 2026 | 08:51 PM
Satara News : पाणीपुरवठा बंदीविरोधात शेतकरी संघटना आक्रमक! निर्णय न झाल्यास महामार्गावर तीव्र आंदोलनाचा इशारा

Satara News : पाणीपुरवठा बंदीविरोधात शेतकरी संघटना आक्रमक! निर्णय न झाल्यास महामार्गावर तीव्र आंदोलनाचा इशारा

Jun 19, 2026 | 08:43 PM
Pandharpur News : तांदूळवाडीच्या दुःखावर मदतीची फुंकर! दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबीयांना ४० लाखांची आर्थिक मदत

Pandharpur News : तांदूळवाडीच्या दुःखावर मदतीची फुंकर! दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबीयांना ४० लाखांची आर्थिक मदत

Jun 19, 2026 | 08:35 PM
Shivsena : ‘जमलेल्या माझ्या तमाम..,’ उद्धव ठाकरेंची तोफ धडाडली, षण्मुखानंद हॉलमध्ये ठाकरे गटाचा शिवसेना वर्धापन दिन मेळावा

Shivsena : ‘जमलेल्या माझ्या तमाम..,’ उद्धव ठाकरेंची तोफ धडाडली, षण्मुखानंद हॉलमध्ये ठाकरे गटाचा शिवसेना वर्धापन दिन मेळावा

Jun 19, 2026 | 08:35 PM
‘फोटोसाठी भीक मागत होत्या…’, ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ विधानावर जॉर्जिया मेलोनी भडकल्या; अमेरिकेच्या अध्यक्षांची भरतब्बल लावली क्लास

‘फोटोसाठी भीक मागत होत्या…’, ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ विधानावर जॉर्जिया मेलोनी भडकल्या; अमेरिकेच्या अध्यक्षांची भरतब्बल लावली क्लास

Jun 19, 2026 | 08:34 PM
Thecha Pulav: रोजच्या भाताला द्या हटके ट्विस्ट; बनवा झणझणीत ठेचा पुलाव, फक्त २० मिनिटांत तयार, रेसिपी नोट करा

Thecha Pulav: रोजच्या भाताला द्या हटके ट्विस्ट; बनवा झणझणीत ठेचा पुलाव, फक्त २० मिनिटांत तयार, रेसिपी नोट करा

Jun 19, 2026 | 08:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा