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Garuda Purana: गरुड पुराणातील 5 भयानक सवयी, ज्या एका क्षणात करोडपतीलादेखील करतील भिकारी; रहा सावध

Updated On: Jun 15, 2026 | 01:17 PM IST
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सारांश

गरुड पुराणातील आचार कांड म्हणजे नक्की काय? ज्यात शिकवले आहे पाच वाईट सवयींमुळे देवी लक्ष्मी क्रोधित होते आणि घरात दारिद्र्य येते. आता या पाच सवयी नक्की कोणत्या आहेत जाणून घ्या

गरुड पुराणानुसार नक्की काय आहेत वाईट सवयी (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

गरुड पुराणानुसार नक्की काय आहेत वाईट सवयी (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • सवयी ज्या ठरू शकतात त्रासदायक काय सांगते गरुड पुराण 
  • गरुड पुराणात सांगितले आहे आपल्या आचारांबद्दल महत्त्वाची माहिती 
  • कोणत्या ५ सवयी तुम्हाला आयुष्यात राजापासून रंक बनवू शकतात जाणून घ्या 
सनातन धर्माचा एक प्रसिद्ध ग्रंथ, गरुड पुराण, माणसाचे जीवन सुखी आणि समृद्ध करण्यासाठी अनेक गुप्त रहस्ये उघड करतो. या महाकाव्याच्या आचारकांडात माणसाचे नशीब ठरवणाऱ्या दैनंदिन सवयींचा उल्लेख आहे. कधीकधी, आपण नकळतपणे अशा चुका करतो, ज्यामुळे आपल्या घराच्या समृद्धीला अडथळा येतो. 

गरुड पुराणानुसार, आपल्या काही वाईट सवयींमुळे स्वतः देवी लक्ष्मी क्रोधित होते. यामुळे एक सुखी आणि श्रीमंत कुटुंबसुद्धा हळूहळू गरिबीत लोटले जाऊ शकते. जर तुम्हालाही तुमच्या घरात सुख आणि समृद्धी हवी असेल, तर तुम्ही या सवयी ताबडतोब बदलल्या पाहिजेत. आता नक्की या सवयी कोणत्या आहेत ते गरुड पुराणाप्रमाणे आपण या लेखातून जाणून घेऊया. 

सकाळी उशिरापर्यंत झोपणे

या ग्रंथात उल्लेखलेली पहिली चूक म्हणजे सकाळी उशिरापर्यंत अंथरुणात झोपून राहणे. गरुड पुराणानुसार, जे लोक सूर्योदयानंतरही अंथरुणात राहतात, त्यांच्या घरात देवी लक्ष्मीचा वास कधीच येत नाही. सकाळ ही देवांच्या आगमनाची वेळ आहे.

या वेळी झोपल्याने शरीरातील आळस वाढतो आणि सकारात्मक ऊर्जा घरातून निघून जाते. जे लोक उशिरापर्यंत झोपतात त्यांना संपत्ती मिळते, पण ती अनेकदा आजारपण आणि अनावश्यक कामांवर वाया जाते. म्हणून, दिवसाची चांगली सुरुवात होण्यासाठी ब्रह्म मुहूर्तावर उठण्याची शिफारस धर्मग्रंथ करतात.

घाणेरडे कपडे घालणे

घाणेरडे कपडे घालणे आणि शारीरिक स्वच्छता न राखणे ही आणखी एक सामान्य सवय आहे. गरुड पुराणात स्पष्टपणे सांगितले आहे की देवी लक्ष्मीला स्वच्छता आवडते. जे लोक रोज स्नान करत नाहीत किंवा घाणेरडे कपडे घालतात, ते धनदेवतेच्या क्रोधित होतात.

घाणेरडे कपडे घातल्याने व्यक्तीमध्ये नकारात्मकता येते, ज्यामुळे त्याचा सामाजिक दर्जा कमी होतो. शिवाय, घरातील विखुरलेल्या वस्तू आणि घाण गरिबीला आमंत्रण देतात. म्हणून, आपले शरीर आणि घर दोन्ही नेहमी स्वच्छ ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

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स्वयंपाकघरातील अस्वच्छ भांडी

रात्रभर अस्वच्छ भांडी ठेवल्याने घरात वास्तू दोष निर्माण होतात. यामुळे कुटुंबातील सदस्यांमध्ये तणाव आणि आजारपण वाढते आणि अनावश्यक खर्च होतो. म्हणून, रात्रीसुद्धा सकारात्मक ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी झोपण्यापूर्वी स्वयंपाकघर पूर्णपणे स्वच्छ केले पाहिजे.

स्वयंपाकघरातील एक सामान्य चूक हे गरिबीचे प्रमुख कारण आहे. लोक अनेकदा घाणेरडी भांडी रात्रभर सिंकमध्ये तशीच ठेवतात. गरुड पुराणानुसार, स्वयंपाकघरात घाणेरडी भांडी ठेवणे हा देवी अन्नपूर्णा आणि देवी लक्ष्मी यांचा थेट अपमान आहे.

नखे खाणे

तुम्हाला जर नखं चावण्याची वा नखं खाण्याची सवय असेल तर ती एक वाईट सवय आहे. नखं खाणं ही गरिबीची लक्षणं असल्याचे म्हटलं जाते. इतकंच नाही तर अनेकांना सतत नखं कुरतडण्याचीही सवय असते. पण गरुड पुराणानुसार हे अत्यंत वाईट समजण्यात येते. 

इतरांना कमी लेखणे 

याशिवाय, इतरांविषयी वाईट बोलणे, विनाकारण रागावणे हीदेखील गरिबीची लक्षणे मानली जातात. गरुड पुराणानुसार, जे लोक सतत इतरांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांचे नशीब वाईट असते. एखाद्याला विनाकारण तुम्ही कमी लेखत असाल आणि त्यांच्यासमोर सतत स्वतःला मोठं दाखवून देत असाल तर हेदेखील चुकीचं आहे आणि त्याचा परिणाम आयुष्यावर होऊ शकतो. 

या वाईट सवयींमुळे घरात अशांत वातावरण निर्माण होते. जिथे शांती नसते, तिथे देवी लक्ष्मी कधीही वास करत नाही. या सवयी सुधारून तुम्ही तुमच्या घराला आर्थिक संकटापासून वाचवू शकता.

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Web Title: According to garud purana 5 habits can make you poor from rich

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Published On: Jun 15, 2026 | 01:17 PM

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