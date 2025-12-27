Garuda Purana: दुःखाचे कारण बनणाऱ्या सवयी कोणत्या? गरुड पुराणातील वर्णन जाणून घ्या

गरुड पुराणामध्ये हिंदू धर्मातील 18 पुराणांपैकी एक मानले जाते. हे पुराण जगाचे पालनपोषण करणारे भगवान विष्णू आणि पक्षी राजा गरुड यांच्यातील संवादावर आधारित असल्याचे म्हटले जाते. या पुराणात जीवन, मृत्यू, आत्म्याचा प्रवास, पापे, पुण्य, कर्मानुसार आत्म्याचे दुःख, स्वर्ग आणि नरक इत्यादींचे तपशीलवार वर्णन केलेले आढळते. घरामध्ये मृत्यूनंतर गरुड पुराणाचे पठण केले जाते.
गरुड पुराणात जीवन आणि मृत्यूचे रहस्य तसेच काही वाईट सवयींचा देखील उल्लेख केलेला आढळतो. जर एखाद्या व्यक्तीला या सवयी असल्यास त्याचे जीवन कमी होऊ शकते आणि कुटुंबातील समस्या वाढू शकतात. कोणत्या वाईट सवयींचा उल्लेख गरुड पुरणात केलेला आहे ते जाणून घ्या
वडीलधारी माणसे कोणाशीही खोटे बोलू नका किंवा कोणाला फसवू नका असे शिकवतात. गरुड पुराणात सांगितल्यानुसार खोटे बोलणे आणि इतरांना फसवणे हे एक गंभीर पाप असल्याचे सांगितले आहे. असे केल्याने आत्म्यावर परिणाम होतो आणि जीवनात अडचणी वाढतात.
लहानपणापासूनच नीतिमत्ता आणि सत्याचा मार्ग शिकवला जातो. नास्तिक बनल्याने जीवन कठीण होऊ शकते, म्हणून माणसाने नेहमीच देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे. देवावर विश्वास न ठेवणे हे मानवतेवर विश्वास न ठेवण्यासारखे मानले जाते.
पालक लहानपणापासूनच मुलांना त्यांच्या वडिलांचा आदर करायला शिकवतात. कारण वडिलांचा अनादर करणे अशुभ मानले जाते. यामुळे जीवनात आदर आणि सुरक्षिततेचा अभाव निर्माण होतो.
दक्षिण किंवा नैऋत्येकडे डोके ठेवून झोपणे नेहमीच निरुत्साहित केले जाते. कारण शास्त्रे आणि पुराणांमध्ये दोन्ही दिशेला डोके ठेवून झोपणे अशुभ मानले जाते. असे म्हटले जाते की या दोन्ही दिशांना डोके ठेवून झोपल्याने जीवनात अशांतता येते.
परिणाम जाणून घेऊनदेखील चुकीचा मार्ग निवडणे हे सर्वात मोठे पाप आहे. यामुळे केवळ मानसिक त्रासच होत नाही तर जीवनात अडचणीही वाढतात.
महिला, मुले आणि मानवतेबद्दल नकारात्मक विचार मनात ठेवणे अशुभ आहे. यामुळे नातेसंबंध बिघडतात आणि जीवनात मानसिक ताण वाढतो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: गरुड पुराणानुसार माणसाच्या वाईट सवयी, नकारात्मक कर्म आणि अधर्म हीच त्याच्या दुःखाची मुख्य कारणे आहेत.
Ans: होय. गरुड पुराणात खोटेपणा आणि फसवणूक यांना मोठे पाप मानले आहे. अशा सवयींमुळे विश्वासघात, अपयश आणि मानसिक क्लेश वाढतात.
Ans: सत्य, दया, संयम, परोपकार, कर्तव्यनिष्ठा आणि सत्कर्म यांचा अवलंब केल्यास जीवनात सुख-शांती प्राप्त होते, असे गरुड पुराण सांगते.