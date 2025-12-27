Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Garuda Purana: दुःखाचे कारण बनणाऱ्या सवयी कोणत्या? गरुड पुराणातील वर्णन जाणून घ्या

गरुड पुराणात जीवन आणि मृत्यूचे रहस्य तसेच वाईट सवयींचा उल्लेख केलेला आढळतो. जर एखाद्या व्यक्तीला या सवयी असल्यास त्याचे जीवन कमी होऊ शकते आणि समस्या जाणवू शकतात. कोणत्या वाईट सवयींचा उल्लेख गरुड पुरणात आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Dec 27, 2025 | 03:35 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • कोणत्या आहेत वाईट सवयी
  • गरुड पुराणात केलेला उल्लेख
  • गरुड पुराणातील वाईट सवयींचा उल्लेख
 

 

गरुड पुराणामध्ये हिंदू धर्मातील 18 पुराणांपैकी एक मानले जाते. हे पुराण जगाचे पालनपोषण करणारे भगवान विष्णू आणि पक्षी राजा गरुड यांच्यातील संवादावर आधारित असल्याचे म्हटले जाते. या पुराणात जीवन, मृत्यू, आत्म्याचा प्रवास, पापे, पुण्य, कर्मानुसार आत्म्याचे दुःख, स्वर्ग आणि नरक इत्यादींचे तपशीलवार वर्णन केलेले आढळते. घरामध्ये मृत्यूनंतर गरुड पुराणाचे पठण केले जाते.

गरुड पुराणात जीवन आणि मृत्यूचे रहस्य तसेच काही वाईट सवयींचा देखील उल्लेख केलेला आढळतो. जर एखाद्या व्यक्तीला या सवयी असल्यास त्याचे जीवन कमी होऊ शकते आणि कुटुंबातील समस्या वाढू शकतात. कोणत्या वाईट सवयींचा उल्लेख गरुड पुरणात केलेला आहे ते जाणून घ्या

कोणत्या आहेत वाईट सवयी

खोटे बोलणे आणि फसवणूक करणे

वडीलधारी माणसे कोणाशीही खोटे बोलू नका किंवा कोणाला फसवू नका असे शिकवतात. गरुड पुराणात सांगितल्यानुसार खोटे बोलणे आणि इतरांना फसवणे हे एक गंभीर पाप असल्याचे सांगितले आहे. असे केल्याने आत्म्यावर परिणाम होतो आणि जीवनात अडचणी वाढतात.

Shubh Yog: चालिसा योगामुळे वर्षाअखेरीस या राशींच्या लोकांना मिळणार मोठे यश आणि लाभ

देवावर विश्वास नसणारे

लहानपणापासूनच नीतिमत्ता आणि सत्याचा मार्ग शिकवला जातो. नास्तिक बनल्याने जीवन कठीण होऊ शकते, म्हणून माणसाने नेहमीच देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे. देवावर विश्वास न ठेवणे हे मानवतेवर विश्वास न ठेवण्यासारखे मानले जाते.

मोठ्यांचा आदर न करणारे

पालक लहानपणापासूनच मुलांना त्यांच्या वडिलांचा आदर करायला शिकवतात. कारण वडिलांचा अनादर करणे अशुभ मानले जाते. यामुळे जीवनात आदर आणि सुरक्षिततेचा अभाव निर्माण होतो.

चुकीच्या दिशेला झोपणे

दक्षिण किंवा नैऋत्येकडे डोके ठेवून झोपणे नेहमीच निरुत्साहित केले जाते. कारण शास्त्रे आणि पुराणांमध्ये दोन्ही दिशेला डोके ठेवून झोपणे अशुभ मानले जाते. असे म्हटले जाते की या दोन्ही दिशांना डोके ठेवून झोपल्याने जीवनात अशांतता येते.

चुकीचा मार्ग निवडणे

परिणाम जाणून घेऊनदेखील चुकीचा मार्ग निवडणे हे सर्वात मोठे पाप आहे. यामुळे केवळ मानसिक त्रासच होत नाही तर जीवनात अडचणीही वाढतात.

शनि तयार करणार धन राजयोग, या राशीच्या लोकांची करिअर आणि व्यवसायात प्रगती होण्याची शक्यता

द्वेष आणि नकारात्मक विचार

महिला, मुले आणि मानवतेबद्दल नकारात्मक विचार मनात ठेवणे अशुभ आहे. यामुळे नातेसंबंध बिघडतात आणि जीवनात मानसिक ताण वाढतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: गरुड पुराणात दुःखाचे मुख्य कारण काय सांगितले आहे?

    Ans: गरुड पुराणानुसार माणसाच्या वाईट सवयी, नकारात्मक कर्म आणि अधर्म हीच त्याच्या दुःखाची मुख्य कारणे आहेत.

  • Que: खोटं बोलण्याची सवय दुःखाचे कारण ठरते का?

    Ans: होय. गरुड पुराणात खोटेपणा आणि फसवणूक यांना मोठे पाप मानले आहे. अशा सवयींमुळे विश्वासघात, अपयश आणि मानसिक क्लेश वाढतात.

  • Que: दुःख टाळण्यासाठी गरुड पुराण कोणते मार्ग सुचवते?

    Ans: सत्य, दया, संयम, परोपकार, कर्तव्यनिष्ठा आणि सत्कर्म यांचा अवलंब केल्यास जीवनात सुख-शांती प्राप्त होते, असे गरुड पुराण सांगते.

Web Title: Garuda purana habits that bring garuda purana explains

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 03:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Drishti Yog 2026: बुध-शनी योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल, संपत्तीमध्ये होईल अपेक्षित वाढ
1

Drishti Yog 2026: बुध-शनी योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल, संपत्तीमध्ये होईल अपेक्षित वाढ

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी संध्याकाळी या ठिकाणी लावा दिवा, पूर्वजांचे कायम राहतील आशीर्वाद
2

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी संध्याकाळी या ठिकाणी लावा दिवा, पूर्वजांचे कायम राहतील आशीर्वाद

Shukra Gochar 2026: अभिजीत नक्षत्रात प्रवेश करणार दैत्याचार्य, या राशीच्या जीवनात होणार मोठा बदल
3

Shukra Gochar 2026: अभिजीत नक्षत्रात प्रवेश करणार दैत्याचार्य, या राशीच्या जीवनात होणार मोठा बदल

Gajakesari Yoga: गुरु, चंद्र आणि बुधाच्या आशीर्वादाने 23 जानेवारीनंतर या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब
4

Gajakesari Yoga: गुरु, चंद्र आणि बुधाच्या आशीर्वादाने 23 जानेवारीनंतर या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tata Tiago EV चे Facelift व्हर्जन मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता, फीचर्सपासून ते डिझाइनपर्यंत होणार बदल

Tata Tiago EV चे Facelift व्हर्जन मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता, फीचर्सपासून ते डिझाइनपर्यंत होणार बदल

Jan 18, 2026 | 07:05 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेल एक्सप्रेस सुसाट! एबी डिव्हिलियर्सनंतर भारतात ‘हा’ कारनामा करणारा जगातील तो दुसराच फलंदाज 

IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेल एक्सप्रेस सुसाट! एबी डिव्हिलियर्सनंतर भारतात ‘हा’ कारनामा करणारा जगातील तो दुसराच फलंदाज 

Jan 18, 2026 | 06:58 PM
सीकर टेरिटोरियल आर्मी भरती! नोकरी-शिक्षण करतानाच देशसेवेची संधी

सीकर टेरिटोरियल आर्मी भरती! नोकरी-शिक्षण करतानाच देशसेवेची संधी

Jan 18, 2026 | 06:54 PM
निक्की तांबोळीला नेमकं झालं तरी काय? अभिनेत्रीने शेअर केली हेल्थ अपडेट, फोटो व्हायरल

निक्की तांबोळीला नेमकं झालं तरी काय? अभिनेत्रीने शेअर केली हेल्थ अपडेट, फोटो व्हायरल

Jan 18, 2026 | 06:33 PM
शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक! कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या मोर्चाची दखल

शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक! कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या मोर्चाची दखल

Jan 18, 2026 | 06:25 PM
Kolhapur News : शाहूवाडीत नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; गव्यांनी रोखला शालेय विद्यार्थ्यांचा रस्ता

Kolhapur News : शाहूवाडीत नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; गव्यांनी रोखला शालेय विद्यार्थ्यांचा रस्ता

Jan 18, 2026 | 06:22 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेलचा ODI मध्ये करिश्मा! भारताविरुद्ध भारतीय भूमीत ‘हा’ पराक्रम करणारा तो जगातील पहिला फलंदाज

IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेलचा ODI मध्ये करिश्मा! भारताविरुद्ध भारतीय भूमीत ‘हा’ पराक्रम करणारा तो जगातील पहिला फलंदाज

Jan 18, 2026 | 06:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM