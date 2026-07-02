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Gold Ring Tips: चुकीच्या बोटात सोन्याची अंगठी घातल्याने शनिचा प्रभाव वाढतो का? जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय नियम

Updated On: Jul 02, 2026 | 09:25 AM IST
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सारांश

सोन्याची अंगठी शुभता आणि समृद्धीचे प्रतीक मानली जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, सोन्याचा संबंध सूर्य आणि गुरू ग्रहांशी जोडला जातो, परंतु चुकीच्या बोटात सोन्याची अंगठी घालण्याचे अशुभ परिणाम होऊ शकतात. सोन्याची अंगठी कोणत्या बोटात घालावी आणि त्याचे फायदे काय आहेत ते जाणून घेऊया

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • चुकीच्या बोटात सोन्याची अंगठी घातल्याने शनिचा प्रभाव वाढतो का
  • सोन्याची अंगठी घालण्याचे नियम
  • सोन्याची अंगठी कोणत्या बोटात घालू नये
 

हिंदू धर्मात सोन्याची अंगठी किंवा इतर दागिने घालणे अत्यंत शुभ मानले जाते. ते सुख आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे, तसेच त्याचा संबंध ग्रहांशीही जोडला जातो. सोने हे ग्रहांचा राजा असलेल्या सूर्याशी आणि देवांचा गुरू असलेल्या गुरू ग्रहाशी संबंधित आहे. अनेक लोक आपल्या हातात सोन्याच्या अंगठ्या घालतात, मग त्या साध्या असोत किंवा मौल्यवान खडे जडवलेल्या. सोन्याची अंगठी घालणे चांगले आहे, परंतु ती योग्य बोटातच घातली पाहिजे. जर अंगठी योग्य बोटात घातली नसेल, तर तुम्हाला तिचे शुभ परिणाम मिळणार नाहीत. चुकीच्या बोटात अंगठी घातल्याने तुम्ही शनीच्या प्रकोपाला बळी पडू शकता, ज्यामुळे तुमचे नकळत नुकसान होऊ शकते, शनीमुळे त्रास होऊ शकतो आणि तुमच्या कामाचा वेग मंदावू शकतो. त्यामुळे, सोन्याची अंगठी कोणत्या बोटात घालावी, त्याचे महत्त्वाचे ज्योतिषशास्त्रीय नियम काय आहेत ते जाणून घेऊया

सोन्याची अंगठी घालण्याचे नियम

सोन्याचा संबंध

ज्योतिषशास्त्रानुसार, सोन्याचा संबंध सूर्य आणि गुरू ग्रहांशी आहे, म्हणून तुम्ही सोन्याची अंगठी फक्त सूर्य आणि गुरू बोटांमध्येच घालावी.

तर्जनी आणि अनामिका बोटांचा संबंध

हस्तरेखाशास्त्रानुसार, तर्जनी आणि अनामिका या बोटांचा संबंध सूर्य आणि गुरू ग्रहांशी आहे. तुम्ही या दोन्ही बोटांमध्ये सोन्याची अंगठी घालू शकता.

गुरू ग्रहांशी संबंध

हे कसे ओळखायचे असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर ते ओळखणे अत्यंत सोपे आहे. तुमच्या तळहातावर अंगठ्यानंतर येणाऱ्या पहिल्या बोटाला तर्जनी म्हणतात. हे बोट देवांचा गुरू असलेल्या गुरु ग्रहाशी संबंधित आहे.

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तर्जनीमध्ये सोन्याची अंगठी घालणे

तर्जनीमध्ये सोन्याची अंगठी घातल्याने तुमच्या कुंडलीतील गुरूचे नकारात्मक प्रभाव दूर होण्यास मदत होते. गुरूचा शुभ प्रभाव तुमच्या जीवनात जाणवतो, ज्यामुळे तुमच्या शिक्षण, कीर्ती, करिअर आणि वैवाहिक जीवनात सकारात्मक बदल घडतात.

अनामिका

अनामिका हे तुमच्या तळहातावरील करंगळीनंतरचे दुसरे बोट आहे. याला सामान्यतः ‘रिंग फिंगर’ असेही म्हटले जाते. अनामिका हे ग्रहांचा राजा असलेल्या सूर्याशी संबंधित आहे.

अनामिकेत अंगठी घालण्याचे फायदे

अनामिकेत सोन्याची अंगठी घातल्याने करिअर, कीर्ती, प्रतिष्ठा, वडिलांशी असलेले संबंध, नोकरी, सरकारी नोकरी, धन, राजकारण इत्यादींमध्ये लाभ मिळतो. तसेच, यामुळे तुमच्या कुंडलीतील सूर्य दोषही दूर होतो.

सूर्य किंवा गुरू ग्रहाशी संबंध

तुम्ही सूर्य किंवा गुरू ग्रहाशी संबंधित दिवशी सोन्याची अंगठी घालू शकता. यानुसार, तुम्ही ती अंगठी गुरुवारी किंवा रविवारी घालू शकता.

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ग्रहांशी संबंधित खडा

जर तुमच्या अंगठीत ग्रहांशी संबंधित कोणताही खडा असेल, तर ती त्यानुसार सूचित केलेल्या बोटात घालावी.

चुकूनही मधल्या बोटात घालू नका सोन्याची अंगठी

कधीकधी लोक नकळतपणे आपल्या तळहातातील सर्वात लांब बोट असलेल्या मधल्या बोटात सोन्याची अंगठी घालतात. त्यांना विचारा की ते या बोटात अंगठी का घालतात, तर ते वेगवेगळी कारणे सांगतील. ज्योतिषशास्त्रानुसार मधल्या बोटात सोन्याची अंगठी चुकूनही घालू नये, कारण ते शनिदेवांचे बोट आहे. सोने हा सूर्याचा आवडता धातू आहे, तर शनिचा आवडता धातू लोखंड आहे. शनि आणि सूर्य एकमेकांचे शत्रू आहेत, म्हणजेच त्यांचे गुणधर्म विरोधी आहेत.

जेव्हा तुम्ही नकळतपणे मधल्या बोटात सोन्याची अंगठी घालता, तेव्हा शनिमुळे त्याचे नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. तुमचे चालू असलेले काम विस्कळीत होऊ शकते, त्याला विलंब होऊ शकतो किंवा ते पूर्णपणे थांबू शकते. शनिशी संबंधित समस्या तुम्हाला त्रास देऊ शकतात. तुम्हाला आर्थिक नुकसान, अपघात, न्यायालयीन खटले, वाद, आजारपण, तणाव आणि इतर अनेक गोष्टींना सामोरे जावे लागू शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सोन्याची अंगठी कोणत्या बोटात घालणे शुभ मानले जाते?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार, सोन्याची अंगठी अनामिका (रिंग फिंगर) किंवा काही परिस्थितींमध्ये तर्जनी बोटात घालणे शुभ मानले जाते. मात्र, हे व्यक्तीच्या कुंडलीनुसार बदलू शकते.

  • Que: चुकीच्या बोटात सोन्याची अंगठी घातल्याने शनीचा अशुभ प्रभाव वाढतो का?

    Ans: काही ज्योतिषीय मान्यतांनुसार, चुकीच्या बोटात सोन्याची अंगठी घातल्यास ग्रहांच्या शुभ परिणामांवर परिणाम होऊ शकतो. तथापि, याबाबत वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही. ही पारंपरिक ज्योतिषीय श्रद्धा आहे.

  • Que: सोन्याची अंगठी घालण्याचे नियम वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध आहेत का?

    Ans: नाही. सोन्याची अंगठी कोणत्या बोटात घालावी किंवा त्याचा ग्रहांवर होणारा परिणाम यासंबंधीचे नियम ज्योतिषशास्त्र आणि पारंपरिक श्रद्धांवर आधारित आहेत. यांना वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेले तथ्य मानले जात नाही.

Web Title: Astro tips what are the astrological rules on which finger to wear a gold ring

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Published On: Jul 02, 2026 | 09:25 AM

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