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Yoga Day 2026 : आत्मविश्वासाची कमतरता जाणवते? दररोज करा सूर्यनमस्कार; ज्योतिषशास्त्रात सांगितले आहेत ‘हे’ मोठे फायदे

Updated On: Jun 13, 2026 | 09:06 PM IST
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सारांश

Yoga Day 2026 : आत्मविश्वास कमी वाटणे किंवा मेहनतीनंतरही अपेक्षित यश न मिळणे यांचा संबंध ज्योतिषशास्त्रात कमजोर सूर्याशी जोडला जातो. त्यामुळे सूर्यनमस्काराला विशेष महत्त्व दिले जाते. 21 जून रोजी साजऱ्या होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त सूर्यनमस्कार पुन्हा चर्चेत आला आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • 21 जून रोजी साजऱ्या होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त सूर्यनमस्काराचे महत्त्व पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.
  • नवशिके व्यक्ती 5 ते 6 फेऱ्यांपासून सुरुवात करून हळूहळू संख्या वाढवू शकतात.
  • सूर्य बळकट असल्यास व्यक्तीमध्ये आत्मविश्वास, आकर्षण आणि निर्णयक्षमता वाढते, असे मानले जाते.
आत्मविश्वास कमी वाटणे, मेहनतीनंतरही अपेक्षित यश न मिळणे किंवा मान-सन्मानात अडथळे येणे अशा अनेक गोष्टींचा संबंध ज्योतिषशास्त्रात कमजोर सूर्याशी जोडला जातो. वैदिक ज्योतिषानुसार सूर्य हा ग्रहांचा राजा मानला जातो. तो व्यक्तीची ऊर्जा, नेतृत्वक्षमता, आत्मबल, प्रतिष्ठा आणि जीवनशक्तीचे प्रतिनिधित्व करतो. त्यामुळे सूर्य उपासना आणि सूर्याशी संबंधित साधनांना विशेष महत्त्व दिले जाते. 21 जून रोजी साजऱ्या होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त सूर्यनमस्काराचे महत्त्व पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.

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सूर्यनमस्कार हा केवळ एक योगासन नसून 12 योगमुद्रांचा समावेश असलेला संपूर्ण योगाभ्यास मानला जातो. या अभ्यासामुळे शरीर, श्वास आणि मन यांच्यात समतोल निर्माण होतो. नियमित सूर्यनमस्कार केल्याने शरीर तंदुरुस्त राहण्यासोबत मानसिक स्थैर्य आणि सकारात्मक विचारसरणी विकसित होण्यास मदत होते. सकाळी रिकाम्या पोटी सूर्यनमस्कार करणे अधिक लाभदायक मानले जाते. नवशिके व्यक्ती 5 ते 6 फेऱ्यांपासून सुरुवात करून हळूहळू संख्या वाढवू शकतात.

सूर्यनमस्कारामध्ये प्रणामासन, हस्त उत्तानासन, पदहस्तासन, अश्व संचलनासन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन आणि पर्वतासन यांसारख्या 12 मुद्रांचा समावेश असतो. या सर्व मुद्रांचा क्रमाने सराव केल्याने संपूर्ण शरीराचा व्यायाम होतो आणि लवचिकता वाढते. ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य हा आत्मविश्वास, नेतृत्वक्षमता, सरकारी क्षेत्र, वडील, कीर्ती आणि निर्णयक्षमता यांचा कारक ग्रह मानला जातो. त्यामुळे अनेक ज्योतिषतज्ज्ञ सूर्यनमस्काराला सूर्याची सकारात्मक ऊर्जा वाढवणारा प्रभावी उपाय मानतात. सूर्य बळकट असल्यास व्यक्तीमध्ये आत्मविश्वास, आकर्षण आणि निर्णयक्षमता वाढते, असे मानले जाते.

सूर्यनमस्काराचे अनेक आरोग्यदायी फायदेही सांगितले जातात. यामुळे शरीरातील स्नायू बळकट होतात, वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत मिळते, रक्ताभिसरण सुधारते आणि फुफ्फुसांचे कार्य अधिक चांगले होते. तसेच नियमित सरावामुळे तणाव आणि चिंता कमी होण्यास मदत होऊन मानसिक शांतता लाभू शकते.

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तज्ज्ञांच्या मते, सूर्यनमस्कार हा शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक स्थैर्य आणि सकारात्मक ऊर्जा यांचा समतोल साधणारा प्रभावी योगाभ्यास आहे. त्यामुळे योग दिनानिमित्त या प्राचीन परंपरेचा अंगीकार करून निरोगी जीवनशैलीकडे वाटचाल करण्याचा संकल्प करता येऊ शकतो.

Web Title: Astrology about suryanamskar yoga day

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Published On: Jun 13, 2026 | 09:06 PM

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