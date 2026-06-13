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Shani Vakra Drushti: भगवान शंकर आणि गणपती बाप्पादेखील ठरले शनिच्या वक्रदृष्टीचे सावज, काय आहे कथा

Updated On: Jun 13, 2026 | 07:45 PM IST
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सारांश

हिंदू धर्मशास्त्रात शनिदेवाला न्यायाधीश मानले जाते. त्याच्या कुटिल दृष्टीला सगळे घाबरतात. देवांचे दैवत महादेव आणि परमपूज्य भगवान गणेश देखील शनीच्या वाईट नजरेपासून वाचू शकले नाहीत

शनिची वक्र दृष्टी (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

शनिची वक्र दृष्टी (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • शनिच्या वक्रदृष्टीची पौराणिक कथा 
  • महादेव आणि गणपतीवरही झाली होती शनिची वक्रदृष्टी
  • नक्की काय आहे पौराणिक कथा जाणून घ्या 
हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये, शनिदेवांना माणसाच्या कर्माचे फळ देणारे आणि न्यायाधीश मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनिदेवांना नऊ ग्रहांपैकी सर्वात महत्त्वाचा ग्रह मानले जाते. शनिदेवांबद्दल एक प्रसिद्ध म्हण आहे की, ज्याच्यावर त्यांची दृष्ट लागते, तो नक्कीच क्रोधित होतो. प्रत्येकजण शनिदेवांच्या दृष्ट लागण्याच्या भीतीने घाबरतो.

त्यांच्या दृष्ट लागण्यापासून संरक्षण मिळावे म्हणून, लोक त्यांना प्रसन्न करण्यासाठी शनिवारी उपवास करतात आणि त्यांची पूजा करतात. पण तुम्हाला माहीत आहे का की, देवांचे देव भगवान शिव आणि विघ्नहर्ता, प्रथम पूजनीय भगवान गणेश हे सुद्धा शनिदेवांच्या दृष्ट लागण्यापासून वाचू शकले नाहीत? चला ही रंजक कथा जाणून घेऊया.

पौराणिक कथेनुसार…

महादेव हे शनिदेवांचे गुरू देखील आहेत. पौराणिक कथेनुसार, एके दिवशी शनिदेव कैलास पर्वतावर आपले गुरू, भगवान शिव यांना भेटायला गेले होते. त्याला भेटल्यानंतर तो महादेवाला म्हणाला, “प्रभू, उद्या मी तुमच्या राशीत प्रवेश करणार आहे. याचा अर्थ माझी दृष्ट तुमच्यावर पडेल.” हे ऐकून भगवान शिवाला धक्का बसला. मग त्याने शनिदेवाला विचारले, “तुमची दृष्ट माझ्यावर किती काळ राहील?”

शनिदेवाने उत्तर दिले, “प्रभू, उद्यापासून माझी दृष्ट तुमच्यावर तीन तास राहील.” दुसऱ्या दिवशी, शनिदेवाची नजर टाळण्यासाठी भगवान शिव पृथ्वीवर प्रकट झाले आणि कोकिळा वनात हत्तीच्या वेषात राहिले. दिवसभर भगवान शिव हत्तीच्या रूपात पृथ्वीवर फिरत राहिले. संध्याकाळी, भगवान शिवाने आपले मूळ रूप धारण केले आणि कैलास पर्वतावर परतले, जिथे शनिदेव त्यांची वाट पाहत होते.

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शिव देवलोकातून पशूलोकात गेले

शनिदेवाला पाहून भगवान शिव म्हणाले, “तुमच्या दृष्टाचा माझ्यावर काहीही परिणाम झाला नाही.” भोलेनाथांचे शब्द ऐकून शनिदेव म्हणाले, “प्रभू! देव आणि राक्षस कोणीही माझ्या नजरेतून सुटलेले नाही. माझ्या दृष्टिक्षेपाचा तुम्हाला दिवसभर त्रास झाला. माझ्या दृष्टिक्षेपामुळे तुम्हाला देवलोकातून पशूलोकात जावे लागले. त्यामुळे तुम्ही माझ्या दृष्टिक्षेपाचे लक्ष्य झालात.”

दुसऱ्या एका आख्यायिकेनुसार, भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांचा पुत्र गणेश याच्या जयंतीदिनी शनिदेव कैलास पर्वतावर आले. तो खाली मान घालून चालत होता. तेव्हा पार्वतीने शनिदेवांना विचारले की असे का? शनिदेवांनी समजावून सांगितले की त्यांच्या नजरेमुळे कोणालाही प्राणघातक इजा होऊ शकते, पण पार्वतीने त्यांची थट्टा केली. त्याचवेळी, तिने आपला पुत्र गणेश याला बोलावले.

शनिदेवांच्या नजरेच्या आघाताने गणेशाचे शीर धडापासून वेगळे झाले

गणेश शनिदेवांच्या जवळ आला, तेव्हा त्याची नजर देवी पार्वतीच्या पुत्रावर पडली. त्या आघातामुळे त्याचा मेंदू शरीरापासून वेगळा झाला. हे पाहून पार्वती बेशुद्ध झाली. शुद्धीवर आल्यावर, तिने शनिदेवाला अवयवहीन होण्याचा शाप दिला. पार्वतीच्या शापामुळे शनिदेवाच्या एका पायात समस्या निर्माण झाली, ज्यामुळे त्यांच्या चालण्याचा वेग मंदावला.

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टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Web Title: Shani dev vakra drushti katha bhagwan shiva and ganesh also affected by the same know the myth stories

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Published On: Jun 13, 2026 | 07:45 PM

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