Budh Vakri 2026: बुधाच्या वक्री चालींचा या राशींच्या लोकांना आजपासून बसणार आर्थिक फटका

ज्योतिषशास्त्रानुसार बुध ग्रहाला राजपुत्र मानले जाते आणि राशिचक्रात मिथुन आणि कन्या राशीचे स्वामित्व बुधाकडे आहे. नक्षत्रांचा विचार केल्यास बुध ग्रह आश्लेषा, ज्येष्ठा आणि रेवती नक्षत्राचा स्वामी आहे. द्रिक पंचांगानुसार, बुध देव २९ जून रोजी रात्री १० वाजून ४५ मिनिटांनी कर्क राशीत वक्री होणार आहेत. या काळात काही राशींच्या जीवनात अडथळे किंवा योजना रद्द होण्याची शक्यता असू शकते. गैरसमज, वाद आणि भांडणांची शक्यता वाढू शकते. बुध वक्री झाल्यामुळे कोणत्या राशींचे नुकसान होऊ शकते ते जाणून घेऊया.
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी बुध वक्री होताच अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. अशा परिस्थितीत, जे लोक क्रिएटिव्ह रायटिंग, लेखक, मीडिया, मास कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया मॅनेजमेंट, मार्केटिंग किंवा पीआर क्षेत्राशी जोडलेले आहेत, त्यांच्यासाठी हा काळ कठीण असू शकतो. कर्क राशीत बुध वक्री असताना तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या कामावर किंवा लिहिलेल्या मजकुरावर असमाधानी दिसू शकता.
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी बुध वक्री होताच संकटांची मालिका सुरु होऊ शकते, या काळात जीवनातील मोटे निर्णय घेणे टाळणे योग्य राहील. कर्क राशीत बुध वक्री असताना तुमची स्मरणशक्ती थोडी कमकुवत होऊ शकते, त्यामुळे कोणतेही पेमेंट वेळेवर करण्यासाठी रिमाइंडर लावून ठेवा.
सिंह राशीच्या लोकांसाठी बुध वक्री नुकसानकारक ठरु शकते. या काळात खर्च वाढू शकतात, तुम्हाला तुमच्या भूतकाळातील खर्चावर आणि तुम्ही घेतलेल्या निर्णयांवर पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला जातो.
बुध वक्री कठीण काळ घेऊन येईल. या काळात प्रवासातील सामान, टॅक्स आणि कायदेशीर कागदपत्रांची विशेष काळजी घ्यावी लागेल. तुमच्या बोलण्याचा चुकीचा अर्थ काढला जाऊ शकतो, ज्यामुळे बदनामी किंवा ट्रोलिंगला सामोरे जावे लागू शकते.
बुध वक्री होताच संकट येऊ शकते. कर्क राशीत बुध वक्री होण्याचा काळ तुमच्यासाठी अडचणीचा ठरू शकतो. या काळात तुम्ही कोणत्याही कायदेशीर, व्यावसायिक किंवा इतर भागीदारीबाबत पुनर्विचार करू शकता.
मीन राशीचे जे लोक आपल्या प्रियकर किंवा प्रेयसीबरोबर लग्न करण्याचा विचार करत आहेत, त्यांना बुध कर्क राशीत वक्री होण्याच्या काळात आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
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Ans: वैदिक ज्योतिषानुसार बुध वक्रीचा परिणाम संवादकौशल्य, व्यापार, शिक्षण, आर्थिक व्यवहार, करिअर, तंत्रज्ञान आणि निर्णयक्षमतेवर होऊ शकतो.
Ans: या काळात मोठी गुंतवणूक, महत्त्वाचे आर्थिक करार किंवा घाईघाईने घेतलेले आर्थिक निर्णय टाळावेत, अशी ज्योतिषीय मान्यता आहे. कोणताही निर्णय घेताना सर्व कागदपत्रे नीट तपासणे योग्य ठरते.
Ans: बुध वक्रीमुळे वृषभ, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु आणि मीन राशींच्या लोकांना नुकसान होऊ शकते