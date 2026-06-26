Budh Vakri 2026: बुधाच्या वक्री चालीमुळे वाढू शकतात अडचणी, 29 जूनपासून या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

बुध २९ जूनपासून वक्री गतीत प्रवेश करेल आणि त्याचे परिणाम राशीनुसार वेगवेगळे असतील. ज्योतिषशास्त्रानुसार, बुध बुद्धिमत्ता, संवाद, शिक्षण, व्यवसाय आणि निर्णयक्षमता यांचे प्रतिनिधित्व करतो. त्यामुळे, त्याच्या गतीतील बदलांचा जीवनाच्या अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होऊ शकतो. बुध ग्रहाचा हा बदल तीन राशींसाठी अत्यंत अशुभ असेल. कोणत्या तीन राशींनी सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे आणि हा दोष दूर करण्यासाठी कोणते उपाय करावे ते जाणून घ्या
ग्रहांचा राजकुमार मानल्या जाणाऱ्या बुध ग्रहाच्या वक्री गतीमुळे मिथुन राशीच्या व्यक्तींना अडचणींचा सामना करावा लागेल. या काळात खर्च वाढू शकतो आणि आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. संभाषणादरम्यान शब्दांची काळजीपूर्वक निवड करा, कारण लहानसहान गोष्टींचेही मोठ्या वादात रूपांतर होऊ शकते. कठोर किंवा अपमानकारक भाषा वापरणे टाळा आणि संयम व सहनशीलता बाळगा.
बुध ग्रहाच्या वक्री गतीमुळे धनु राशीच्या व्यक्तींना सावधगिरी बाळगण्याची गरज भासू शकते. आरोग्याशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात आणि व्यवसायातील नफ्याऐवजी तोटा होऊ शकतो. मानसिक ताण आणि अनावश्यक चिंता वाढू शकतात. कोणत्याही नवीन उपक्रमाबद्दल किंवा गुंतवणुकीबद्दल घाईने निर्णय घेऊ नका. संभाषणादरम्यान कठोर भाषा वापरणे टाळा, कारण अगदी लहान गोष्टीदेखील मोठ्या वादात बदलून कायदेशीर अडचणी निर्माण करू शकतात.
बुध ग्रहाच्या वक्री गतीमुळे मीन राशीला काही आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. वाढलेल्या मानसिक तणावाची आणि चिंतेची चिन्हे आहेत, ज्यामुळे निर्णय घेणे कठीण होऊ शकते. व्यवसाय किंवा व्यापारात गुंतलेल्यांना आर्थिक नुकसान आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. वाढलेल्या खर्चामुळे तुमच्या बजेटवर ताण येऊ शकतो. अपघाताचा धोका असल्याने, तुम्हाला प्रवास करताना आणि वाहन चालवताना विशेष सावधगिरी बाळगावी लागेल.
या तीन राशींच्या व्यक्तींनी प्रत्येक बुधवारी गणपतीची पूजा करावी आणि त्यांना दुर्वा अर्पण कराव्यात. हिरवे कपडे किंवा हिरवे मूग दान करणे शुभ आहे. ‘ओम भूम बुधया नमः’ या मंत्राचा १०८ वेळा जप करा. कोणतीही गुंतवणूक किंवा मोठा निर्णय घेण्याची घाई टाळा. आपल्या वाणीवर नियंत्रण ठेवा आणि गरजू लोकांना मदत करा. यामुळे नकारात्मक प्रभाव कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा पृथ्वीवरून पाहिल्यास बुध ग्रह उलट दिशेने फिरत असल्याचा भास होतो, त्या स्थितीला बुध वक्री असे म्हणतात.
Ans: बुध हा बुद्धिमत्ता, संवाद, व्यापार, शिक्षण, तर्कशक्ती, कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांचा कारक ग्रह मानला जातो. त्यामुळे या क्षेत्रांवर त्याचा प्रभाव जाणवू शकतो.
Ans: बुध वक्रीमुळे मिथुन, धनु आणि मीन राशींच्या लोकांनी सावध राहावे