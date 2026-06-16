Numerology : अंकशास्त्र सांगते खास गुण; ‘या’ मूलांकाच्या व्यक्तींमध्ये असतो राजेशाही अंदाज; यशासाठी करतात अथक मेहनत

Amavasya: अमावस्येनंतर चंद्र बघणं का मानलं जातं शुभ? आज कधी होणार चंद्राचे दर्शन
कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा मूळ अंक १ मानला जातो. सूर्य हा या अंकाचा अधिपती ग्रह आहे. त्यामुळे, हा अंक असलेल्या व्यक्तींवर सूर्याचा तीव्र प्रभाव असतो. या प्रभावामुळे, त्यांचा स्वभाव आणि व्यक्तिमत्त्व सूर्यासारखी चमक आणि राजेशाही वृत्ती दर्शवते. या लोकांना भव्य प्रमाणात जीवन जगणे आवडते आणि त्यांची एक वेगळी मानसिकता असते. गर्दीतून स्वतःची ओळख निर्माण करतात.
अंक १ असलेल्या व्यक्ती कठोर परिश्रम करतात आणि कष्टापासून कधीही दूर पळत नाहीत. यामुळेच ते जीवनात यश मिळवतात. ते आपली ध्येये साध्य करण्यासाठी रात्रंदिवस काम करतात.
मेहनती असण्यासोबतच, या लोकांना दुसऱ्याच्या नियंत्रणाखाली काम करायला आवडत नाही. ते आयुष्यात स्वतःचे निर्णय स्वतः घेतात. म्हणूनच ज्यांचा अंक १ असतो, त्यांना स्वातंत्र्यप्रेमी म्हटले जाते.
ज्यांचा अंक १ असतो, ते त्यांच्या करिअरमध्ये यश मिळवतात. ते अनेकदा उच्च पदांवर दिसतात. या लोकांमध्ये अपवादात्मक नेतृत्वगुण असतात. ते आयुष्यात जोखीम पत्करायला कधीही घाबरत नाहीत. म्हणूनच ते त्यांच्या करिअरमध्ये मोठे यश मिळवतात.
ज्यांचा अंक १ आहे, त्यांनी सूर्यदेवाची पूजा नक्कीच करावी. दररोज तांब्याच्या भांड्यातून सूर्याला पाणी अर्पण करा.
सूर्याला पाणी अर्पण करताना, “ओम ह्रीं ह्रीं ह्रौम सह सूर्याय नमः” या मंत्राचा किंवा “ओम सूर्याय नमः” या साध्या मंत्राचा जप करा.
पूजेदरम्यान आदित्य हृदय स्तोत्र आणि शिव चालिसा यांचे पठण नक्की करा.
मंदिरांना किंवा गरिबांना अन्न, पैसा आणि इतर वस्तूंचे दान करा. यामुळे सूर्यदेव प्रसन्न होतील आणि व्यवसायात यश मिळेल.
A Name Personality: A अक्षराने सुरू होणाऱ्या नावाचं व्यक्तिमत्त्व, विश्वास जिंकणं ठरेल कठीण
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)