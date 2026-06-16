Amavasya: अमावस्येनंतर चंद्र बघणं का मानलं जातं शुभ? आज कधी होणार चंद्राचे दर्शन

चंद्रदर्शनाचे ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्व
ज्योतिषशास्त्रानुसार, चंद्र हा मनाचा घटक मानला जातो. कुंडलीतील बलवान चंद्र शांत आणि सौम्य स्वभाव, उत्तम निर्णयक्षमता आणि जीवनात सुख, समृद्धी व सन्मान मिळवण्याचे द्योतक आहे. अशी व्यक्ती कठीण प्रसंगांवर हसतमुखाने मात करते. याउलट, कमजोर चंद्र व्यक्तीला अत्यंत भावनिक आणि निराशावादी बनवू शकतो. अशा व्यक्तींनी चंद्राची पूजा करावी. चंद्राच्या मंत्रांचा जप करावा.
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आज चंद्रदर्शन नेमके कधी होणार?
अमावस्येनंतर, प्रतिपदा तिथीच्या रात्री पहिले चंद्रदर्शन होते. प्रोकेरळा पंचांगानुसार, प्रतिपदा तिथी १५ जून रोजी सकाळी ८:२४ वाजता सुरू होते आणि १६ जून रोजी पहाटे ४:३१ पर्यंत असते. १६ जून रोजी, चंद्र सकाळी ६:३५ वाजता उगवेल आणि रात्री ८:५० वाजता मावळेल. चंद्रदर्शनासाठी सूर्यास्तानंतरची वेळ सर्वोत्तम असते. आज, सूर्य सायंकाळी ७:०९ वाजता मावळेल, त्यामुळे चंद्रदर्शन तेव्हापासून रात्री ८:५० पर्यंत शक्य होईल. तथापि, हे केवळ आकाश निरभ्र असेल तरच शक्य आहे. ज्यांचा उपवास आहे त्यांच्यासाठी ही महत्त्वाची माहिती आहे. अनेक जण मंगळवारी उपवास करतात आणि चंद्राचे दर्शन घेऊनच उपवास सोडतात. अमावस्येनंतर चंद्र नक्की कधी दिसणार याची माहिती महत्त्वाची असते. त्यामुळे तुम्हीही चंद्राचे दर्शन घेण्यास उत्सुक असाल तर हा लेख तुमच्यासाठीच आहे.
उपवास सोडला जाईल
आज ज्यांचा उपवास आहे त्यांनी सायंकाळी चंद्राची प्रार्थना करावी, आपल्या कुटुंबाच्या कल्याणासाठी प्रार्थना करून मग चंद्राची पूजा करावी आणि नंतर उपवास सोडावा असं ज्योतिषशास्त्रानुसार सांगण्यात येते. तसेच, या दिवशी साखर, तांदूळ आणि पांढऱ्या वस्तूंचे दान केल्यानेही शुभ परिणाम मिळतात असंही सांगण्यात येतं. तुम्ही जर अध्यात्मिक गोष्टी मानत असाल तर तुम्ही यानुसार नक्की दान करावे.
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