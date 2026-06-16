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Amavasya: अमावस्येनंतर चंद्र बघणं का मानलं जातं शुभ? आज कधी होणार चंद्राचे दर्शन

Updated On: Jun 16, 2026 | 12:27 PM IST
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सारांश

१५ जून २०२६ रोजी सोमवती अमावस्या साजरी झाली होती आणि आज चंद्रदर्शन आहे. हिंदू धर्मात, अमावस्येच्या दुसऱ्या दिवशी चंद्रदर्शन होणे अत्यंत शुभ मानले जाते. यामागील कारण आणि चंद्रदर्शनाची वेळ जाणून घ्या.

अमावस्येनंतर चंद्र दर्शनाचे महत्त्व (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

अमावस्येनंतर चंद्र दर्शनाचे महत्त्व (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • अमावस्येनंतर चंद्र दर्शन का करावे?
  • का मानले जाते चंद्राचे दर्शन करणे शुभ?
  • आज चंद्रदर्शन करण्याची योग्य वेळ कोणती?
हिंदू धर्मात, अमावस्येनंतर चंद्र पाहण्याला चंद्रदर्शन म्हणतात. या परंपरेनुसार, अमावस्येच्या दुसऱ्या दिवशी चंद्राची बारीक कोर पहिल्यांदा दिसल्याने जीवनात नवीन ऊर्जा आणि सकारात्मकता येते, ज्यामुळे सुख आणि समृद्धी वाढते. अमावस्या १५ जून रोजी होती आणि पहिले चंद्रदर्शन आज, १६ जून २०२६ रोजी होईल. देशभरातील विविध भागांतील भक्त चंद्रदर्शनाच्या दिवशी उपवासही करतात आणि रात्री चंद्रदेवाची पूजा करतात. ज्योतिषशास्त्राप्रमाणे या चंद्रदर्शनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. पंडीत समीर मणेरीकर यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे. 

चंद्रदर्शनाचे ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्व

ज्योतिषशास्त्रानुसार, चंद्र हा मनाचा घटक मानला जातो. कुंडलीतील बलवान चंद्र शांत आणि सौम्य स्वभाव, उत्तम निर्णयक्षमता आणि जीवनात सुख, समृद्धी व सन्मान मिळवण्याचे द्योतक आहे. अशी व्यक्ती कठीण प्रसंगांवर हसतमुखाने मात करते. याउलट, कमजोर चंद्र व्यक्तीला अत्यंत भावनिक आणि निराशावादी बनवू शकतो. अशा व्यक्तींनी चंद्राची पूजा करावी. चंद्राच्या मंत्रांचा जप करावा.

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आज चंद्रदर्शन नेमके कधी होणार?

अमावस्येनंतर, प्रतिपदा तिथीच्या रात्री पहिले चंद्रदर्शन होते. प्रोकेरळा पंचांगानुसार, प्रतिपदा तिथी १५ जून रोजी सकाळी ८:२४ वाजता सुरू होते आणि १६ जून रोजी पहाटे ४:३१ पर्यंत असते. १६ जून रोजी, चंद्र सकाळी ६:३५ वाजता उगवेल आणि रात्री ८:५० वाजता मावळेल. चंद्रदर्शनासाठी सूर्यास्तानंतरची वेळ सर्वोत्तम असते. आज, सूर्य सायंकाळी ७:०९ वाजता मावळेल, त्यामुळे चंद्रदर्शन तेव्हापासून रात्री ८:५० पर्यंत शक्य होईल. तथापि, हे केवळ आकाश निरभ्र असेल तरच शक्य आहे. ज्यांचा उपवास आहे त्यांच्यासाठी ही महत्त्वाची माहिती आहे. अनेक जण मंगळवारी उपवास करतात आणि चंद्राचे दर्शन घेऊनच उपवास सोडतात. अमावस्येनंतर चंद्र नक्की कधी दिसणार याची माहिती महत्त्वाची असते. त्यामुळे तुम्हीही चंद्राचे दर्शन घेण्यास उत्सुक असाल तर हा लेख तुमच्यासाठीच आहे. 

उपवास सोडला जाईल

आज ज्यांचा उपवास आहे त्यांनी सायंकाळी चंद्राची प्रार्थना करावी, आपल्या कुटुंबाच्या कल्याणासाठी प्रार्थना करून मग चंद्राची पूजा करावी आणि नंतर उपवास सोडावा असं ज्योतिषशास्त्रानुसार सांगण्यात येते. तसेच, या दिवशी साखर, तांदूळ आणि पांढऱ्या वस्तूंचे दान केल्यानेही शुभ परिणाम मिळतात असंही सांगण्यात येतं. तुम्ही जर अध्यात्मिक गोष्टी मानत असाल तर तुम्ही यानुसार नक्की दान करावे. 

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Web Title: Chandra darshan after amavasya why is auspicious and important when to see moon

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Published On: Jun 16, 2026 | 12:27 PM

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