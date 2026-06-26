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Vaidhriti Yog 2026: सूर्य आणि चंद्राच्या वैधृती योगामुळे मेष राशीसह या राशींचे बदलणार दिवस, उत्पन्न आणि आरोग्याबाबत जाणवू शकतात तण

Updated On: Jun 26, 2026 | 10:10 AM IST
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सारांश

आज शुक्रवार २६ जून रोजी सूर्य आणि चंद्राने वैधृती योग तयार केला आहे ज्याचा प्रभाव काही राशींच्या लोकांवर पडणार आहे. या योगामध्ये काही राशींच्या लोकांना उत्पन्न आणि आरोग्यामध्ये तणाव जाणवण्याची शक्यता आहे. वैधृती योगाचा कोणत्या राशींवर परिणाम होणार आहे ते जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • सूर्य आणि चंद्रामुळे तयार होणार वैधृती योग
  • या राशींच्या लोकांचे बदलणार दिवस
  • वैधृती योगादरम्यान या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध
 

 

वैदिक ज्योतिषशास्त्रामध्ये वैधृती योगाला विशेष महत्त्व आहे आणि काही परिस्थितींमध्ये त्याचे मानवी जीवनावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. द्रिक पंचांगानुसार, आज, २६ जून रोजी सकाळी ६:१६ वाजता सूर्य आणि चंद्राने वैधृती योग तयार केला असून, तो आज दुपारी १:४९ वाजेपर्यंत प्रभावी राहील. मात्र, राशींवर याचा परिणाम केवळ आजच नव्हे, तर येणाऱ्या अनेक दिवसांपर्यंत जाणवेल. वैधृती योगाचा परिणाम कोणत्या राशींच्या लोकांवर होणार आहे ते जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशींच्या लोकांवर वैधृती योगाचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. या काळात तुम्हाला आरोग्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. जर तुम्हाला ॲलर्जीचा त्रास होत असेल, तर त्यावर लवकरात लवकर उपचार करून घ्या, नाहीतर त्यामुळे तुम्हाला दीर्घकाळ त्रास होईल. आजपासून तुमचा खर्च वाढेल, ज्यामुळे तुम्हाला बचत करता येणार नाही आणि तुमच्या उत्पन्नाबद्दल तुम्ही तणावात राहाल.

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मिथुन रास

मिथुन राशींच्या लोकांना वैधृती योगाचा सामना करावा लागू शकतो. या काळात आरोग्याकडे दुर्लक्ष केल्यास आजारपण दीर्घकाळ टिकेल, ज्यामुळे तुमचा बराच वेळ आणि पैसा खर्च होईल. कठीण काळात कौटुंबिक आधाराचा अभाव तुमचे मनोधैर्यही खचवेल. त्यासोबतच नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांनी आपल्या आर्थिक स्थितीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

कन्या रास

मिथुन राशींच्या लोकांना वैधृती योगाचा नकारात्मक परिणामांना सामोरे जावे लागेल. या काळात तुमच्या चैनीच्या वस्तूंवर अवाजवी खर्च केल्यास तुम्ही गंभीर अडचणीत येऊ शकता. तुम्हाला एखादा किरकोळ आजारही होऊ शकतो. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, या काळात केलेली गुंतवणूक देखील व्यावसायिकांसाठी प्रतिकूल ठरेल. यावेळी नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांनी आर्थिक परिस्थिती सांभाळून घ्यावी.

धनु रास

धनु राशींच्या लोकांना वैधृती योगाचा सामना करावा लागू शकतो. या काळात तुमच्या प्रेम जीवनातील अस्थिरतेमुळे तुमचा मानसिक ताण वाढेल. तसेच, तुम्ही पैसे वाचवू शकणार नाही. ज्यांचा नुकताच साखरपुडा झाला आहे किंवा जे नात्यात आहेत, त्यांना त्यांच्या जोडीदाराकडून फसवणूक होण्याचा धोका असतो. या काळात कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेताना विचारपूर्वक घ्यावे.

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मकर रास

मकर राशींच्या लोकांनी वैधृती योगादरम्यान सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. या काळात घाईने घेतलेला व्यावसायिक निर्णय तुम्हाला मोठ्या संकटात टाकू शकतो. विशेषतः, आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तुमचे प्रेमजीवन पूर्वीपेक्षाही अधिक आव्हानात्मक होईल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांनी वैधृती योगादरम्यान सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Frequently Asked Questions

  • Que: वैधृती योग म्हणजे काय?

    Ans: वैधृती योग हा वैदिक ज्योतिषातील 27 योगांपैकी एक योग मानला जातो. या योगाचा काही राशींवर शुभ तर काहींवर आव्हानात्मक प्रभाव पडू शकतो, असे मानले जाते.

  • Que: वैधृती योगामुळे आर्थिक स्थितीवर काय परिणाम होऊ शकतो?

    Ans: काही लोकांना अनावश्यक खर्च, आर्थिक नियोजनातील अडचणी किंवा उत्पन्नाबाबत तणाव जाणवू शकतो. त्यामुळे खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो.

  • Que: वैधृती योगादरम्यान कोणत्या राशींच्यो लोकांनी सावध राहावे

    Ans: वैधृती योगादरम्यान मेष, मिथुन, कन्या, धनु आणि मकर राशींच्या लोकांनी सावध राहावे

Web Title: Vaidhriti yog 2026 people of these zodiac signs should be careful due to the conjunction of the sun and moon

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Published On: Jun 26, 2026 | 10:10 AM

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