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. International Tennis Day : 12 व्या शतकातील फ्रान्स ते आजचे जागतिक साम्राज्य; पाहा टेनिस या लोकप्रिय रॅकेट गेमचा रंजक प्रवास

Updated On: Jun 20, 2026 | 09:36 AM IST
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सारांश

International Tennis Day : आंतरराष्ट्रीय टेनिस दिन दरवर्षी २० जून रोजी साजरा केला जातो. जगभरात टेनिस खेळाला प्रोत्साहन देणे आणि फिटनेस व क्रीडा संस्कृतीबद्दल जागरूकता निर्माण करणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे.

international tennis day 2026 date history significance and health benefits of playing tennis

. International Tennis Day : १२ व्या शतकातील फ्रान्स ते आजचे जागतिक साम्राज्य; पाहा टेनिस या लोकप्रिय रॅकेट गेमचा रंजक प्रवास ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • २० जून रोजी जागतिक सोहळा
  • शारीरिक आणि मानसिक विकासाचे माध्यम
  • युवा पिढीसाठी विशेष उपक्रम

International Tennis Day 2026 date : क्रीडा विश्वामध्ये अत्यंत प्रतिष्ठित आणि लोकप्रिय मानल्या जाणाऱ्या टेनिस या खेळाला सन्मान देण्यासाठी आणि त्याचा जगभर प्रसार करण्यासाठी दरवर्षी २० जून रोजी ‘आंतरराष्ट्रीय टेनिस दिन’ (International Tennis Day) साजरा केला जातो. हा दिवस जगभरातील क्रीडाप्रेमी, खेळाडू आणि नवशिक्यांसाठी एका उत्सवासारखा असतो. आधुनिक आणि वेगवान धावपळीच्या युगात निरोगी जीवनशैली (Healthy Lifestyle) अंगीकारणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. अशा काळात टेनिस हा खेळ लोकांना फिटनेस आणि आरोग्याप्रती जागरूक करण्यासाठी एक उत्तम माध्यम ठरत आहे.

टेनिस हा केवळ दोन किंवा चार खेळाडूंमध्ये नेटच्या दोन्ही बाजूंनी रॅकेटच्या साहाय्याने खेळला जाणारा खेळ नाही, तर तो मानवी शरीराला आणि मनाला अत्यंत चपळ बनवणारा एक उत्तम व्यायाम आहे. या खेळाचा मुख्य उद्देश जगभरातील तरुण पिढीला मैदानी खेळांचे महत्त्व पटवून देणे आणि त्यांना डिजिटल स्क्रीनच्या दुनियेतून बाहेर काढून मैदानात आणणे हा आहे. आजच्या दिवशी जगभरातील विविध क्रीडा संकुलांमध्ये या खेळाचा उदोउदो केला जातो.

आंतरराष्ट्रीय टेनिस दिनाचा इतिहास आणि उद्देश

टेनिस खेळाचा इतिहास अत्यंत रंजक आणि शेकडो वर्षे जुना आहे. या खेळाची सुरुवात १२ व्या शतकात फ्रान्समध्ये झाली होती, जिथे तो हाताच्या तळव्याने खेळला जायचा. पुढे सोळाव्या शतकात यात रॅकेटचा वापर सुरू झाला आणि त्याला ‘टेनिस’ हे नाव मिळाले. आंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन (ITF) आणि विविध जागतिक क्रीडा संघटनांच्या पुढाकाराने या खेळाला जागतिक पातळीवर हक्काचे व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी हा विशेष दिवस साजरा करण्यास सुरुवात झाली.

हा दिवस साजरा करण्यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत, विशेषतः लहान मुले आणि तरुणांपर्यंत टेनिस खेळ पोहोचवणे हा आहे. टेनिस हा खेळ बऱ्याचदा महागडा किंवा उच्चभ्रू लोकांचा खेळ म्हणून ओळखला जातो. हा समज मोडीत काढून सर्वसामान्य घरातील मुलांनाही या खेळाची गोडी लागावी, त्यांना योग्य मार्गदर्शन आणि सोयीसुविधा मिळाव्यात, यासाठी या दिवशी जागतिक स्तरावर विविध मोहिमा राबवल्या जातात.

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आरोग्यासाठी वरदान: टेनिस खेळण्याचे शारीरिक आणि मानसिक फायदे

टेनिस हा एक असा गतिमान खेळ आहे ज्यामध्ये खेळाडूच्या शरीराच्या प्रत्येक स्नायूचा व्यायाम होतो. वैज्ञानिक संशोधनानुसार, जे लोक नियमितपणे टेनिस खेळतात, त्यांचे शारीरिक संतुलन (Physical Balance) आणि चपळता (Agility) इतर सामान्य लोकांपेक्षा कितीतरी पटीने चांगली असते. कोर्टवर चेंडूचा पाठलाग करताना खेळाडूला सेकंदाच्या व्या भागात निर्णय घ्यावे लागतात, ज्यामुळे त्याची निर्णयक्षमता आणि मानसिक एकाग्रता (Mental Concentration) कमालीची वाढते.

शारीरिक फायद्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, टेनिस खेळल्याने कार्डिओव्हस्कुलर आरोग्य (हृदयाचे आरोग्य) उत्तम राहते. यामुळे शरीरातील अतिरिक्त कॅलरीज बर्न होतात आणि वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. याशिवाय, हा खेळ हाडांची घनता वाढवण्यासाठी आणि शरीराची प्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानला जातो. मानसिक स्तरावर, हा खेळ तणाव (Stress) कमी करण्याचे एक उत्तम साधन आहे. मैदानात घाम गाळल्याने शरीरात आनंदी हार्मोन्सची निर्मिती होते, ज्यामुळे नैराश्य दूर राहते.

शाळा आणि क्रीडा क्लबमध्ये उत्साहाचे वातावरण

आंतरराष्ट्रीय टेनिस दिनाचे औचित्य साधून जगभरातील आणि भारतातील विविध शाळा, महाविद्यालये आणि क्रीडा क्लब्समध्ये विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. या दिवशी लहान मुलांसाठी मोफत टेनिस कार्यशाळा (Workshops) आयोजित केल्या जातात, जिथे त्यांना रॅकेट पकडण्याच्या योग्य पद्धतीपासून ते सर्व्हिस करण्याच्या मूलभूत तंत्रांपर्यंत सर्व गोष्टी शिकवल्या जातात.

अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर प्रदर्शनीय सामने (Exhibition Matches) खेळवले जातात, ज्यामध्ये नामांकित खेळाडू सहभागी होऊन नवोदितांचा उत्साह वाढवतात. या स्पर्धांमधून नवीन आणि प्रतिभावान खेळाडूंचा शोध घेणे क्रीडा संस्थांना सोपे जाते. मुलांमध्ये खेळाची आवड निर्माण व्हावी म्हणून अनेक क्लब्स या दिवशी मोफत कोचिंग सेशन्स किंवा सवलतीच्या दरात मेंबरशिप देखील उपलब्ध करून देतात.

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खेळातून घडतेय सुजाण नागरिकत्व: सहकार्य आणि शिस्तीचा धडा

टेनिस हा केवळ मैदानावर जिंकण्यापुरता मर्यादित नसून, तो खेळाडूच्या वैयक्तिक आयुष्याला एक नवी शिस्त लावतो. जेव्हा खेळाडू डबल्स (Doubles) सामना खेळतात, तेव्हा त्यांच्यात एकमेकांबद्दल कमालीचे सहकार्य (Cooperation) आणि ताळमेळ असणे आवश्यक असते. हा खेळ शिकवतो की संघात कसे काम करायचे आणि एकमेकांच्या साथीने यश कसे मिळवायचे.

यासोबतच, टेनिसमध्ये प्रत्येक गुणासाठी खेळाडूला प्रचंड संयम (Patience) ठेवावा लागतो. एखादा शॉट चुकला तरीही निराश न होता पुढच्या चेंडूवर लक्ष केंद्रित करण्याची कला हा खेळ शिकवतो. पराभवातून शिकून पुन्हा जोमाने उभे राहण्याची वृत्ती टेनिसमुळे निर्माण होते. म्हणूनच, आंतरराष्ट्रीय टेनिस दिन आपल्याला आठवण करून देतो की, खेळ हा केवळ मनोरंजनाचा भाग नसून तो मानवी मूल्ये आणि सुजाण नागरिकत्व घडवण्याची एक उत्तम पाठशाळा आहे.

Web Title: International tennis day 2026 date history significance and health benefits of playing tennis

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Published On: Jun 20, 2026 | 09:00 AM

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