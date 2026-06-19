Times Square Firing: पर्यटकांची पळापळ अन् किंकाळ्या! टाईम्स स्क्वेअर गोळीबाराने हादरली अमेरिका; थरारक VIDEO आला समोर

Times Square shooting New York Knicks celebration : अमेरिकेची आर्थिक राजधानी आणि जगातील सर्वात गजबजलेले पर्यटन केंद्र असलेल्या न्यूयॉर्क (New York City) शहरातील टाईम्स स्क्वेअर (Times Square) परिसर गुरुवारी दुपारी रक्ताळला. नॅशनल बास्केटबॉल असोसिएशन (NBA) चॅम्पियनशिपमध्ये ‘न्यूयॉर्क निक्स’ (New York Knicks) संघाने ५३ वर्षांनंतर मिळवलेल्या ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व विजयाचा भव्य आनंदोत्सव साजरा करण्यासाठी लाखो लोक रस्त्यावर उतरले होते. लोअर मॅनहॅटन परिसरातून निघालेल्या या विजेत्या संघाच्या भव्य परेडनंतर अवघ्या काही तासांतच, दुपारी ३:४० वाजता ४४ व्या स्ट्रीट आणि सेव्हन्थ अव्हेन्यूच्या चौकात अचानक गोळ्यांचे आवाज घुमले आणि संपूर्ण परिसरात एकच थरकाप उडाला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जेव्हा हा गोळीबार झाला तेव्हा टाईम्स स्क्वेअर परिसर केवळ बास्केटबॉल चाहत्यांनीच नव्हे, तर तिथे सुरू असलेल्या फिफा वर्ल्डकप (FIFA World Cup) च्या कार्यक्रमांसाठी आलेल्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांनी पूर्णपणे गजबजलेला होता. प्रत्यक्षदर्शींनी आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओनुसार, काळ्या कपड्यांमधील दोन संशयित तरुण अचानक गर्दीच्या मध्यभागी आले आणि त्यांनी थेट पिस्तूल काढून गोळीबार करण्यास सुरुवात केली. साधारणपणे ५ ते ७ गोळ्या झाडल्याचा आवाज येताच, कॉफी शॉपमध्ये बसलेले, रस्त्यावरून फिरणारे आणि आनंदोत्सव साजरा करणारे हजारो नागरिक आणि लहान मुले जीव वाचवण्यासाठी सैरावैरा धावू लागली. अनेक लोक रस्त्यावरील गाड्यांच्या आणि दुकानांच्या आडोशाला लपताना व्हिडिओमध्ये दिसत आहेत.
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निक्सच्या या महाकाय विजय परेडच्या सुरक्षेसाठी न्यूयॉर्क पोलीस विभागाने (NYPD) शहरात आधीच सुमारे १०,००० पोलीस अधिकारी तैनात केले होते. गोळीबार झाला त्या जागेपासून अवघ्या काही मीटर अंतरावर पोलिसांची एक गाडी उभी होती. गोळ्यांचा आवाज येताच गस्त घालणाऱ्या पोलिसांनी कोणतीही वेळ न घालवता थेट पळून जाणाऱ्या संशयितांच्या दिशेने झेप घेतली. अत्यंत गजबजलेल्या रस्त्यांवर पोलिसांनी एका संशयित आरोपीला धावत्या गर्दीतून पाठलाग करून जमिनीवर पाडले आणि त्याच्याकडून एक लोड केलेली बंदूक जप्त केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेला मुख्य संशयित हा अल्पवयीन (१८ वर्षांखालील) आहे.
Shots fired in Times Square following celebrations for the New York Knicks championship parade. Police are responding and allegedly have a suspect in custody Video captures the moment gunfire erupted, sending people scrambling in the crowded Manhattan tourist district. pic.twitter.com/kJVuCz9vye — Christion Maronite (@eye_the49565) June 18, 2026
credit – social media and Twitter
या गोळीबाराच्या घटनेनंतर न्यूयॉर्क अग्निशमन विभागाने (FDNY) तात्काळ धाव घेत एका जखमी व्यक्तीला उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की, काही तरुणांच्या गटामध्ये झालेल्या अंतर्गत वादाचे रूपांतर नंतर गोळीबारात झाले. पोलिसांनी आता या संपूर्ण परिसराला बॅरिकेड्स आणि पिवळी सुरक्षा टेप लावून सील केले असून, फरार असलेल्या दुसऱ्या संशयिताचा शोध घेण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज आणि सोशल मीडियावरील व्हिडिओची कसून तपासणी सुरू केली आहे.
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न्यूयॉर्कमधील नागरिकांसाठी आणि प्रशासनासाठी ही घटना अत्यंत चिंतेची बाब ठरली आहे, कारण गेल्या पाच दिवसांत टाईम्स स्क्वेअरमध्ये गोळीबार होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी, १४ जून रोजी (शनिवारी मध्यरात्री) जेव्हा न्यूयॉर्क निक्सने सॅन अँटोनिओ संघाचा पराभव करून अंतिम विजेतेपद मिळवले होते, तेव्हा देखील रात्री २ च्या सुमारास ब्रॉडवे आणि ४३ व्या स्ट्रीटजवळ गोळीबार झाला होता. त्या घटनेत एका १७ वर्षांच्या मुलाच्या पायाला गोळी लागली होती. प्रचंड गर्दी असल्यामुळे रुग्णवाहिका घटनास्थळापर्यंत पोहोचू शकली नव्हती, त्यामुळे पोलिसांनी त्या जखमी मुलाला स्वतःच्या गाडीत बसवून बेलेव्ह्यू रुग्णालयात दाखल केले होते.
त्या पहिल्या विजयोत्सवाच्या रात्री केवळ गोळीबारच झाला नाही, तर उग्र जमावाने मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार केला होता. चाहत्यांनी ५ स्कूल बस पेटवून दिल्या होत्या किंवा त्यांची तोडफोड केली होती, तसेच पोलिसांच्या गाड्यांवर बॅटने हल्ले केले होते. त्या रात्री १० पोलीस अधिकारी जखमी झाले होते आणि पोलिसांनी ६३ दंगलखोरांना अटक केली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा भरदिवसा झालेल्या गोळीबारामुळे न्यूयॉर्क शहराच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सध्या शहरात आंतरराष्ट्रीय पर्यटक मोठ्या संख्येने उपस्थित असल्याने, अमेरिकेतील ‘गन कल्चर’ (Gun Culture) आणि वाढत्या गुन्हेगारीमुळे पर्यटकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.