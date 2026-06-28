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Insurance Awareness Day: अपघात असो वा नैसर्गिक आपत्ती जाणून घ्या विमा कसा बनतो सामान्य माणसाची सर्वात मोठी ताकद?

Updated On: Jun 28, 2026 | 09:30 AM IST
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सारांश

Insurance Awareness राष्ट्रीय विमा जागरूकता दिन दरवर्षी २८ जून रोजी साजरा केला जातो. लोकांना विम्याचे महत्त्व, फायदे आणि आवश्यकता याबद्दल जागरूक करणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे.

national insurance awareness day 28 june importance benefits life health insurance financial security

Insurance Awareness Day: अपघात असो वा नैसर्गिक आपत्ती जाणून घ्या विमा कसा बनतो सामान्य माणसाची सर्वात मोठी ताकद? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • २८ जून – राष्ट्रीय विमा जागरूकता दिन
  • आर्थिक सुरक्षेचे भक्कम कवच
  • जागरूकता मोहिमांचे आयोजन

National Insurance Awareness Day 28 June 2026 : आयुष्य हे अनपेक्षित घडामोडींनी भरलेले आहे. उद्या काय होईल, हे आपल्यापैकी कोणीच सांगू शकत नाही. अशा परिस्थितीत, अचानक येणाऱ्या आर्थिक संकटांपासून स्वतःचे आणि आपल्या कुटुंबाचे रक्षण करणे ही प्रत्येक सुजाण नागरिकाची पहिली जबाबदारी असते. याच महत्त्वाच्या विषयावर सर्वसामान्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि त्यांना विम्याचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी दरवर्षी २८ जून रोजी ‘राष्ट्रीय विमा जागरूकता दिन’ (National Insurance Awareness Day) साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्याला आठवण करून देतो की, संकट कधीही सांगून येत नाही, पण आपण त्या संकटाचा सामना करण्यासाठी आधीच आर्थिकदृष्ट्या सज्ज राहू शकतो.

अनेकदा लोक विम्याकडे (Insurance) एक अतिरिक्त खर्च किंवा कर (Tax) वाचवण्याचे केवळ एक साधन म्हणून पाहतात. परंतु, वास्तविकता यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. विमा ही केवळ एक गुंतवणूक नाही, तर ते एक असे सुरक्षा कवच आहे जे कोणत्याही अपघाती घटनेत, गंभीर आजारपणात, नैसर्गिक आपत्तीत किंवा कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीच्या अकाली निधनानंतर त्याच्या मागे असलेल्या संपूर्ण कुटुंबाला आर्थिक गर्तेत कोसळण्यापासून वाचवते. विम्याच्या माध्यमातून आपण भविष्यातील अनिश्चितता बऱ्याच अंशी नियंत्रित करू शकतो आणि आपल्या पश्चातही कुटुंबाचे राहणीमान सुरक्षित ठेवू शकतो.

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विमा योजनांचे विविध प्रकार आणि त्यांचे फायदे

आजच्या आधुनिक युगात प्रत्येकाच्या गरजेनुसार वेगवेगळ्या प्रकारच्या विमा योजना बाजारात उपलब्ध आहेत. या सर्व योजनांचा मुख्य हेतू मानवी जीवन आणि मालमत्तेला सुरक्षा देणे हाच असतो. प्रामुख्याने खालील चार विमा प्रकार अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात:

  • जीवन विमा (Life Insurance): हा विम्याचा सर्वात मूलभूत प्रकार आहे. कुटुंबातील मुख्य कमावत्या व्यक्तीच्या पश्चात त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या सदस्यांना (नॉमिनी) विम्याची रक्कम दिली जाते, ज्यामुळे त्यांचे भविष्य आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित राहते.
  • आरोग्य विमा (Health Insurance): आजच्या काळात वैद्यकीय उपचार आणि रुग्णालयांचा खर्च गगनाला भिडला आहे. अशा वेळी अचानक उद्भवणाऱ्या आजारपणात किंवा अपघाताच्या वेळी लागणारा लाखो रुपयांचा खर्च आरोग्य विम्यामार्फत कव्हर होतो, ज्यामुळे कष्टाची पुंजी वैद्यकीय बिलांमध्ये खर्च होत नाही.
  • वाहन विमा (Motor Insurance): रस्ते अपघातांमुळे होणारे वाहनांचे नुकसान किंवा कायदेशीर दायित्व (Third Party Liability) यापासून वाचण्यासाठी वाहन विमा अत्यंत अनिवार्य आणि कायद्याने बंधनकारक आहे.
  • पीक विमा (Crop Insurance): आपल्या देशातील शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा हे एक वरदान आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे, दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना या विम्यामार्फत आर्थिक भरपाई मिळते.

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जागरूकता वाढवण्यासाठी सरकारी आणि खाजगी संस्थांचे प्रयत्न

राष्ट्रीय विमा जागरूकता दिनाचे औचित्य साधून देशभरातील विविध सरकारी वित्तीय संस्था, खाजगी विमा कंपन्या आणि स्वतंत्र आर्थिक सल्लागार मोठ्या प्रमाणावर प्रचार मोहिमा राबवतात. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील नागरिकांना विम्यातील क्लिष्ट अटी सोप्या भाषेत समजावून सांगण्यासाठी विशेष परिसंवाद आणि मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित केली जातात. सध्याच्या डिजिटल युगात ऑनलाइन मंचांचा वापर करून फसवणुकीपासून कसे वाचावे आणि योग्य विम्याची निवड कशी करावी, याचेही धडे दिले जातात.

थोडक्यात सांगायचे तर, विमा काढणे हा आता केवळ एक ऐच्छिक पर्याय राहिलेला नाही, तर ती काळाची गरज बनली आहे. योग्य वेळी घेतलेला एक योग्य विमा निर्णय तुमच्या कुटुंबाला भविष्यातील अनेक मोठ्या आर्थिक संकटांपासून दूर ठेवू शकतो. म्हणूनच, या राष्ट्रीय विमा जागरूकता दिनानिमित्त स्वतःसाठी आणि आपल्या कुटुंबासाठी योग्य विमा पॉलिसी निवडून सुरक्षित भविष्याची सुरुवात आजच करा.

Web Title: National insurance awareness day 28 june importance benefits life health insurance financial security

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Published On: Jun 28, 2026 | 09:30 AM

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