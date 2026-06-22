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World Rainforest Day 2026: दर मिनिटाला नष्ट होत आहेत 40 फुटबॉल मैदानाएवढी जंगले; ‘पृथ्वीची फुफ्फुसे’ वाचवण्यासाठी आजच व्हा सतर्क

Updated On: Jun 22, 2026 | 07:44 AM IST
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सारांश

World Rainforest Day : जागतिक वर्षावन दिन दरवर्षी २२ जून रोजी साजरा केला जातो. जगभरातील वर्षावनांच्या महत्त्वाविषयी जागरूकता निर्माण करणे आणि त्यांचे संवर्धन सुनिश्चित करणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे.

world rainforest day june 22 amazon deforestation lungs of the earth climate change protection

World Rainforest Day 2026: दर मिनिटाला नष्ट होत आहेत ४० फुटबॉल मैदानाएवढी जंगले; 'पृथ्वीची फुफ्फुसे' वाचवण्यासाठी आजच व्हा सतर्क ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • २२ जून रोजी जागतिक दिवस
  • पृथ्वीची फुफ्फुसे धोक्यात
  • जागतिक मोहिमेचे आवाहन

World Rainforest Day 2026 importance : आपल्या पृथ्वी ग्रहाचे आरोग्य राखण्यात आणि मानवी संस्कृती जिवंत ठेवण्यात जंगलांचा वाटा सिंहाचा आहे. यामध्येही ‘वर्षावने’ (Rainforests) म्हणजे निसर्गाचा असा एक चमत्कार आहे, जो स्वतःचे पाणी स्वतः तयार करतो आणि पृथ्वीवरील लाखो सजीवांना आश्रय देतो. याच मौल्यवान हरित संपत्तीचे महत्त्व ओळखून दरवर्षी २२ जून रोजी जगभरात ‘जागतिक वर्षावन दिन’ (World Rainforest Day) साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ एका उत्सवापुरता मर्यादित नसून, वेगाने नष्ट होत चाललेल्या निसर्गाच्या या फुफ्फुसांना वाचवण्यासाठी संपूर्ण जगाला एकत्र आणणारी एक महत्त्वपूर्ण चळवळ बनली आहे. २०१७ मध्ये ‘वर्षावन भागीदारी’ (Rainforest Partnership) या संस्थेने पहिल्यांदा हा दिवस साजरा करण्यास सुरुवात केली होती.

वर्षावनांना खऱ्या अर्थाने पृथ्वीची ‘फुफ्फुसे’ (Lungs of the Earth) म्हटले जाते. याचे कारण असे की, ही वने वातावरणातील प्राणघातक कार्बन डायऑक्साइड वायू मोठ्या प्रमाणावर शोषून घेतात आणि आपल्याला जगण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असलेला शुद्ध ऑक्सिजन पुरवतात. जगातील सर्वात मोठे वर्षावन असलेल्या ‘ॲमेझॉन’ (Amazon Rainforest) मधूनच आपल्या वातावरणातील तब्बल २०% ऑक्सिजनची निर्मिती होते, तसेच आपल्याला मिळणाऱ्या गोड्या पाण्यापैकी २०% पाण्याचा स्रोत याच जंगलांशी जोडलेला आहे. हे केवळ झाडांचे जंगल नसून जैवविविधतेचे (Biodiversity) सर्वात मोठे केंद्र आहे. पृथ्वीवरील एकूण वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजातींपैकी अर्ध्याहून अधिक प्रजाती केवळ या वर्षावनांमध्येच राहतात.

ॲमेझॉनवर संकट: मानवी हव्यासाची मोठी किंमत

निसर्गाने दिलेले हे अमूल्य वरदान आज मानवाच्या वाढत्या हव्यासाचे बळी ठरत आहे. पर्यावरण तज्ञांनी व्यक्त केलेली आकडेवारी अत्यंत भीतीदायक आहे. आजच्या घडीला दर मिनिटाला सुमारे ४० फुटबॉल मैदानांच्या क्षेत्राएवढी वर्षावने पृथ्वीवरून कायमची नष्ट होत आहेत. गेल्या ५० वर्षांत मानवाने एकट्या ॲमेझॉन जंगलाचा २०% भाग पूर्णपणे साफ केला आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणारी बेकायदेशीर वृक्षतोड, प्राण्यांच्या चाऱ्यासाठी केली जाणारी शेती (Soy and Beef Farming), अमर्याद खाणकाम (Mining) आणि रस्ते उभारणीसाठी होणारे शहरीकरण ही प्रमुख कारणे आहेत. जशी जंगले कमी होत आहेत, तशाच अनेक दुर्मिळ वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजाती शोध लागण्यापूर्वीच नामशेष होत चालल्या आहेत.

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जंगलतोडीचा थेट परिणाम जागतिक हवामानावर (Global Climate Change) होत आहे. जेव्हा ही अथांग जंगले कापली किंवा जाळली जातात, तेव्हा त्यातून कोट्यवधी टन कार्बन डायऑक्साइड वातावरणात सोडला जातो. एका अंदाजानुसार, जगातील सर्व वाहनांमधून होणाऱ्या प्रदूषणापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त प्रदूषण केवळ जंगले नष्ट केल्यामुळे होत आहे. यामुळेच जागतिक तापमानवाढ आणि ऋतूचक्र बदलण्याच्या घटना आता वेगाने वाढू लागल्या आहेत. अनेक कर्करोगविरोधी (Anti-cancer Drugs) आणि दुर्मिळ आजारांवरील औषधांचे मूळ घटक या वर्षावनांमधील वनस्पतींपासून मिळतात, ज्यामुळे या जंगलांचा नाश म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्राचेही कधीही न भरून निघणारे नुकसान आहे.

आपण काय करू शकतो? संरक्षणाची सामूहिक जबाबदारी

जागतिक वर्षावन दिनाचे औचित्य साधून आज जगभरातील पर्यावरणवादी, स्वयंसेवी संस्था आणि विविध देशांची सरकारे वृक्षारोपण कार्यक्रमांचे आयोजन करत आहेत. परंतु, केवळ झाडे लावणे पुरेसे नाही, तर उभ्या असलेल्या जंगलांचे रक्षण करणे ही आजची पहिली गरज आहे. एक सामान्य नागरिक म्हणून आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात काही छोटे बदल करून या जागतिक मोहिमेत योगदान देऊ शकतो.

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सर्वप्रथम, आपण अशा उत्पादनांचा वापर टाळला पाहिजे ज्यांच्या उत्पादनासाठी जंगले कापली जातात. उदाहरणार्थ, टिकाऊ आणि प्रमाणित नसलेले पाम तेल (Unsustainable Palm Oil), मोठ्या प्रमाणावर कागदाचा होणारा अपव्यय आपण थांबवू शकतो. बाजारातून वस्तू खरेदी करताना ‘रेनफॉरेस्ट अलायन्स’ (Rainforest Alliance Certified) चे चिन्ह असलेली उत्पादने निवडणे हा एक उत्तम पर्याय आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या गंभीर विषयावर जनजागृती करणे आणि स्थानिक पातळीवर जास्तीत जास्त झाडे लावून त्यांचे जतन करणे हीच या दिनाची खरी गरज आहे. निसर्गाचा समतोल राखला तरच मानवाचे अस्तित्व टिकेल, हाच संदेश हा दिवस आपल्याला देतो.

Web Title: World rainforest day june 22 amazon deforestation lungs of the earth climate change protection

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Published On: Jun 22, 2026 | 07:30 AM

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