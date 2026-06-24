होणाऱ्या बायकोच्या मृत्यूनंतरही मैदान न सोडणारा योद्धा; जन्मदिनीच घेतला शेवटचा श्वास, दिग्गज क्रिकेटरचे निधन

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१९५३ साली, न्यूझीलंडचा संघ दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर होता. दुसरा कसोटी सामना जोहान्सबर्गमधील एलिस पार्क येथे खेळला जात होता. त्या कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच बॉक्सिंग डेच्या दिवशी, न्यूझीलंडच्या खेळाडूंना एका भीषण दुर्घटनेबद्दल माहिती देण्यात आली. ही घटना २४ डिसेंबरच्या रात्री टांगिवाई येथे घडली, जिथे वेलिंग्टनहून ऑकलंडला जाणाऱ्या एका एक्सप्रेस ट्रेनखाली रेल्वे पूल कोसळला. या दुर्घटनेत ठार झालेल्या १५१ लोकांमध्ये ब्लेअरची होणारी पत्नी, नेरिसा लव्ह, यांचाही समावेश होता. तेव्हा २१ वर्षांचा असलेला ब्लेअर, दुःख व्यक्त करण्यासाठी टीम हॉटेलमध्येच थांबला होता, पण जेव्हा न्यूझीलंडची नववी विकेट पडली आणि मैदानातील सर्वांना वाटले की डाव संपला आहे, तेव्हा तो क्रीजवर आला. क्रीजवर बर्ट सटक्लिफ होता, जो दुखापतीमुळे आधी रिटायर्ड हर्ट होऊन क्रीजवर परतला होता. दक्षिण आफ्रिकेचा वेगवान गोलंदाज नील ॲडकॉकच्या एका धोकादायक बाउन्सरचा त्याच्या डोक्याला फटका बसला होता, ज्यामुळे त्याच्या कानाला दुखापत झाली होती आणि रक्तस्त्राव होत होता.
सटक्लिफने सात षटकारांसह नाबाद ८० धावा केल्या, त्यातील बहुतेक षटकार त्याने त्याच्या प्रसिद्ध ‘हुक’ शॉटवर मारले होते. ब्लेअरने त्याच्यासोबत १०व्या विकेटसाठी ३३ धावा जोडल्या आणि ६ धावांवर यष्टीचीत झाला. त्या दुःखद आणि हृदयद्रावक दिवसाची आठवण ‘तांगीवाई शिल्ड’च्या रूपात आजही जिवंत आहे, जी आता न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील कसोटी मालिका जिंकणाऱ्या संघाला दिली जाते. २०२३-२४ मध्ये या मालिकेची पहिली आवृत्ती जिंकल्यामुळे सध्या ही शिल्ड न्यूझीलंडकडे आहे.
बॉब ब्लेअरने १९५३ ते १९६४ दरम्यान न्यूझीलंडसाठी १९ कसोटी सामने खेळले आणि ४३ विकेट्स घेतले. त्याची सर्वोत्तम कामगिरी १४२ धावांत ७ विकेट्स ही होती, जी त्यांनी आपल्या शेवटच्या कसोटी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध घेतली होती. वेलिंग्टनकडून खेळताना ते देशांतर्गत क्रिकेटमधील एक घातक गोलंदाज होता. त्याने ११९ प्रथम-श्रेणी सामन्यांमध्ये ५३७ विकेट्स घेतले. त्याच्या सर्वोत्तम हंगामात (१९५६-५७), त्याने केवळ ९ च्या सरासरीने ४६ विकेट्स घेतले.
बॉब ब्लेअर यांची ही विलक्षण आणि हृदयस्पर्शी कहाणी पुस्तके, नाटके आणि न्यूझीलंडमधील ‘टांगिवाई: अ लव्ह स्टोरी’ या प्रसिद्ध चित्रपटाचा विषय ठरली. या ऐतिहासिक क्रीडा भावनेचा सन्मान करण्यासाठी, २०२४ मध्ये न्यूझीलंड क्रिकेट आणि क्रिकेट दक्षिण आफ्रिका यांनी संयुक्तपणे दोन्ही देशांमधील कसोटी मालिकेच्या ट्रॉफीला ‘टांगिवाई शिल्ड’ असे नाव दिले. इतकेच नव्हे तर, त्यांच्या निधनाचा सन्मान म्हणून, न्यूझीलंड संघ इंग्लंडविरुद्धच्या पुढील कसोटी सामन्यात हातावर काळी पट्टी बांधणार आहे.
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