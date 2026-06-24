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Cricket News: लैंगिक शोषणाच्या आरोपांनंतर RCB ने फिरवली पाठ; ‘हा’ खेळाडू आता कमबॅकसाठी सज्ज

Updated On: Jun 24, 2026 | 03:01 PM IST
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सारांश

Yash Dayal Is Ready To Play For Gorakhpur Lions: यश दयालवर लैंगिक छळाचा आरोप झाल्यानंतर त्याला आयपीएल २०२६ मधून माघार घ्यावी होती. आता तो क्रिकेटच्या मैदानावर पुनरागमन करण्यास सज्ज झाला आहे.

Cricket News: लैंगिक शोषणाच्या आरोपांनंतर RCB ने फिरवली पाठ; ‘हा’ खेळाडू आता कमबॅकसाठी सज्ज
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विस्तार
  • आरोपांनंतर RCB ने फिरवली पाठ
  • ‘हा’ खेळाडू आता कमबॅकसाठी सज्ज
  • यश दयाल आरसीबीचा भाग
इंडियन प्रीमियर लीग आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करून भारतीय संघात स्थान मिळवलेला गोलंदाज यश दयाल गेल्या काही महिन्यांपासून चुकीच्या कारणांमुळे चर्चेत आहे. एका महिलेने त्याच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला आहे. क्रिकेटपटूच्या कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान, आरसीबीने त्याला आयपीएल २०२६ मधून वगळण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, त्याने लग्नही केले आहे. क्रिकेटपासून काही काळ दूर राहिल्यानंतर, उत्तर प्रदेशचा हा डावखुरा वेगवान गोलंदाज आता पुनरागमन करण्यास सज्ज झाला आहे. तो लवकरच उत्तर प्रदेश टी-२० लीगमध्ये खेळताना दिसणार आहे.

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लैंगिक शोषणाच्या आरोपांनंतर मैदानात करणार कमबॅक

टाइम्स ऑफ इंडियामधील एका वृत्तानुसार, गोरखपूर लायन्सने यश दयालला कायम ठेवले आहे. या फ्रँचायझीने आर्यन जुयाल आणि सिद्धार्थ यादव यांनाही कायम ठेवले आहे. जुलै महिन्याच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात मिनी लिलाव होण्याची शक्यता आहे. अहवालानुसार, यूपीटी२० लीग नियामक परिषदेचे अध्यक्ष संजय कपूर यांनी दयाल स्पर्धेसाठी उपलब्ध असेल याची पुष्टी केली आहे. उत्तर प्रदेश क्रिकेट असोसिएशनचे (UPCA) सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता यांनी सांगितले की, या वेगवान गोलंदाजाला ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) दिले जाईल. गुप्ता म्हणाले, ‘सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे यूपीसीए यश दयालला देशांतर्गत आणि लीग क्रिकेट खेळण्यासाठी एनओसी देईल.’

यश दयाल आरसीबीचा भाग

यश दयाल हा २०२५ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु संघाचा भाग होता. तो २०२६ मध्येही संघाचा भाग होता. त्याच्यावर लग्नाच्या नावाखाली लैंगिक छळाचे आरोप होते. तरही, फ्रँचायझीने त्याला ५ कोटी रुपयांना संघात कायम ठेवले. परंतु कायदेशीर कार्यवाहीमुळे फ्रँचायझीने त्याला मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. आयपीएल २०२६ मध्ये दयाल आरसीबीसाठी एकही सामना खेळला नाही. त्याच्या अनुपस्थितीत, रसिक सलाम दारने उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि आरसीबीच्या सलग दुसऱ्या आयपीएल ट्रॉफी विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

यश दयालने शेवटचा सामना कधी खेळला?

यश दयालने आपला शेवटचा क्रिकेट सामना ३ जून २०२५ रोजी आयपीएल २०२५ च्या अंतिम सामन्यात खेळला. यानंतर, दयाल क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर आहे. आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीत त्याने २७ प्रथम-श्रेणी सामन्यांमध्ये ८४ विकेट्स, २३ लिस्ट ए सामन्यांमध्ये ३६ विकेट्स, आणि ७१ टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये ६६ विकेट्स, घेतले आहेत.

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Web Title: Yash dayal rcb ipl 2026 comeback up t20 league gorakhpur lions

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Published On: Jun 24, 2026 | 03:01 PM

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