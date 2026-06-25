गुरुवार, 25 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Indian Women Team Player Radha Yadav Real Life Struggle Story To Icc T20 World Cup 2026

The Making Of A Cricketer: नशिबाशी दोन हात करत Radha नं लिहिलं यशाचं शिखर; वाचून अंगावर येईल काटा

Updated On: Jun 25, 2026 | 02:23 PM IST
जाहिरात
सारांश

राधा यादवचा जन्म उत्तर प्रदेशच्या 21 एप्रिल 2000 रोजी जौनपूर येथे झाला. मात्र कुटुंबाचे पोट भरण्यासाठी तिचे कुटुंब मुंबईत आले आणि तिथेच स्थायिक झाले. राधाचे वडील डेअरी संबंधित व्यवसायाशी जोडले गेले होते.

The Making Of A Cricketer: नशिबाशी दोन हात करत Radha नं लिहिलं यशाचं शिखर; वाचून अंगावर येईल काटा

राधा यादवची संघर्षाची कहाणी (फोटो- ians)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • राधा यादवची भारतीय महिला संघात निवड
  • राधाच्या वडिलांचा होता दूध संबंधित व्यवसाय
  • अत्यंत प्रेरणादायी असा राहिला आहे राधाचा क्रिकेटचा प्रवास 
Radha Yadav/ तेजस भागवत: द मेकिंग ऑफ अ क्रिकेटर’ या सिरिजमध्ये आज आपण भारतीय महिला क्रिकेट संघातील राधा यादव या खेळाडूबद्दल जाणून घेणार आहोत. राधा यादवच्या नशिबी लहानपणापासूनच संघर्ष पाहायला मिळाले. केवळ आपल्या जिद्दीच्या जोरावर राधा यादव आज टीम इंडियामधून इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये खेळत आहे. वडिलांचा त्याग आणि राधा यादवच्या संघर्षाची कहाणी पाहुयात.

राधा यादवचा जन्म उत्तर प्रदेशच्या 21 एप्रिल 2000 रोजी जौनपूर येथे झाला. मात्र कुटुंबाचे पोट भरण्यासाठी तिचे कुटुंब मुंबईत आले आणि तिथेच स्थायिक झाले. राधाचे वडील डेअरी संबंधित व्यवसायाशी जोडले गेले होते. तसेच जवळच एक किराणाचे दुकान देखील ते चालत असत. राधाला वयाच्या 6 व्या वर्षापासूनच क्रिकेट खेळण्याची आवड निर्माण झाली होती. तिथूनच तिचा इंटरनॅशनल क्रिकेटचा प्रवास सुरू झाला होता.

राधा यादवचे बालपण अत्यंत कष्टाचे आणि आर्थिक चणचणीचे गेले. तिच्याकडे क्रिकेट खेळण्याचे स्वतःचे साहित्य देखील नव्हते. ती राहत असलेल्या सोसायटीमध्ये मुलांच्यासोबत आणि आपल्या भावांसोबत क्रिकेट खेळायची. त्यावलेस एक मुलीने मुलांसोबत खेळणे अनेकांना आवडत नसे तिला आणि तिच्या कुटुंबाला लोकांचे टोमणे देखील यासाठी ऐकावे लागले होते. मात्र राधाच्या कुटुंबाने, तिच्या वडिलांनी तिला कायम क्रिकेट खेळण्यासाठी पाठिंबा दिला.

The Making Of A Cricketer: दुर्गम भागातून थेट वर्ल्ड कपच्या मैदानावर; प्रेमा रावतची मन हेलावून टाकणारी कहाणी

राधा क्रिकेट खेळत असताना तेथील क्रिकेट प्रशिक्षक प्रफुल्ल नाईक यांचे गोलंदाजीकडे लक्ष गेले. इथूनच तिचा भारतीय क्रिकेट संघात खेळण्याचा प्रवास सुरू झाला. प्रफुल्ल नाईक यांनी राधाच्या वडिलांना तिला क्रिकेट अकादमीत पाठविण्यासाठी विचारले. आर्थिक परिस्थितीमुळे ते शक्य नसल्याचे तिच्या वडिलांनी सांगितले. मात्र त्यानंतर राधाचे टॅलेंट पाहून नाईक यांनी तिचा अकादमीचा सर्व खर्च उचलण्याची तयारी दर्शवली.

राधा यादव ही फिरकीपटू आहे. राधा यादवच्या मेहनतीला आणि जिद्दीला लवकरच यश प्राप्त झाले. तिची निवड बडोद्याच्या अंडर 19 संघात झाली. त्यानंतर तिने आपल्या स्वप्नाकडे वाटचाल सुरू केली. 13 फेब्रुवारी 2018 म्हणजेच वयाच्या 17 व्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी 20 संघात पदार्पण केले.

The Making Of A Cricketer: आरसीबीची फॅन ते थेट टीम इंडियाची ‘स्टार’; श्रेयांकाचा डोळ्यात पाणी आणणारा संघर्ष

2028 मध्ये झालेल्या टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये देखील तिने जबरदस्त कामगिरी केली. भारताकडून तिने सर्वाधिक असे 8 विकेट्स घेतल्या. 2020 मध्ये देखील भारतीय क्रिकेट संघाला अंतिम फेरीत पोहोचवण्यासाठी महत्वाची भूमिका निभावली होती. 2025 मध्ये भारताने वर्ल्ड कप जिंकला होता. त्यामध्ये राधा यादवचा अत्यंत मोलाचा वाटा होता.

Web Title: Indian women team player radha yadav real life struggle story to icc t20 world cup 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 25, 2026 | 02:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

The Making Of A Cricketer: दुर्गम भागातून थेट वर्ल्ड कपच्या मैदानावर; प्रेमा रावतची मन हेलावून टाकणारी कहाणी
1

The Making Of A Cricketer: दुर्गम भागातून थेट वर्ल्ड कपच्या मैदानावर; प्रेमा रावतची मन हेलावून टाकणारी कहाणी

Shree Charani ची ऐतिहासिक कामगिरी; आयसीसी टी 20 वर्ल्डकपमध्ये नावावर केला ‘हा’ रेकॉर्ड
2

Shree Charani ची ऐतिहासिक कामगिरी; आयसीसी टी 20 वर्ल्डकपमध्ये नावावर केला ‘हा’ रेकॉर्ड

The Making Of A Cricketer: आरसीबीची फॅन ते थेट टीम इंडियाची ‘स्टार’; श्रेयांकाचा डोळ्यात पाणी आणणारा संघर्ष
3

The Making Of A Cricketer: आरसीबीची फॅन ते थेट टीम इंडियाची ‘स्टार’; श्रेयांकाचा डोळ्यात पाणी आणणारा संघर्ष

IND W vs SA W: भारत-दक्षिण आफ्रिका आमनेसामने, हरमनप्रीत कौर रचणार इतिहास; 200 वा टी20 सामना खेळणार
4

IND W vs SA W: भारत-दक्षिण आफ्रिका आमनेसामने, हरमनप्रीत कौर रचणार इतिहास; 200 वा टी20 सामना खेळणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Weather Update: राज्यात मान्सून सक्रिय! १५ जिल्ह्यांमध्ये ऑरेंज अलर्ट, १० जिल्ह्यांत मुसळधार

Maharashtra Weather Update: राज्यात मान्सून सक्रिय! १५ जिल्ह्यांमध्ये ऑरेंज अलर्ट, १० जिल्ह्यांत मुसळधार

Jun 25, 2026 | 02:21 PM
तुम्ही पण केलाय का कधी ‘वडाप’ मधून प्रवास! कॅब आणि मेट्रोच्या जमान्यात हा आहे ग्रामीण महाराष्ट्राचा स्वस्ताचा प्रवास पर्याय!

तुम्ही पण केलाय का कधी ‘वडाप’ मधून प्रवास! कॅब आणि मेट्रोच्या जमान्यात हा आहे ग्रामीण महाराष्ट्राचा स्वस्ताचा प्रवास पर्याय!

Jun 25, 2026 | 02:21 PM
The Making Of A Cricketer: नशिबाशी दोन हात करत Radha नं लिहिलं यशाचं शिखर; वाचून अंगावर येईल काटा

The Making Of A Cricketer: नशिबाशी दोन हात करत Radha नं लिहिलं यशाचं शिखर; वाचून अंगावर येईल काटा

Jun 25, 2026 | 02:20 PM
Mira Bhayandar News : महसूल यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह; आदिवासी जमीन प्रकरणामुळे मिरा-भाईंदरच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ

Mira Bhayandar News : महसूल यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह; आदिवासी जमीन प्रकरणामुळे मिरा-भाईंदरच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ

Jun 25, 2026 | 02:15 PM
Venezuela Earthquake : अखेर मृतांचा आकडा समोर! आतापर्यंत ‘इतक्या’ लोकांचा भूकंपात मृत्यू, तर शेकडोहून अधिक जखमी

Venezuela Earthquake : अखेर मृतांचा आकडा समोर! आतापर्यंत ‘इतक्या’ लोकांचा भूकंपात मृत्यू, तर शेकडोहून अधिक जखमी

Jun 25, 2026 | 02:08 PM
हास्याचा फुल ऑन डोस! ‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’चा धमाकेदार टीझर आऊट, अंकुश, कुशल, अभिजीत अन् संतोषची भन्नाट गँगमस्ती

हास्याचा फुल ऑन डोस! ‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’चा धमाकेदार टीझर आऊट, अंकुश, कुशल, अभिजीत अन् संतोषची भन्नाट गँगमस्ती

Jun 25, 2026 | 02:05 PM
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ७०% धान्य वितरण रखडले! ‘ई-पॉस’ प्रणालीची मुदत संपल्याने २४ लाख लाभार्थी संकटात

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ७०% धान्य वितरण रखडले! ‘ई-पॉस’ प्रणालीची मुदत संपल्याने २४ लाख लाभार्थी संकटात

Jun 25, 2026 | 02:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा