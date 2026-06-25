The Making Of A Cricketer: नशिबाशी दोन हात करत Radha नं लिहिलं यशाचं शिखर; वाचून अंगावर येईल काटा

राधा यादवचा जन्म उत्तर प्रदेशच्या 21 एप्रिल 2000 रोजी जौनपूर येथे झाला. मात्र कुटुंबाचे पोट भरण्यासाठी तिचे कुटुंब मुंबईत आले आणि तिथेच स्थायिक झाले. राधाचे वडील डेअरी संबंधित व्यवसायाशी जोडले गेले होते. तसेच जवळच एक किराणाचे दुकान देखील ते चालत असत. राधाला वयाच्या 6 व्या वर्षापासूनच क्रिकेट खेळण्याची आवड निर्माण झाली होती. तिथूनच तिचा इंटरनॅशनल क्रिकेटचा प्रवास सुरू झाला होता.
राधा यादवचे बालपण अत्यंत कष्टाचे आणि आर्थिक चणचणीचे गेले. तिच्याकडे क्रिकेट खेळण्याचे स्वतःचे साहित्य देखील नव्हते. ती राहत असलेल्या सोसायटीमध्ये मुलांच्यासोबत आणि आपल्या भावांसोबत क्रिकेट खेळायची. त्यावलेस एक मुलीने मुलांसोबत खेळणे अनेकांना आवडत नसे तिला आणि तिच्या कुटुंबाला लोकांचे टोमणे देखील यासाठी ऐकावे लागले होते. मात्र राधाच्या कुटुंबाने, तिच्या वडिलांनी तिला कायम क्रिकेट खेळण्यासाठी पाठिंबा दिला.
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राधा क्रिकेट खेळत असताना तेथील क्रिकेट प्रशिक्षक प्रफुल्ल नाईक यांचे गोलंदाजीकडे लक्ष गेले. इथूनच तिचा भारतीय क्रिकेट संघात खेळण्याचा प्रवास सुरू झाला. प्रफुल्ल नाईक यांनी राधाच्या वडिलांना तिला क्रिकेट अकादमीत पाठविण्यासाठी विचारले. आर्थिक परिस्थितीमुळे ते शक्य नसल्याचे तिच्या वडिलांनी सांगितले. मात्र त्यानंतर राधाचे टॅलेंट पाहून नाईक यांनी तिचा अकादमीचा सर्व खर्च उचलण्याची तयारी दर्शवली.
राधा यादव ही फिरकीपटू आहे. राधा यादवच्या मेहनतीला आणि जिद्दीला लवकरच यश प्राप्त झाले. तिची निवड बडोद्याच्या अंडर 19 संघात झाली. त्यानंतर तिने आपल्या स्वप्नाकडे वाटचाल सुरू केली. 13 फेब्रुवारी 2018 म्हणजेच वयाच्या 17 व्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी 20 संघात पदार्पण केले.
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2028 मध्ये झालेल्या टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये देखील तिने जबरदस्त कामगिरी केली. भारताकडून तिने सर्वाधिक असे 8 विकेट्स घेतल्या. 2020 मध्ये देखील भारतीय क्रिकेट संघाला अंतिम फेरीत पोहोचवण्यासाठी महत्वाची भूमिका निभावली होती. 2025 मध्ये भारताने वर्ल्ड कप जिंकला होता. त्यामध्ये राधा यादवचा अत्यंत मोलाचा वाटा होता.