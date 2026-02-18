Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Pak Vs Nam T20 World Cup Pakistan Defeats Namibia By 102 Runs To Enter Super 8

PAK vs NAM, T20 World Cup : पाकिस्तानची एक्सप्रेस सुपर 8 मध्ये दाखल! टी-20 विश्वचषकात नामिबियाला 102 धावांनी चारली धूळ 

टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या ३५ व्या सामन्यात पाकिस्तान संघाने नामिबियाला १०२ धावांनी हरवून सुपर ८ मध्ये स्थान पक्के केले आहे. पाकिस्तानच्या विजयाने सुपर ८ मध्ये पोहोचणाऱ्या सर्व संघांच्या नावांची यादी निश्चित झाली.

Updated On: Feb 18, 2026 | 07:36 PM
PAK vs NAM, T20 World Cup: Pakistan's Express enters Super 8! Namibia defeated by 102 runs in T20 World Cup

पाकिस्तानची नामिबियाला 102 धावांनी पराभूत करत सुपर 8 मध्ये एंट्री(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

PAK vs NAM, T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या ३५ व्या सामन्यात पाकिस्तानने नामिबियाला १०२ धावांनी पराभूत करत सुपर ८ मध्ये स्थान निश्चित केले आहे. यासह, सुपर ८ मध्ये पोहोचणाऱ्या सर्व संघांच्या नावांची यादी आता  निश्चित झाली आहे. पाकिस्तानसाठी करो या मरो असलेल्या या सामन्यात, पाकने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करत  २० षटकांत ३ गडी गमावून १९९ धावा उभ्या केल्या. साहिबजादा फरहानच्या नाबाद शतकाने पाकिस्तानचा विजय सोपं केला.

हेही वाचा : PAK vs NAM, T20 World Cup : चौकार-षटकरांची आतिषबाजी करत साहिबजादाने 58 चेंडूत ठोकले शतक! टी20 विश्वचषकात केला मोठा कारनाम

प्रथम फलंदाजी करताना साहिबजादा फरहान आणि सैम अयुब हे दोन सलामीवीर पाकिस्तानला जलद सुरुवात करून देण्यात यशस्वी ठरले. दोन्ही खेळाडूंनी ५.१ षटकांत पहिल्या विकेटसाठी ४० धावांची महत्वपूर्ण भागीदारी केली. सईम १२ चेंडूत दोन चौकारांसह १४ धावा काढून माघारी गेला. त्यानंतर सलमान आगा आणि साहिबजादा फरहान यांनी ४२ चेंडूत दुसऱ्या विकेटसाठी ६७ धावांची भागीदारी रचून संघाला मजबूत स्थितीत पोहचवले. त्यानंतर सलमान २३ चेंडूत दोन षटकार आणि तीन चौकारांसह ३८ धावा काढून माघारी गेला. संघाचा ११८ धावांवर तिसरी विकेट्स गेली. त्यानंतर साहिबजादा फरहानने शादाब खानसह ४० चेंडूत ८१ धावांची अखंड भागीदारी करून पाकिस्तानला मोठी धावसंख्या गाठून देण्यात महत्वाची भूमिका बजावली.

साहिबजादा फरहानचे नाबाद शतक

साहिबजादा फरहान ५८ चेंडूत चार षटकार आणि ११ चौकारांच्या मदतीने नाबाद  १०० धावा केल्या.  टी२० विश्वचषकात शतक करणारा फरहान दुसरा पाकिस्तानी खेळाडू ठरला असून हा कारनामा अहमद शहजादने आधी केला होता. शेवटी, शादाबने २२ चेंडूत तीन षटकार आणि एका चौकारासह नाबाद ३६ धावा फटकावल्या.  नामिबियाकडून जॅक ब्रुसेलने ४८ धावांत २ बळी घेतले, तर कर्णधार गेरहार्ड इरास्मसने १ बळी टिपला.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026: सुपर-८ पूर्वी श्रीलंकाचे टेन्शन वाढले! दुखापतीमुळे ‘मॅच विनर’ गोलंदाज वर्ल्ड कपमधून बाहेर

नामिबियाचा १०२ धावांनी दणदणीत पराभव

पाकिस्तानने दिलेल्या लक्ष्याचा पाठलाग(टी-२० विश्वचषक २०२६ )करताना नामिबियाची सुरुवात चांगली झाली नाही. नामिबिया संघाने  ४९ धावांवर आपल्या चार विकेट गमावल्या. त्यानंतर पाकिस्तानी गोलंदाजांनी नामिबियाला पुनरागमन करण्याची संधीची दिली नाही. नामिबियाचा संघ १७.३ षटकांत फक्त ९७ धावांवर गारद झाला. संघाकडून लॉरेन स्टीनकॅम्पने २३ धावांचे योगदान दिले, तर अलेक्झांडर वोल्शेंकने २० धावा करून बाद झाला. याशिवाय, इतर कोणताही फलंदाज दुहेरी आकडा गाठण्यात यश आले नाही. पाकिस्तानकडून उस्मान तारिकने ३.३ षटकांत १६ धावा मोजत ४ बळी टिपले, तर शादाब खानने ३ बळी घेतले. सलमान मिर्झा आणि मोहम्मद नवाज यांनी प्रत्येकी १ बळी घेतला आहे.

Web Title: Pak vs nam t20 world cup pakistan defeats namibia by 102 runs to enter super 8

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 07:35 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PAK vs NAM, T20 World Cup : पाकिस्तानची एक्सप्रेस सुपर 8 मध्ये दाखल! टी-20 विश्वचषकात नामिबियाला 102 धावांनी चारली धूळ 

PAK vs NAM, T20 World Cup : पाकिस्तानची एक्सप्रेस सुपर 8 मध्ये दाखल! टी-20 विश्वचषकात नामिबियाला 102 धावांनी चारली धूळ 

Feb 18, 2026 | 07:35 PM
Ahilyanagar News: शिंगणापुरातही होईल आता निविदा प्रक्रिया, आयुक्त गेडाम यांची माहिती

Ahilyanagar News: शिंगणापुरातही होईल आता निविदा प्रक्रिया, आयुक्त गेडाम यांची माहिती

Feb 18, 2026 | 07:23 PM
किल्ल्यांच्या अभ्यासासाठी मालवण येथे अध्यासन केंद्र! शासनाकडून निधी मंजुर

किल्ल्यांच्या अभ्यासासाठी मालवण येथे अध्यासन केंद्र! शासनाकडून निधी मंजुर

Feb 18, 2026 | 07:22 PM
Chhatrapati Shivaji Maharaj History: श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास, इंग्रजी माध्यमातील नव्या पिढीने वाचायलाच हवा

Chhatrapati Shivaji Maharaj History: श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास, इंग्रजी माध्यमातील नव्या पिढीने वाचायलाच हवा

Feb 18, 2026 | 07:21 PM
पाकिस्तानला मोठा झटका! सौदी अरेबिया JF-17 लढाऊ विमानाचा करार केला रद्द; अमेरिकेच्या दबावामुळे माघार?

पाकिस्तानला मोठा झटका! सौदी अरेबिया JF-17 लढाऊ विमानाचा करार केला रद्द; अमेरिकेच्या दबावामुळे माघार?

Feb 18, 2026 | 07:20 PM
प्रवाशांची दिशा चुकवणाऱ्या PMP प्रशासनाला अखेर जाग; ‘नवराष्ट्र’च्या दणक्यामुळे दिले ‘हे’ आदेश

प्रवाशांची दिशा चुकवणाऱ्या PMP प्रशासनाला अखेर जाग; ‘नवराष्ट्र’च्या दणक्यामुळे दिले ‘हे’ आदेश

Feb 18, 2026 | 07:20 PM
PM Kisan 22nd Installment: २२ वा हप्ता फेब्रुवारीत येणार? करोडो शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा संपणार; पाहा काय आहे ताजी अपडेट

PM Kisan 22nd Installment: २२ वा हप्ता फेब्रुवारीत येणार? करोडो शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा संपणार; पाहा काय आहे ताजी अपडेट

Feb 18, 2026 | 07:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM