T20 World Cup 2026: सुपर-८ पूर्वी श्रीलंकाचे टेन्शन वाढले! दुखापतीमुळे ‘मॅच विनर’ गोलंदाज वर्ल्ड कपमधून बाहेर

एकीकडे यजमान श्रीलंकेने सलग तीन सामने जिंकून 'सुपर-८' फेरीतील आपले स्थान निश्चित केले असतानाच, दुसरीकडे संघाला एक मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा मुख्य वेगवान गोलंदाज स्पर्धेतुन बाहेर पडला आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 06:18 PM
सुपर-८ पूर्वी श्रीलंकाचे टेन्शन वाढले! (Photo Credit- X)

सुपर-८ पूर्वी श्रीलंकाचे टेन्शन वाढले! (Photo Credit- X)

  • सुपर-८ पूर्वी श्रीलंकाचे टेन्शन वाढले!
  • दुखापतीमुळे ‘मॅच विनर’ गोलंदाज वर्ल्ड कपमधून बाहेर
  • प्रशिक्षक आणि व्यवस्थापनाची भूमिका
Matheesha Pathirana News: आयसीसी टी-२० वर्ल्ड कप २०२६ चा थरार सध्या भारत आणि श्रीलंकेच्या संयुक्त यजमानपदाखाली रंगत आहे. एकीकडे यजमान श्रीलंकेने सलग तीन सामने जिंकून ‘सुपर-८’ फेरीतील आपले स्थान निश्चित केले असतानाच, दुसरीकडे संघाला एक मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा मुख्य वेगवान गोलंदाज आणि ‘डेथ ओव्हर स्पेशलिस्ट’ मथीशा पथिराना (Matheesha Pathirana) दुखापतीमुळे संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. यामुळे श्रीलंकेच्या सुपर-८ च्या मोहिमेला मोठे खिंडार पडले आहे.

ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्यात दुखापत

पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर १६ फेब्रुवारी रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध झालेल्या सामन्यात पथिरानाला ही दुखापत झाली. या सामन्यात श्रीलंकेने ऑस्ट्रेलियावर ८ विकेट्स राखून दणदणीत विजय मिळवला होता. मात्र, गोलंदाजी करताना आपल्या स्पेलमधील चौथ्या चेंडूवर पथिरानाच्या डाव्या पायाच्या स्नायूंना ताण आला आणि तो वेदनेने ग्रासलेला दिसला. फिजिओंच्या मदतीनंतरही तो पुन्हा मैदानात येऊ शकला नाही. आता स्कॅन रिपोर्ट आल्यानंतर, ही दुखापत गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले असून तो उर्वरित स्पर्धेत खेळू शकणार नाही.

RSA vs UAE, T20 World Cup : दक्षिण आफ्रिकेचा युएईवर 6 गडी राखून विजय! दिमाखात सुपर 8 मध्ये एंट्री 

प्रशिक्षक आणि व्यवस्थापनाची भूमिका

झिम्बाब्वेविरुद्धच्या शेवटच्या ग्रुप सामन्यापूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत श्रीलंकेचे फलंदाजी सल्लागार विक्रम राठौर यांनी पथिरानाच्या प्रकृतीबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, “पथिरानाचा बाहेर पडणे हा संघासाठी मोठा तोटा आहे. त्याच्या जागी कोणाला संधी द्यायची, याबाबत संघ व्यवस्थापन चर्चा करत आहे. अधिकृतरीत्या बदली खेळाडूची घोषणा लवकरच केली जाईल.” पथिरानाच्या जागी दुशमंथा चमीरा किंवा एखाद्या युवा गोलंदाजाला संधी मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

वानिंदू हसरंगानंतर दुसरा मोठा झटका

श्रीलंकेसाठी हे विश्वचषक दुर्दैवी ठरत असल्याचे दिसत आहे. पथिरानाच्या आधी श्रीलंकेचा स्टार फिरकीपटू आणि माजी कर्णधार वानिंदू हसरंगा देखील दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे. हसरंगा आणि पथिराना हे दोघेही श्रीलंकेच्या गोलंदाजीचे मुख्य आधारस्तंभ होते. सुपर-८ सारख्या महत्त्वाच्या फेरीत हे दोन्ही प्रमुख खेळाडू नसल्याने कर्णधार चरित असलंकाच्या चिंतेत भर पडली आहे.

पुढील प्रवास आणि आव्हाने

श्रीलंकेचा संघ सध्या ग्रुप-बी मध्ये अव्वल स्थानी आहे. त्यांना १९ फेब्रुवारी रोजी झिम्बाब्वेविरुद्ध आपला शेवटचा साखळी सामना खेळायचा आहे. त्यानंतर २२ फेब्रुवारीपासून त्यांचा सुपर-८ चा प्रवास सुरू होईल. सुपर-८ मधील त्यांचा पहिला सामना बलाढ्य इंग्लंड विरुद्ध पल्लेकेले येथे होणार आहे. महत्त्वाच्या सामन्यांपूर्वी गोलंदाजीतील ही मोठी पोकळी श्रीलंका कशी भरून काढणार, याकडे क्रीडाप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.

मोठी बातमी! T20 World Cup 2026 दरम्यान भारतीय वंशाच्या खेळाडूने केली निवृत्तीची घोषणा, या दिवशी खेळणार शेवटचा सामना

Published On: Feb 18, 2026 | 06:18 PM

