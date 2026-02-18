T20 World Cup 2026: सुपर-८ पूर्वी श्रीलंकाचे टेन्शन वाढले! दुखापतीमुळे ‘मॅच विनर’ गोलंदाज वर्ल्ड कपमधून बाहेर

पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर १६ फेब्रुवारी रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध झालेल्या सामन्यात पथिरानाला ही दुखापत झाली. या सामन्यात श्रीलंकेने ऑस्ट्रेलियावर ८ विकेट्स राखून दणदणीत विजय मिळवला होता. मात्र, गोलंदाजी करताना आपल्या स्पेलमधील चौथ्या चेंडूवर पथिरानाच्या डाव्या पायाच्या स्नायूंना ताण आला आणि तो वेदनेने ग्रासलेला दिसला. फिजिओंच्या मदतीनंतरही तो पुन्हा मैदानात येऊ शकला नाही. आता स्कॅन रिपोर्ट आल्यानंतर, ही दुखापत गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले असून तो उर्वरित स्पर्धेत खेळू शकणार नाही.
A potential big blow for Sri Lanka 🤕 Matheesha Pathirana, who’d had gone down clutching his left leg during the game against Australia, is likely to be ruled out of the T20 World Cup after scans revealed a calf strain that may take several weeks to heal pic.twitter.com/kCR66IlCAk — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 18, 2026
RSA vs UAE, T20 World Cup : दक्षिण आफ्रिकेचा युएईवर 6 गडी राखून विजय! दिमाखात सुपर 8 मध्ये एंट्री
झिम्बाब्वेविरुद्धच्या शेवटच्या ग्रुप सामन्यापूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत श्रीलंकेचे फलंदाजी सल्लागार विक्रम राठौर यांनी पथिरानाच्या प्रकृतीबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, “पथिरानाचा बाहेर पडणे हा संघासाठी मोठा तोटा आहे. त्याच्या जागी कोणाला संधी द्यायची, याबाबत संघ व्यवस्थापन चर्चा करत आहे. अधिकृतरीत्या बदली खेळाडूची घोषणा लवकरच केली जाईल.” पथिरानाच्या जागी दुशमंथा चमीरा किंवा एखाद्या युवा गोलंदाजाला संधी मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
श्रीलंकेसाठी हे विश्वचषक दुर्दैवी ठरत असल्याचे दिसत आहे. पथिरानाच्या आधी श्रीलंकेचा स्टार फिरकीपटू आणि माजी कर्णधार वानिंदू हसरंगा देखील दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे. हसरंगा आणि पथिराना हे दोघेही श्रीलंकेच्या गोलंदाजीचे मुख्य आधारस्तंभ होते. सुपर-८ सारख्या महत्त्वाच्या फेरीत हे दोन्ही प्रमुख खेळाडू नसल्याने कर्णधार चरित असलंकाच्या चिंतेत भर पडली आहे.
श्रीलंकेचा संघ सध्या ग्रुप-बी मध्ये अव्वल स्थानी आहे. त्यांना १९ फेब्रुवारी रोजी झिम्बाब्वेविरुद्ध आपला शेवटचा साखळी सामना खेळायचा आहे. त्यानंतर २२ फेब्रुवारीपासून त्यांचा सुपर-८ चा प्रवास सुरू होईल. सुपर-८ मधील त्यांचा पहिला सामना बलाढ्य इंग्लंड विरुद्ध पल्लेकेले येथे होणार आहे. महत्त्वाच्या सामन्यांपूर्वी गोलंदाजीतील ही मोठी पोकळी श्रीलंका कशी भरून काढणार, याकडे क्रीडाप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.
मोठी बातमी! T20 World Cup 2026 दरम्यान भारतीय वंशाच्या खेळाडूने केली निवृत्तीची घोषणा, या दिवशी खेळणार शेवटचा सामना