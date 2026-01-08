Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Who Is Ankush Bhardwaj The Man Accused Of Sexually Assaulting A Minor Girl

अंकुश भारद्वाज कोण आहे? अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचाराचा आहे आरोप; वाचा नेमकं प्रकरण काय?

अंकुश भारद्वाजवर १७ वर्षीय महिला नेमबाजावर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपावरून राष्ट्रीय रायफल असोसिएशन ऑफ इंडियाने निलंबित केले आहे. अंकुश हा एक माजी राष्ट्रीय नेमबाजपटू राहिला आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 03:55 PM
Who is Ankush Bhardwaj? He is accused of sexually assaulting a minor girl; read to find out what the case is exactly.

अंकुश भारद्वाज(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Ankush Bhardwaj accused of sexual assault : राष्ट्रीय नेमबाजी प्रशिक्षक अंकुश भारद्वाजला राष्ट्रीय रायफल असोसिएशन ऑफ इंडियाने निलंबित करण्यात आले आहे. अंकुश भारद्वाजवर १७ वर्षीय महिला नेमबाजावर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोप आहे. त्यामुळे त्याच्यावर  राष्ट्रीय रायफल असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.त्यामुळे आता सर्वांना अंकुश भारद्वाज कोण आहे? असा प्रश्न पडला आहे. अंकुश हा एक माजी राष्ट्रीय नेमबाजपटू आहे. त्यांच्या पत्नीचे नाव अंजुम मुदगिल असून ती  एक प्रसिद्ध माजी ऑलिंपिक नेमबाज देखील राहिलेली आहे.

हेही वाचा : Bangladesh Voilence : ‘हिंदू विधवेवरील क्रूरतेबद्दल वाचून…’, बांगलादेशातील हिंदूंवरील अत्याचारावर शिखर धवन भडकला

अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप

अंकुश भारद्वाजला शूटिंग असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई देखील सुरू करण्यात आली आहे. अंकुश वादात अडकण्याची ही पहिलीच वेळ नसून २०१० मध्ये देखील जर्मनीमध्ये झालेल्या ज्युनियर स्पर्धेत बीटा ब्लॉकर्ससाठी पॉझिटिव्ह चाचणी आल्यानंतर, साईने त्याच्यावर डोपिंग उल्लंघनासाठी बंदी घातली होती.

मूळचा हरियाणाचा असलेल्या अंकुश भारद्वाजने २००५ मध्ये एनसीसी कॅम्पमध्ये नेमबाजी सुरू केली होती. त्यानंतर त्याने देहरादून येथील जसपाल राणा इन्स्टिट्यूट ऑफ शूटिंग अँड स्पोर्ट्स येथे पुढील प्रशिक्षण घेण्यात आले होते.

हेही वाचा : ‘बुमराहच्या प्रोत्साहनामुळे दुखापतीतून…’, भारताच्या अष्टपैलू श्रेयंका पाटीलने केला मोठा खुलासा

अंकुश भारद्वाजने २००७ मध्ये जीव्ही मावळंकर नेमबाजी स्पर्धेत अपवादात्मक कामगिरीचा नजारा पेश करून तीन सुवर्णपदके जिंकण्याची किमया साधली होती. त्यानंतर त्याने २००८ च्या राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धेत ५० मीटर पिस्तूल स्पर्धेत सुवर्णपदकांची कमाई केली होती. त्याचा प्रवास तिथेच संपला नाही तर त्याने देशासाठी अनेक पदके जिंकली आहेत.

बांगलादेशमधील हिंदुवर अत्याचारावर शिखर धवन संतापला

बांगलादेशमध्ये अलिकडेच एका हिंदू महिलेवर अत्याचार करण्यात आला आहे. तसेच तिच्यावर सामूहिक बलात्कार देखील करण्यात आला होता आणि त्यानंतर तिला झाडाला बांधण्यात आले आणि तिचे केस कापण्यात आले. या घटनेने देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अभाव आणि अल्पसंख्यांकांवरील वाढता अत्याचाराचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. दरम्यान, माजी भारतीय क्रिकेटपटू शिखर धवनने बांगलादेशातील हिंदूंवरील अत्याचारांवर आपली तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. शिखर धवनने या घटनेवर ट्विट करून दुःख करत पीडितेला न्याय आणि पाठिंबा मिळावा अशी प्रार्थना देखील केली आहे.

Web Title: Who is ankush bhardwaj the man accused of sexually assaulting a minor girl

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 03:55 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Satara Crime: पाय बांधून दगडाने ठेचलं! ऊसतोड मजुराची हत्या, आरोपीने विष पिऊन संपवण्याचा प्रयत्न

Satara Crime: पाय बांधून दगडाने ठेचलं! ऊसतोड मजुराची हत्या, आरोपीने विष पिऊन संपवण्याचा प्रयत्न

Jan 22, 2026 | 12:30 PM
देवदूत ठरले RPF जवान! ऑपरेशन जीवन रक्षा आणि मातृशक्ती अंतर्गत वाचवला प्रवाशाचा जीव, धावत्या ट्रेनमध्ये केली सुरक्षित प्रसूती

देवदूत ठरले RPF जवान! ऑपरेशन जीवन रक्षा आणि मातृशक्ती अंतर्गत वाचवला प्रवाशाचा जीव, धावत्या ट्रेनमध्ये केली सुरक्षित प्रसूती

Jan 22, 2026 | 12:30 PM
Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

Jan 22, 2026 | 12:20 PM
IND vs NZ : Abhishek Sharma ने उडवली न्यूझीलंडची झोप! ग्लेन फिलिप्स म्हणाला – एखादा खेळाडू अशा फॉर्ममध्ये…

IND vs NZ : Abhishek Sharma ने उडवली न्यूझीलंडची झोप! ग्लेन फिलिप्स म्हणाला – एखादा खेळाडू अशा फॉर्ममध्ये…

Jan 22, 2026 | 12:15 PM
अभि आणि कृतिकाची लगीनघाई! ‘लग्नाचा शॉट’ या आगामी चित्रपटाचा धमाल ट्रेलर प्रदर्शित

अभि आणि कृतिकाची लगीनघाई! ‘लग्नाचा शॉट’ या आगामी चित्रपटाचा धमाल ट्रेलर प्रदर्शित

Jan 22, 2026 | 12:13 PM
Budget Traditions: भारतात ‘हलवा’ समारंभ तर ‘या’ देशातील अर्थमंत्र्यांचा ‘बूट’ ठरवतो देशाचे भविष्य; वाचा ‘या’ रंजक परंपरेबद्दल

Budget Traditions: भारतात ‘हलवा’ समारंभ तर ‘या’ देशातील अर्थमंत्र्यांचा ‘बूट’ ठरवतो देशाचे भविष्य; वाचा ‘या’ रंजक परंपरेबद्दल

Jan 22, 2026 | 12:10 PM
‘हो, मी हुकूमशहा’! दावोसमध्ये ट्रम्प यांनी असं काय म्हटलं? ज्यामुळे जागतिक राजकारणात उठलं वादळ

‘हो, मी हुकूमशहा’! दावोसमध्ये ट्रम्प यांनी असं काय म्हटलं? ज्यामुळे जागतिक राजकारणात उठलं वादळ

Jan 22, 2026 | 12:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM