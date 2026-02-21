MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

माथेरान हे जैव विविधतेसाठी ओळखले जाते. जैव विविधता टिकून रहावी, प्राण्यांना मुक्त संचार करावा यासाठी वनअधिकार कायद्यानुसार याठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे कुंपण घालण्यास प्रतिबंध आहे. पण वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर बसवून माथेरानच्या काही परिसरात जमीन मालकांकडून तारेचे कुंपण घालण्याचे काम सुरूच आहे. याबाबत महसूल अधीक्षक सुरेंद्रसिंह ठाकूर यांनी वन विभागाला लेखी पत्र देऊन हे कुंपण काढण्याचे आदेश दिले आहेत.
