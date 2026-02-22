Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

मुंबई काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. रविवारी काँग्रेस नेते रतन तिवारी यांनी संबंधित व्यक्तीविरोधात कडक कारवाईची मागणी करत तुलिंज पोलीस ठाणे येथे लेखी निवेदन सादर केले.
