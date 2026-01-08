 ‘बुमराहच्या प्रोत्साहनामुळे दुखापतीतून…’, भारताच्या अष्टपैलू श्रेयंका पाटीलने केला मोठा खुलासा 

Shreyanka Patil has recovered from her injury : अष्टपैलू श्रेयंका पाटीलला असे वाटते की ती पुन्हा नव्याने सुरुवात करत आहे, दुखापतींमुळे एका वर्षापेक्षा जास्त काळ बाजूला राहिली होती. दुखापतींच्या मालिकेने २३ वर्षीय क्रिकेटपटूला तिच्या व्यावसायिक कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच मौल्यवान जीवनाचे धडे दिले. २०२४ च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेनंतर श्रेयंकाच्या शिन स्प्लिंट्सचा त्रास झाला, त्यानंतर मनगटाची दुखापत झाली आणि गेल्या वर्षी मायदेशात होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषकापूर्वी राष्ट्रीय संघात परतण्याचा तिला विश्वास होता तेव्हाच तिला अंगठ्याला दुखापत झाली. मैदानावर परत येऊ न शकल्याने ती निराश झाली आणि तिच्या पुनर्प्राप्ती प्रक्रियेदरम्यान तिने स्वतःला तिच्या खोलीत कोंडून घेतले.
बेंगळुरू सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CoE) येथे जसप्रीत बुमराहसह भारतीय क्रिकेटपटूंशी कौटुंबिक पाठिंबा आणि संवाद यामुळे तिला हे समजले की ती दुखापतींशी झुंजणारी एकटी नाही. भारताचा T20 कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि श्रेयंकाच्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) संघातील खेळाडू आशा शोभना आणि कनिका आहुजा देखील बेंगळुरू सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये उपस्थित होत्या.
पाटीलने दुखापतींशी झुंजतानाचे तिचे अनुभव सांगितले
महिला प्रीमियर लीग (WPL) च्या आधी निवडक माध्यमांशी बोलताना श्रेयंकाने दुखापतींशी झुंजतानाचे तिचे अनुभव सांगितले. ती म्हणाली, “सुरुवातीला मला वाटले होते की दुखापती काही वेळात बऱ्या होतील. पण मी तयार नव्हतो. मग मला यातून कसे बाहेर पडायचे याचा विचार करावा लागला, कारण मला यापूर्वी कधीही असे काही अनुभव आले नव्हते. मला उपाय शोधावे लागले, लोकांशी बोलावे लागले आणि माझ्या भावना व्यक्त कराव्या लागल्या.” श्रेयंका म्हणाली, “मी सहसा खूप बाहेर जाणारी, आनंदी व्यक्ती असते, पण त्यावेळी मी कोणाशीही बोलू शकत नव्हतो. मी दोन-तीन महिने स्वतःला एका खोलीत बंद करून घेतले.”
११ जानेवारीपासून भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामाना वडोदरा येथे खेळला जाणार आहे. या सामन्यासाठी दोन्ही संघाकडून जोरदार तयारी करण्यात येत आहे. दरम्यान, या न्यूझीलंडचा फलंदाज डॅरिल मिचेलकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, त्यांचा संघ सध्या टी-२० विश्वचषकाबद्दल विचार करत नाही, जो अद्याप एक महिना दूर आहे, परंतु भारताविरुद्धच्या आगामी मालिकेत भारतीय गोलंदाजांकडून येणाऱ्या आव्हानावर लक्ष केंद्रित करत आहे.