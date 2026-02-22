किंमत कमी म्हणूनच मार्केटमध्ये भाव जास्त! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त 7 सीटर कार, किंमत तर फक्त 5.65 लाखांपासून सुरु

Nissan Gravite ही Renault Triber वर आधारित असल्याचे मानले जाते; मात्र यात अधिक प्रीमियम फीचर्स देण्यात आले आहेत. यामध्ये इंटीग्रेटेड ड्युअल डॅशकॅम मिळतो, जो ड्राइव्हदरम्यान व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करतो. याशिवाय JBL चा प्रीमियम साउंड सिस्टम देण्यात आला आहे, ज्यामुळे संगीताचा अनुभव अधिक उत्कृष्ट होतो. केबिनमधील हवा शुद्ध ठेवण्यासाठी इन-बिल्ट एअर प्युरिफायरही देण्यात आला आहे. हे खास फीचर्स Tekna ट्रिममध्ये उपलब्ध असून, सेगमेंटमध्ये तिला वेगळी ओळख देतात.
Hardik Pandya ने EX Wife नताशा आणि मुलगा अगस्त्यला भेट दिली ‘ही’ खास आलिशान कार, किंमत वाचूनच हडबडून जाल
कॉम्पॅक्ट असूनही या MPV मध्ये उत्तम स्पेस दिली आहे. कंपनीच्या माहितीनुसार, यात 150 हून अधिक सीटिंग कॉन्फिगरेशनचे पर्याय उपलब्ध आहेत. गरजेनुसार सीट्स फोल्ड करून किंवा काढून जागा वाढवता येते. 5-सीटर मोडमध्ये 625 लिटर इतका बूट स्पेस मिळतो, जो लांब प्रवासासाठी उपयुक्त ठरतो. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या रांगेतही समाधानकारक लेगरूम व नी-रूम उपलब्ध आहे.
Nissan Gravite चे केबिन प्रीमियम फील देते. सुएड आणि लेदरेट सीट्स, ड्युअल-टोन डॅशबोर्ड आणि वुडन फिनिश यामुळे इंटिरिअर अधिक आकर्षक दिसते. 20.32 सेमी फ्लोटिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay ला सपोर्ट करते. यासोबत 17.78 सेमी फुल डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) देण्यात आला आहे.
पगार कितीही कमी असो; फक्त 2000 रुपयांच्या EMI वर मिळेल ‘ही’ बाईक, फुल टँकवर धावते 800 किमी
सुरक्षेसाठी 6 एअरबॅग्स स्टँडर्ड देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल, ट्रॅक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट आणि फ्रंट-रिअर पार्किंग सेन्सर्स उपलब्ध आहेत. डॅशकॅम अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करतो. त्यामुळे कुटुंबासाठी ही कार सुरक्षित पर्याय ठरते.
5.65 लाख रुपयांच्या प्रारंभिक किमतीमुळे ही MPV ‘व्हॅल्यू फॉर मनी’ मानली जाते. कंपनी लवकरच ड्युअल CNG सिलिंडर पर्यायही आणण्याच्या तयारीत आहे. बाजारात ती Maruti Suzuki XL6,Maruti Suzuki Ertiga आणि Kia Carens यांसारख्या कार्सना थेट स्पर्धा देत आहे.