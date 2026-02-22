Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

श्री सिद्धेश्वर रत्नेश्वर यात्रा महोत्सवानिमित्त दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील 1001 महिलांच्या वतीने रुद्राभिषेक का चे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी मोठ्या संख्येने महिलांचा उत्साह आणि भक्तीमय वातावरणामध्ये हा रुद्राभिषेक संपन्न झाला असून पुणे येथील सुप्रसिद्ध असलेले दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या कार्यक्रमाचा आदर्श घेत मागील 22 वर्षापासून श्री सिद्धेश्वर रत्नेश्वर देवस्थान या ठिकाणी महिलांच्या वतीने रुद्राभिषेक काच्या कार्यक्रमाचा आयोजन करण्यात येते या कार्यक्रमामुळे महिलांना एका प्रकारे ऊर्जा मिळते प्रोत्साह मिळते अशा पद्धतीच्या भावना शुभदा रेड्डी व इतर महिलांनी नवराष्ट्रशी बातचीत करताना महिलांनी व्यक्त केले आहेत.
