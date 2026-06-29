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एआय केवळ फोनमध्येच नाहीतर संपूर्ण शहरात होणार उपलब्ध! ‘या’ देशात उभारले जाणार जगातील पहिले एआय शहर

Updated On: Jun 29, 2026 | 11:18 AM IST
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सारांश

जागतिक स्थरावर एआयचा वापर शिक्षण, मोठ्या कंपन्या आणि दैनंदिन वापरातील कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे आता एआय केवळ फोनमध्येच नाहीतर ब्राझीलमधील रिओ डी जनेरियोमध्ये एआय शहर विकसित केले जाणार आहे.

एआय केवळ फोनमध्येच नाहीतर संपूर्ण शहरात होणार उपलब्ध! 'या' देशात उभारले जाणार जगातील पहिले एआय शहर

एआय केवळ फोनमध्येच नाहीतर संपूर्ण शहरात होणार उपलब्ध! 'या' देशात उभारले जाणार जगातील पहिले एआय शहर

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विस्तार

कोरोनानंतर प्रत्येक गोष्टी डिजिटल झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. जागतिक स्थरावर एआयचा वापर शिक्षण, मोठ्या कंपन्या आणि दैनंदिन वापरातील कामांसाठी सुद्धा केला जात आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेची व्याप्ती लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे चित्र दिसून येत आहे. एआयच्या वापरामुळे कठीण कामे अतिशय सोपी झाली आहेत. एआयचा वापर केवळ फोन केला लॅपटॉपमध्ये केला जातो. पण आता जगातील पहिले एआय शहर उभारले जाणार आहे. हा मोठा प्रकल्प ब्राझीलमधील रिओ डी जनेरियोमध्ये विकसित केला जात आहे. एआय कंपन्या, संशोधन संस्था आणि उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगांच्या गरजा लक्षात घेऊन या शहराची निर्मिती केली जाणार आहे.(फोटो सौजन्य – AI)

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भारतासह जगभरातील सर्वच देशांमध्ये एआयचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. एआय सिटीचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे प्रगत परिसंस्था निर्माण करणे, जिथे तंत्रज्ञान, व्यवसाय आणि लोकांचे दैनंदिन जीवन एकाच ठिकाणी अखंडपणे एकत्रित राहील. अहवालानुसार, एआय शहर अंदाजे ९००,००० चौरस मीटर क्षेत्रावर विकसित केले जाईल. या एआय शहरामध्ये केवळ डेटा सेंटर्सच नव्हे, तर कार्यालये, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, बाजारपेठा, उद्याने आणि इतर सार्वजनिक सुविधांचाही समावेश असेल. तयार केल्या जाणाऱ्या विशेष प्रकल्पात एआय अभियंते, शास्त्रज्ञ, विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी एक असे स्मार्ट शहर निर्माण करणे आहे, जिथे ते केवळ कामच नाही तर एकत्र राहूही शकतील.

३० पेक्षा जास्त मॉड्युलर डेटा सेंटर्स

तयार केल्या जाणाऱ्या प्रकल्पामध्ये ३० हून अधिक मॉड्युलर डेटा सेंटर्स उभारले जाणार आहेत. ब्राझिलियन कंपनी इलिया डेटा सेंटर्सच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीच्या टप्प्यात त्यांची एकूण क्षमता १.५ गिगावॅट्स असेल, जी भविष्यात ३.२ गिगावॅट्सपर्यंत वाढवली जाईल.या प्रकल्पामुळे उत्पादन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात १०,००० हून अधिक रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ब्राझील सरकार आणि इलिया डेटा सेंटर्स या प्रकल्पावर एकत्रितपणे काम करणार असून, ज्यामध्ये अंदाजे २,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

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पर्यावरणाचा विचार करता, एआय शहराचा अंदाजे ६० टक्के भाग हिरवळीसाठी असेल. या शहरामध्ये उद्याने, हरित मार्गिका आणि जैवविविधता संवर्धन क्षेत्रे आढळतील. या हिरव्यागार परिसरात डेटा सेंटर्ससुद्धा उभारले जातील. जगभरात पहिल्यांदाच उभारल्या जाणाऱ्या एआय प्रकल्पामध्ये अनेक सोयीसुविधा असतील, ज्याचा वापर दैनंदिन जीवनात करणे सहज सोपे होणार आहे.

Web Title: Ai beyond smartphones worlds first ai powered city set to be built in this country

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Published On: Jun 29, 2026 | 11:18 AM

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