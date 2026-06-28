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Email Undo Trick: चुकीने ईमेल पाठवला? ‘या’ ट्रिकने तुरंत करा Unsend, समोरचा व्यक्ती वाचूही शकणार नाही तुमचा मेसेज!

Updated On: Jun 28, 2026 | 09:23 PM IST
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सारांश

घाईगडबडीत चुकीचा ईमेल पाठवला गेल्यास काळजी करू नका. Gmail च्या 'Undo Send' फीचरचा वापर करून पाठवलेला मेसेज ३० सेकंदांच्या आत कसा मागे घ्यायचा, याची सविस्तर माहिती आणि सोप्या स्टेप्स वाचा.

चुकीने ईमेल पाठवला? 'या' ट्रिकने तुरंत करा Unsend (Photo Credit- AI)

चुकीने ईमेल पाठवला? 'या' ट्रिकने तुरंत करा Unsend (Photo Credit- AI)

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विस्तार
  • चुकीने ईमेल पाठवला?
  • ‘या’ ट्रिकने तुरंत करा Unsend
  • समोरचा व्यक्ती वाचूही शकणार नाही तुमचा मेसेज!
How to Unsend Email on Gmail: आजच्या डिजिटल युगात ईमेल हा आपल्या दैनंदिन जीवनाचा आणि कार्यालयीन कामकाजाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग बनला आहे. ऑफिसचे महत्त्वाचे काम असो, कोणतीही फाईल ट्रान्सफर करणे असो वा व्यावसायिक संवाद, प्रत्येक ठिकाणी ईमेलचा वापर अनिवार्य झाला आहे. मात्र, अनेकदा घाईघाईत किंवा घाईगडबडीत आपल्याकडून चुकीचा ईमेल पाठवला जातो. कधी चुकीची फाईल अटॅच होते, कधी अपूर्ण संदेश जातो, तर कधी चक्क भलत्याच व्यक्तीला मेल सेंड होतो. अशा परिस्थितीत युजर्स गोंधळून जातात. परंतु, जीमेलमधील (Gmail) एका सोप्या फीचरच्या मदतीने तुम्ही ही चूक काही सेकंदांत सुधारू शकता.

काय आहे जीमेलचे ‘Undo Send’ फीचर?

गुगलच्या जीमेल प्लॅटफॉर्मवर युजर्ससाठी ‘Undo Send’ नावाचे एक अत्यंत उपयुक्त फीचर देण्यात आले आहे. हे फीचर तुम्हाला पाठवलेला ईमेल काही सेकंदांच्या आत मागे घेण्याची (Recall) अनुमती देते. जेव्हा तुम्ही ‘Send’ बटणावर क्लिक करता, तेव्हा ईमेल त्वरित समोरच्या व्यक्तीला पाठवला जात नाही, तर तो सिस्टीममध्ये काही सेकंदांसाठी होल्डवर ठेवला जातो. याच दरम्यान स्क्रीनवर खाली ‘Undo’ असा पर्याय दिसतो, ज्यावर क्लिक करून तुम्ही तो ईमेल रोखू शकता.

‘Undo Send’ ची वेळ मर्यादा कशी वाढवायची? (स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस)

जीमेलमध्ये बाय-डिफॉल्ट हे फीचर केवळ ५ सेकंदांसाठी सक्रिय असते. मात्र, तुम्ही ही वेळ मर्यादा ३० सेकंदांपर्यंत वाढवू शकता. त्यासाठी खालील स्टेप्स फॉलो करा:

१. जीमेल लॉगिन करा: सर्वप्रथम तुमच्या कॉम्प्युटरवर जीमेल अकाऊंट ओपन करा.
२. सेटिंग्जमध्ये जा: स्क्रीनच्या उजव्या कोपऱ्यात असलेल्या ‘गिअर’ (Settings) आयकॉनवर क्लिक करा.
३. See All Settings: त्यानंतर ‘See all settings’ या पर्यायाची निवड करा.
४. Undo Send पर्याय शोधा: ‘General’ टॅबमध्येच तुम्हाला ‘Undo Send’ चा पर्याय दिसेल.
५. वेळ निवडा (Cancellation Period): येथे ड्रॉप-डाऊन मेनूमध्ये ५, १०, २० किंवा ३० सेकंदांचा पर्याय असेल. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ३० सेकंदांचा पर्याय निवडणे अधिक फायदेशीर ठरते.
६. Save Changes: शेवटी स्क्रोल करून खाली जा आणि ‘Save Changes’ वर क्लिक करा.

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मोबाईल ॲपवरही वापरणे सोपे

ही सुविधा केवळ कॉम्प्युटरपुरती मर्यादित नसून जीमेलच्या मोबाईल ॲपवरही (Android आणि iOS) उपलब्ध आहे. जेव्हा तुम्ही मोबाईलवरून एखादा ईमेल सेंड करता, तेव्हा स्क्रीनच्या तळाशी डाव्या बाजूला ‘Sending’ आणि त्याच्या बाजूला ‘Undo’ चा पर्याय येतो. त्यावर टॅप करताच पाठवलेला ईमेल पुन्हा ड्राफ्ट स्वरूपात स्क्रीनवर येतो आणि तो समोरच्या व्यक्तीला दिसत नाही.

या महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा

‘Undo Send’ फीचर जरी लाइफ-सेव्हर (Life-saver) मानले जात असले, तरी त्याला काही मर्यादा आहेत. जर तुम्ही सेट केलेल्या वेळ मर्यादेत (उदा. ३० सेकंद) ‘Undo’ वर क्लिक केले नाही, तर ईमेल कायमचा समोरच्या व्यक्तीच्या इनबॉक्समध्ये जातो आणि त्यानंतर तो डिलीट किंवा रिकॉल करता येत नाही. त्यामुळे तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यासोबतच, कोणताही ईमेल पाठवण्यापूर्वी ‘टू’ (To), ‘सब्जेक्ट’ (Subject) आणि ‘अटॅचमेंट’ (Attachment) यांची पुन्हा एकदा पडताळणी करणे हाच सर्वात सुरक्षित मार्ग आहे.

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Web Title: Sent an email by mistake instantly unsend it using this trickthe recipient wont even be able to read your message

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Published On: Jun 28, 2026 | 09:23 PM

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