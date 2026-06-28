सरकारचा मोठा इशारा! व्हॉट्सॲप आणि ई-मेलवरून सुरू आहे ‘Boss Scam’; तुमची एक चूक अन् होईल मोठं नुकसान

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खरं तर सायबर गुन्हेगार आता सामान्य लोकांना नाही तर सरकारी विभागांमध्ये बसलेल्या मोठ्या अधिकाऱ्यांना लक्ष करण्याचा प्रयत्न करत आणि त्यांच्याकडून पैसे उकळून त्यांची फसवणूक करण्याची योजना आखत आहेत. लोकांना व्हॉट्सअॅप मेसेज किंवा एसएमएसद्वारे खोट्या लिंक पाठवून त्यांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. (फोटो सौजन्य: istock)
गृह मंत्रालयाच्या सायबर सिक्योरिटी विंग I4C ने याला बॉस स्कॅम (Boss Scam) असे नाव दिले आहे. I4C ने त्यांच्या एडवाइजरीमध्ये लोकांना सावधगिरीचा इशारा देत सांगितलं आहे की, खोटे ई-मेल, व्हॉट्सअॅप मेसेज इत्यादींपासून सावध राहा. सायबर गुन्हेगार आरबीआयचे अधिकारी किंवा कंपन्यांचे सिईओ असल्याचे भासवून ईमेल किंवा खोटे मेसेज पाठवतात आणि लोकांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करतात.
राष्ट्रीय सायबर गुन्हे धोके विश्लेषण युनिट (NCTAU) आणि भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (I4C) यांनी बॉस स्कॅम नावाच्या या फसवणूकच्या नवीन पद्धतीबाबत शोध लावला आहे. यामध्ये सायबर गुन्हेगार उच्चपदस्थ अधिकारी आणि कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करत आहेत. साायबर गुन्हेगार यांना व्हॉट्सअॅप मेसेज, ईमेल किंवा एसएमएसद्वारे मालवेयर असलेल्या खोट्या लिंक पाठवतात. ही अतिशय चिंतेची बाबत आहे.
कारण उच्चपदस्थ अधिकारी आणि कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा कोणताही डेटा लीक झाला तर राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. याच कारणामुळे I4C ची चिंता देखील वाढली आहे. एजेंसीने म्हटलं आहे की, मालवेयरद्वारे एग्जीक्यूटिव्सच्या व्हिंडोज डिव्हाईस आणि अॅक्टिव्ह व्हॉट्सअॅप वेब सेशनचा वापर करून सायबर गुन्हेगार मोठे आर्थिक व्यवहार करू शकतात.
सर्वात आधी सायबर गुन्हेगार सिईओ किंवा उच्च पदावरील अधिकाऱ्यांना ई-मेल किंवा व्हॉट्सअॅपद्वारे संपर्क करतात. सायबर गुन्हेगार सिईओ किंवा उच्च पदावरील अधिकाऱ्यांना आरबीआय किंवा इतर नियामक असल्याचे भासवून ईमेल पाठवतात. संपर्क प्रस्थापित झाल्यानंतर सायबर गुन्हेगार एग्जीक्यूटिव्सच्या ईमेल किंवा व्हॉट्सअॅप मेसेजवर .zip, .exe किंवा .dll एक्सटेंशवाल्या फाईल्स पाठवतात. या फाईल्समध्ये मालवेअर लपलेला असतो. जो यूजरच्या डिव्हाईसमध्ये प्रवेश करू शकतो.
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सायबर गुन्हेगारांचा मालवेअर तुमच्या फोनमध्ये एंटर होताच त्यांच्याकडे तुमच्या डिव्हाईसचा संपूर्ण अॅक्सेस जातो. कार्यकारी अधिकारी फाईल एक्स्ट्रॅक्ट करताच ट्रोजन सुरू होतो. I4C ने इशारा दिला आहे की कोणतेही तातडीचे आर्थिक व्यवहार पुन्हा पडताळून पाहावेत. केवळ थेट कॉल करून किंवा प्रत्यक्ष भेटून खात्री करूनच व्यवहार करा. हल्लेखोर सीईओच्या व्हॉट्सॲप आणि बँक खात्यांमध्येही प्रवेश मिळवतात, ज्यामुळे मोठी आर्थिक फसवणूक होऊ शकते.