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BSNL Recharge Plan: 2.5GB डेटा अन् अनलिमिटेड कॉलिंग… सरकारी कंपनी घेऊन आली नवा स्वस्त रिचार्ज प्लॅन; जाणून घ्या किंमत

Updated On: Jul 06, 2026 | 12:05 PM IST
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सारांश

BSNL New Recharge Plan: सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएलने बजेट ग्राहकांसाठी आणखी एक आकर्षक रिचार्ज प्लॅन सादर केला आहे. अवघ्या 225 रुपयांत 30 दिवसांची वैधता, भरपूर डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग मिळत असल्याने हा प्लॅन चर्चेत आला आहे.

BSNL Recharge Plan: 2.5GB डेटा अन् अनलिमिटेड कॉलिंग... सरकारी कंपनी घेऊन आली नवा स्वस्त रिचार्ज प्लॅन; जाणून घ्या किंमत

BSNL Recharge Plan: 2.5GB डेटा अन् अनलिमिटेड कॉलिंग... सरकारी कंपनी घेऊन आली नवा स्वस्त रिचार्ज प्लॅन; जाणून घ्या किंमत

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विस्तार
  • BSNL ने केवळ 225 रुपयांत 30 दिवसांची वैधता आणि दररोज 2.5GB डेटा देणारा नवा प्लॅन सादर केला आहे.
  • या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंगसोबत दररोज 100 मोफत एसएमएसचाही लाभ मिळतो.
  • कमी किमतीत जास्त डेटा आणि कॉलिंग हवे असलेल्या यूजर्ससाठी हा प्लॅन उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल एक स्वस्त रिचार्ज प्लॅन घेऊन आली आहे. जबरदस्त फायदे ऑफर करणाऱ्या या रिचार्ज प्लॅनची किंमत 300 रुपयांहून कमी आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या रिचार्ज प्लॅनमध्ये यूजर्सना संपूर्ण महिन्याची व्हॅलिडीटी आणि दररोज हाय स्पीड डेटा ऑफर केला जातो. कंपनीचा नवा रिचार्ज प्लॅन बजेट फ्रेंडली किंमतीत यूजर्सना दमदार फायदे ऑफर करतो. ज्या यूजर्सना जास्त इंटरनेटची गरज असते आणि त्यांना जास्तीचा खर्च देखील करायचा नसतो, अशा यूजर्ससाठी हा रिचार्ज प्लॅन एक चांगला पर्याय ठरणार आहे.

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कंपनीच्या नव्या रिचार्ज प्लॅनची किंमत

बीएसएनएलने लाँच केलेल्या नव्या रिचार्ज प्लॅनची किंमत केवळ 225 रुपये आहे. एकीकडे देशातील खाजगी टेलिकॉम कंपन्या महागडे रिचार्ज प्लॅन लाँच करत आहेत. तर दुसरीकडे बीएसएनएल अजूनही त्यांच्या यूजर्ससाठी नवीन – नवीन स्वस्त रिचार्ज प्लॅन ऑफर करत आहे. (फोटो सौजन्य: Pinterest)

225 रुपयांच्या बीएसएनएल प्लॅनमध्ये मिळणार हे फायदे

बीएसएनएलच्या 225 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 30 दिवसांची म्हणजेच संपूर्ण एका महिन्याची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाते. तसेच हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना दररोज 2.5GB हाय स्पीड डेटा देखील मिळतो. म्हणजेच या प्लॅनमध्ये यूजर्सना एकूण 75GB डेटा मिळणार आहे. डेली डेटा लिमीट संपल्यानंतर इंटरनेटची स्पीड कमी होणार आहे. याशिवाय, या प्लॅनमध्ये कोणत्याही नेटवर्कवर अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंगची सुविधा देखील ऑफर केली जात आहे.

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तसेच, बीएसएनएलच्या 225 रुपयांच्या या प्लॅनमध्ये यूजर्सना दररोज 100 मोफत एसएमएस ऑफर केले जातात. ज्यामुळे कॉलिंग आणि मेसेजिंग दोन्ही पावरफुल बनते. ऑनलाईन क्लास, सोशल मीडिया, व्हिडीओ स्ट्रीमिंग किंवा वर्क फ्रॉम होम सारख्या कामांसाठी जास्त डेटाची गरज असते. अशावेळी कंपनीने लाँच केलेला हा नवीन प्लॅन तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

डेटा आणि कॉलिंगचे परफेक्ट कॉम्बिनेशन

या प्लॅनमध्ये यूजर्सना दररोज 2.5GB डेटा ऑफर केला जाणार आहे. त्यामुळे ज्या यूजर्सना जास्त इंटरनेट डेटाची आवश्यकता असते, अशा यूजर्ससाठी हा प्लॅन बेस्ट ठरणार आहे. जर तुमच्या परिसरात बीएसएनएल चांगली सर्विस ऑफर करत असेल तर तुम्ही हा प्लॅन खरेदी करण्याचा विचार करू शकता.

एक्सवर शेअर केली पोस्ट

कंपनीने त्यांच्या नव्या रिचार्ज प्लॅनबद्दल एक्सवर पोस्ट शेअर करत माहिती दिली आहे. पोस्टमध्ये कंपनीने म्हटलं आहे की, खरं सांगायचं तर… तुमच्या स्क्रीन टाइमला पुरस्कार मिळायलाच हवा. सतत स्क्रोलिंग करण्यापासून ते न थांबता चॅटिंग, स्ट्रीमिंग आणि यांसारख्या इतर सर्व गोष्टींमुळे तुमचा फोन कधीच थांबत नाही. मग अशा रिचार्जवर का समाधान मानायचं, जो या वेगाशी जुळवून घेऊ शकत नाही? BSNL ₹225/- प्लॅन #BReX द्वारे स्मार्ट रिचार्ज करा.

Web Title: Bsnl introduced new budget friendly recharge plan worth rupees 225 users will get these benefits

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Published On: Jul 06, 2026 | 12:05 PM

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