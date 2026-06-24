Free Fire Max: टास्क पूर्ण करा अन् जिंका 1600 गोल्ड! रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

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डेली गोल्ड ड्रॉप एक टास्क-बेस्ड ईव्हेंट आहे. यामध्ये टास्क पूर्ण केल्यानंतर प्लेअर्सना गोल्ड क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. या गोल्डच्या मदतीने अनेक गेमिंग वस्तू अनलॉक केल्या जाऊ शकतात. या ईव्हेंटमुळे प्लेअर्सचा गेमिंग अनुभव आणखी मजेदार होणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
खाली दिलेले टास्क्स पूर्ण करून प्लेअर्स गोल्ड रिवॉर्ड क्लेम करू शकतात.
ईव्हेंटमध्ये गोल्ड क्लेम करण्याची प्रोसेस अतिशय सोपी आहे. यासाठी तुम्हाला सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करावा लागेल. यानंतर स्क्रीनवर दिसणाऱ्या ईव्हेंट सेक्शनवर क्लिक करावे लागेल. यानंतर अॅक्टिव्हिटीमध्ये जा. इथे तुम्हाला डेली गोल्ड ड्रॉप ईव्हेंट दिसेल, त्यावर टॅप करा. आता स्क्रीनवर ईव्हेंट ओपन होईल. इथे तुम्हाला काही टास्क्सची यादी दिसेल. हे टास्क पूर्ण केल्यानंतर तुम्हाला रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याचा पर्याय मिळणार आहे.
हा गेमिंग इव्हेंट सर्वांसाठी लाईव्ह आहे. जोपर्यंत तुम्ही बक्षीस म्हणून मिळालेले गोल्ड क्लेम करत नाही, तोपर्यंत तो लाईव्ह राहील. त्यानंतर, हा गेमिंग इव्हेंट बंद होईल.
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