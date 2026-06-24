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Free Fire Max: टास्क पूर्ण करा अन् जिंका 1600 गोल्ड! रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Updated On: Jun 24, 2026 | 10:19 AM IST
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सारांश

Free Fire Max Daily Gold Drop Event: फ्री फायर मॅक्समध्ये नवीन डेली गोल्ड ड्रॉप ईव्हेंट लाईव्ह झाला असून प्लेअर्सना फ्रीमध्ये गोल्ड मिळवण्याची संधी आहे. काही सोपे टास्क पूर्ण करून एकूण 1600 गोल्ड क्लेम करता येणार असल्याने हा ईव्हेंट गेमर्ससाठी खास ठरणार आहे.

Free Fire Max: टास्क पूर्ण करा अन् जिंका 1600 गोल्ड! रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Free Fire Max: टास्क पूर्ण करा अन् जिंका 1600 गोल्ड! रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

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विस्तार
  • डेली गोल्ड ड्रॉप ईव्हेंटमध्ये टास्क पूर्ण करून एकूण 1600 गोल्ड फ्रीमध्ये मिळवता येणार आहे.
  • लॉगिन आणि BR/CS मॅच खेळण्यासारखे सोपे टास्क पूर्ण केल्यावर गोल्ड क्लेम करता येईल.
  • या गोल्डच्या मदतीने गेममधील विविध वस्तू अनलॉक करण्याची संधी प्लेअर्सना मिळणार आहे.
फ्री फायर मॅक्समध्ये एक नवीन ईव्हेंट सुरु झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना अनेक मजेदार रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. यासाठी काही टास्क पूर्ण करावे लागणार आहे. टास्क पूर्ण केल्यानंतर रिवॉर्ड्स क्लेम केले जाऊ शकतात. फ्री फायर खेळणाऱ्या प्लेअर्सना वेपन स्किन, इमोट, बंडल, पेट आणि कॅरेक्टरसह इत्यादी वस्तू अतिशय फायद्याच्या ठरतात. पण गेममधील या वस्तू खरेदी करण्यासाठी प्लेअर्सना डायमंड्स खर्च करावे लागतात. आता गेममधील नवीन ईव्हेंटमध्ये तुम्हाला या वस्तू डायमंड्स खर्च न करता क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

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डेली गोल्ड ड्रॉप एक टास्क-बेस्ड ईव्हेंट आहे. यामध्ये टास्क पूर्ण केल्यानंतर प्लेअर्सना गोल्ड क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. या गोल्डच्या मदतीने अनेक गेमिंग वस्तू अनलॉक केल्या जाऊ शकतात. या ईव्हेंटमुळे प्लेअर्सचा गेमिंग अनुभव आणखी मजेदार होणार आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

प्लेअर्सना पूर्ण करावे लागणार हे टास्क्स

खाली दिलेले टास्क्स पूर्ण करून प्लेअर्स गोल्ड रिवॉर्ड क्लेम करू शकतात.

  • गेममध्ये एकदा लॉगिन केल्यानंतर 100 गोल्ड क्लेम केले जाऊ शकतात.
  • एकदा BR/CS मॅच खेळल्यानंतर 200 गोल्ड क्लेम केले जाऊ शकतात.
  • तीन वेळा BR/CS मॅच खेळल्यानंतर 300 गोल्ड क्लेम केले जाऊ शकतात.
  • पाच वेळा BR/CS मॅच खेळल्यानंतर 500 गोल्ड क्लेम केले जाऊ शकतात.
आठ वेळा BR/CS मॅच खेळल्यानंतर 500 गोल्ड क्लेम केले जाऊ शकतात. अशा प्रकारे प्लेअर्सना एकूण 1600 गोल्ड अनलॉक करण्याची संधी मिळणार आहे आणि यासाठी कोणतेही डायमंड्स खर्च करावे लागणार नाहीत.

क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

ईव्हेंटमध्ये गोल्ड क्लेम करण्याची प्रोसेस अतिशय सोपी आहे. यासाठी तुम्हाला सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करावा लागेल. यानंतर स्क्रीनवर दिसणाऱ्या ईव्हेंट सेक्शनवर क्लिक करावे लागेल. यानंतर अ‍ॅक्टिव्हिटीमध्ये जा. इथे तुम्हाला डेली गोल्ड ड्रॉप ईव्हेंट दिसेल, त्यावर टॅप करा. आता स्क्रीनवर ईव्हेंट ओपन होईल. इथे तुम्हाला काही टास्क्सची यादी दिसेल. हे टास्क पूर्ण केल्यानंतर तुम्हाला रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याचा पर्याय मिळणार आहे.

कधीपर्यंत लाईव्ह असणार ईव्हेंट?

हा गेमिंग इव्हेंट सर्वांसाठी लाईव्ह आहे. जोपर्यंत तुम्ही बक्षीस म्हणून मिळालेले गोल्ड क्लेम करत नाही, तोपर्यंत तो लाईव्ह राहील. त्यानंतर, हा गेमिंग इव्हेंट बंद होईल.

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हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • FFSGT7KNFQ2X
  • ​FPSTQ7MXNPY5
  • 4N8M2XL9R1G3
  • ​H8YC4TN6VKQ9
  • ​FF6YH3BFD7VT
  • ​B1RK7C5ZL8YT
  • ​4ST1ZTBZBRP9
  • ​BR43FMAPYEZZ
  • ​UPQ7X5NMJ64V
  • ​S9QK2L6VP3MR
  • ​FFR4G3HM5YJN
  • ​6KWMFJVMQQYG
  • ​FZ5X1C7V9B2N
  • ​FT4E9Y5U1I3O
  • ​FP9O1I5U3Y2T
  • ​FM6N1B8V3C4X
  • ​FA3S7D5F1G9H
  • ​FK3J9H5G1F7D
  • ​FU1I5O3P7A9S
  • ​F7F9A3B2K6G8
  • ​FE2R8T6Y4U1I
  • ​FQ9W2E1R7T5Y

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Web Title: Free fire max daily gold drop event goes live chance to claim 1600 gold for free

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Published On: Jun 24, 2026 | 10:18 AM

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