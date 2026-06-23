Instagram Update: आता Comment सेक्शन होणार आणखी मजेदार! फोटो, मीम्ससह स्क्रीनशॉटही करू शकता शेअर... असं वापरा नवं फीचर

Motorola चा नवा मास्टरस्ट्रोक! ‘या’ स्मार्टफोनचे नवे 12GB रॅम आणि 512GB स्टोरेज व्हेरिअंट लाँच… इतकी आहे किंमत
इंस्टाग्राम यूजर्सचा अनुभव अधिक खास व्हावा, यासाठी नवीन फीचर आतिशय फायद्याचे ठरणार आहे. कंपनी कमेंट सेक्शन पूर्वीपेक्षा जास्त इंटरॅक्टिव बनवण्याची तयारी करत आहे. आतापर्यंत जर तुम्हाला एखादी रिल किंवा पोस्ट आवडली तर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये टेक्स्ट, स्टिकर्स, ईमोजी आणि जीआयएफच शेअर करत होतात. मात्र आता तुम्ही पोस्ट आणि रिल्सच्या कमेंट बॉक्समध्ये थेट तुमच्या फोनच्या गॅलरीमधील फोटो, मीम्स आणि स्क्रीनशॉट शेअर करू शकता. हे फीचर रोलआऊट झाल्यानंतर यूजर्सने त्यांचा इंस्टाग्राम वापरण्याचा अनुभव अधिक मजेदार होत असल्याचे सांगितलं आहे. कारण आता कमेंट्स केवळ टेक्स्ट, स्टिकर्स, ईमोजीपुरती मर्यादित राहणार नाही. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
इंस्टाग्रामचे नवीन गॅलरी टू कमेंट फीचर यूजर्सना त्यांच्या स्मार्टफोन गॅलरीमधून फोटो निवडूमन कमेंट्समध्ये शेअर करण्याची सुविधा देणार आहे. ही प्रोसेस काही प्रमाणात थेट मेसेजमधून फोटो पाठवण्यासारखीच आहे.
इंस्टाग्रामने या नव्या फीचरसह प्रायव्हसी आणि सुरक्षेची देखील पूर्ण काळजी घेतली आहे. यूजर्स एखाद्या रिलवर किंवा पोस्ट फोटो तेव्हाच शेअर करू शकणार आहेत, जेव्हा पोस्ट शेअर करणाऱ्या क्रिएटरने त्याच्या अकाऊंटमध्ये फोटो कमेंटसाठी परवानगी दिली असेल. याशिवाय, प्लॅटफॉर्मचे ऑटोमेटेड सेफ्टी फिल्टर्स आपत्तिजनक, हिंसक आणि स्पॅम कंटेंट असणारे फोटो स्वत: ब्लॉक करतो. तसेच पोस्ट शेअर करणारा क्रिएटर कमेंटमधील कोणताही फोटो हटवू शकतो.