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Instagram Update: आता Comment सेक्शन होणार आणखी मजेदार! फोटो, मीम्ससह स्क्रीनशॉटही करू शकता शेअर… असं वापरा नवं फीचर

Updated On: Jun 23, 2026 | 01:10 PM IST
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सारांश

Instagram Photo Comment Feature: इंस्टाग्राम एक नवीन आणि मजेदार फीचर घेऊन आला आहे. या फीचरमध्ये यूजर्स त्यांच्या गॅलरीमधील फोटो पोस्ट आणि रिल्सच्या कमेंट्समध्ये शेअर करू शकणार आहे. याची प्रोसेस देखील अतिशय सोपी आहे. याबाबत जाणून घेऊया.

Instagram Update: आता Comment सेक्शन होणार आणखी मजेदार! फोटो, मीम्ससह स्क्रीनशॉटही करू शकता शेअर... असं वापरा नवं फीचर

Instagram Update: आता Comment सेक्शन होणार आणखी मजेदार! फोटो, मीम्ससह स्क्रीनशॉटही करू शकता शेअर... असं वापरा नवं फीचर

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विस्तार

 

  • इंस्टाग्रामच्या नव्या फीचरमुळे पोस्ट आणि रिल्सच्या कमेंट्समध्ये गॅलरीतील फोटो, मीम्स आणि स्क्रीनशॉट शेअर करता येणार आहेत.
  • फोटो शेअर करण्यासाठी कमेंट बॉक्समधील गॅलरी आयकॉनवर टॅप करून हवा तो फोटो निवडावा लागेल.
  • क्रिएटरने परवानगी दिल्यासच फोटो कमेंट करता येईल आणि सेफ्टी फिल्टर्समुळे अयोग्य कंटेंट आपोआप ब्लॉक होईल.
Instagram New Feature: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्राम वापरणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कंपनीने यूजर्सचा अनुभव अधिक मजेदार व्हावा यासाठी पुन्हा एकदा एक नवीन फीचर आणले आहे. हे फीचर इंस्टाग्राम पोस्ट आणि रिल्सच्या कमेंट सेक्शनसाठी आहे. आता कमेंटमध्ये केवळ टेक्स्ट, स्टिकर्स, ईमोजी आणि जीआयएफच नाही तर फोनच्या गॅलरीमधील फोटो देखील शेअर करता येणार आहेत. म्हणजेच जे फोटो आतापर्यंत तुम्ही इंस्टाग्रामध्ये पोस्ट करत होतात, असे फोटो आता कमेंट्समध्ये देखील शेअर करता येणार आहेत. यामुळे यूजर्सचा अनुभव आता आणखी मजेदार होणार आहे.

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इंस्टाग्राम यूजर्सचा अनुभव अधिक खास व्हावा, यासाठी नवीन फीचर आतिशय फायद्याचे ठरणार आहे. कंपनी कमेंट सेक्शन पूर्वीपेक्षा जास्त इंटरॅक्टिव बनवण्याची तयारी करत आहे. आतापर्यंत जर तुम्हाला एखादी रिल किंवा पोस्ट आवडली तर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये टेक्स्ट, स्टिकर्स, ईमोजी आणि जीआयएफच शेअर करत होतात. मात्र आता तुम्ही पोस्ट आणि रिल्सच्या कमेंट बॉक्समध्ये थेट तुमच्या फोनच्या गॅलरीमधील फोटो, मीम्स आणि स्क्रीनशॉट शेअर करू शकता. हे फीचर रोलआऊट झाल्यानंतर यूजर्सने त्यांचा इंस्टाग्राम वापरण्याचा अनुभव अधिक मजेदार होत असल्याचे सांगितलं आहे. कारण आता कमेंट्स केवळ टेक्स्ट, स्टिकर्स, ईमोजीपुरती मर्यादित राहणार नाही. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

इंस्टाग्राम गॅलरी टू कमेंट फीचर

इंस्टाग्रामचे नवीन गॅलरी टू कमेंट फीचर यूजर्सना त्यांच्या स्मार्टफोन गॅलरीमधून फोटो निवडूमन कमेंट्समध्ये शेअर करण्याची सुविधा देणार आहे. ही प्रोसेस काही प्रमाणात थेट मेसेजमधून फोटो पाठवण्यासारखीच आहे.

कमेंट्समध्ये फोटो अपलोड करताना फॉलो करा या स्टेप्स

  • या नव्या फीचरच्या मदतीने कमेंट सेक्शनमध्ये फोटो अपलोड करताना या स्टेप्स फॉलो करा.
  • कोणत्याही पोस्ट किंवा रिलच्या कमेंट सेक्शनमध्ये जा.
  • अ‍ॅड अ कमेंट बारच्या कोपऱ्यात दिसणऱ्या गॅलरी आयकॉनवर टॅप करा.
  • आता तुमची गॅलरी ओपन होईल. यामध्ये तुम्ही तुमच्या आवडीचा फोटो निवडू शकता.
  • फोटो शेअर करण्यापूर्वी त्यावर टेक्स्ट, स्टिकर किंवा फिल्टर जोडू शकता.
  • जर तुम्हाला इंस्टाग्राम प्लॅटफॉर्मवर हे फीचर दिसत नसेल तर तुम्ही गुगल प्ले स्टोअरमधून अ‍ॅप अपडेट करू शकते.
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प्रायव्हसी आणि सुरक्षेवर खास फोकस

इंस्टाग्रामने या नव्या फीचरसह प्रायव्हसी आणि सुरक्षेची देखील पूर्ण काळजी घेतली आहे. यूजर्स एखाद्या रिलवर किंवा पोस्ट फोटो तेव्हाच शेअर करू शकणार आहेत, जेव्हा पोस्ट शेअर करणाऱ्या क्रिएटरने त्याच्या अकाऊंटमध्ये फोटो कमेंटसाठी परवानगी दिली असेल. याशिवाय, प्लॅटफॉर्मचे ऑटोमेटेड सेफ्टी फिल्टर्स आपत्तिजनक, हिंसक आणि स्पॅम कंटेंट असणारे फोटो स्वत: ब्लॉक करतो. तसेच पोस्ट शेअर करणारा क्रिएटर कमेंटमधील कोणताही फोटो हटवू शकतो.

Web Title: Instagram introduced new photo comment feature now users can share photos in comments

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Published On: Jun 23, 2026 | 01:10 PM

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