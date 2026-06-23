तब्बल 11,000mAh बॅटरी अन् 10,000 निट्स ब्राईटनेस.... नव्या Honor स्मार्टफोनने सर्वांनाच फोडला घाम! लाँच होताच चर्चा रंगली

Telegram is Back! भारतात पुन्हा सुरु झालं लोकप्रिय मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म… 30 जूनपर्यंत ‘हे’ फीचर मात्र बंदच
नवा स्मार्टफोन 8GB+128GB, 8GB+ 56GB, 8GB+512GB आणि 12GB+512GB या व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. स्मार्टफोनच्या 8GB+128GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 1,999 म्हणजेच सुमारे 28 हजार रुपये ठेवण्यात आली आहे. स्मार्टफोनच्या 8GB+ 56GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,199 म्हणजेच सुमारे 31 हजार रुपये आणि 8GB+512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,499 म्हणजेच सुमारे 35 हजार रुपये आहे. 12GB+512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,799 म्हणजेच सुमारे 39 हजार रुपये आहे. फोनची विक्री 26 जून रोजी चीनमध्ये ऑनर ऑनलाईन स्टोअरद्वारे सुरु होणार आहे. फोन लाइटनिंग रेड, मूनलाइट व्हाइट, मिस्टिक ब्लॅक आणि वाइब्रेंट ऑरेंज कलर ऑप्शनमध्ये खरेदी करू शकतात.
स्मार्टफोनच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, फोनमध्ये 6.8-इंच 1.5K एलटीपीएस ॲमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यासोबतच स्मार्टफोनमध्ये 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट सपोर्ट आणि 10,000 निट्स पर्यंत पीक एचडीआर ब्राइटनेस देखील मिळणार आहे. तसेच, स्मार्टफोनमध्ये धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग देखील मिळणार आहे.
डिव्हाईसला पावर देण्यासाठी फोनमध्ये क्वालकॉमचा ऑक्टा-कोर स्नॅपड्रॅगन 6 Gen 5 चिपसेट देखील मिळणार आहे, ज्यामध्ये 2.0GHz क्लॉक स्पीड असलेले चार एफिशियन्सी कोअर आणि 2.6GHz चा पीक क्लॉक स्पीड देणारे चार परफॉर्मन्स कोअर आहेत. फोनमध्ये ॲड्रेनो 812 जीपीयू, 12GB पर्यंत रॅम (रॅम) आणि 512GB पर्यंतची अंतर्गत स्टोरेज देखील मिळते.
Instagram Update: आता Comment सेक्शन होणार आणखी मजेदार! फोटो, मीम्ससह स्क्रीनशॉटही करू शकता शेअर… असं वापरा नवं फीचर
फोटोग्राफीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये f/1.88 अपर्चर, 10x पर्यंत डिजिटल झूम आणि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशनवाला 50-मेगापिक्सेलचा सिंगल कॅमेरा मिळणार आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी 8-मेगापिक्सेल (f/2.0) चा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे.
याशिवाय, या स्मार्टफोनमध्ये 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 27W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्टसह 11,000mAh बॅटरी दिली आहे.