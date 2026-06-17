Free Fire Max: गेममध्ये नवा फेडेड व्हिल ईव्हेंट लाईव्ह! डायमंड्स खर्च करा अन् जिंका खास रिवॉर्ड्स; फॉलो करा या स्टेप्स

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खरंतर, सध्या जगभरात फिफा वर्ल्ड कपची क्रेझ पाहायला मिळत आहे. आता ही क्रेझ फ्री फायर मॅक्समध्ये सुरु झाली आहे. गेममध्ये फुटबॉल थीमवर आधारित ईव्हेंट्स सुरु झाले आहेत. यापैकीच एक ईव्हेंट आहे, गोल फिनिशिंग मुव्ह. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना गोल अॅनिमेशन मोफत क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. पण या ईव्हेंटमधील रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी स्पिन करावे लागणार आहे. स्पिन करण्यासाठी डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहे.