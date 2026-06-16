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Jio Recharge Plan: एका रिचार्जमध्ये चालणार 4 सिम! 75GB डेटासह मिळणार अनलिमिटेड कॉलिंग… किंमत केवळ इतकी

Updated On: Jun 16, 2026 | 01:48 PM IST
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सारांश

Jio Family Recharge Plan: जिओच्या पोस्टपेड फॅमिली प्लॅन्समध्ये अनेक आकर्षक फायदे दिले जातात. 449 रुपयांच्या या प्लॅनमध्ये डेटा, कॉलिंग, OTT सब्सक्रिप्शन आणि AI सुविधांसह कुटुंबातील चार सदस्यांना जोडण्याचा पर्याय मिळतो.

Jio Recharge Plan: एका रिचार्जमध्ये चालणार 4 सिम! 75GB डेटासह मिळणार अनलिमिटेड कॉलिंग... किंमत केवळ इतकी

Jio Recharge Plan: एका रिचार्जमध्ये चालणार 4 सिम! 75GB डेटासह मिळणार अनलिमिटेड कॉलिंग... किंमत केवळ इतकी

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विस्तार
  • जिओच्या 449 रुपयांच्या पोस्टपेड प्लॅनमध्ये 75GB हाय-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि दररोज 100 SMS मिळतात.
  • या प्लॅनमध्ये तीन अतिरिक्त सिम जोडता येतात, मात्र प्रत्येक अ‍ॅड-ऑन सिमसाठी 150 रुपये प्रतिमहिना अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागते.
  • यूजर्सना जिओहॉटस्टारचे 3 महिन्यांचे मोफत सब्सक्रिप्शन, गुगल जेमिनी प्रोचे 18 महिन्यांचे सब्सक्रिप्शन आणि 2TB क्लाउड स्टोरेजचा लाभ मिळतो.
तुम्ही Jio पोस्टपेड सिम खरेदी करण्याचा विचार करत आहात का? तर ही बातमी तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. जिओच्या पोर्टफोलिओमध्ये सामान्य पोस्टपेड प्लॅन्सप्रमाणेच फॅमिली प्लॅन्स देखील उपलब्ध आहेत. ज्यामध्ये एक प्लॅन कुटूंबातील 4 सदस्य वापरू शकतात. अशाच एका प्लॅनबद्दल आता जाणून घेऊया. या फॅमिली प्लॅनमध्ये कॉलिंग, डेटा आणि इंटरनेट सर्विसची सुविधा देखील मिळणार आहे. जिओच्या या प्लॅनची किंमत 449 रुपये आहे. मात्र ही किंमत केवळ प्रायमरी यूजरसाठी आहे. या प्लॅनमध्ये कुटूंबातील सदस्यांना जोडण्यासाठी जास्तीचे पैसे खर्च करावे लागणार आहेत. हा प्लॅन कुटूंबातील सदस्यांची संख्या लक्षात घेऊन डिझाईन करण्यात आला आहे.

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जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार हे फायदे

जिओच्या या प्लॅनची किंमत 449 रुपये आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 75GB पर्यंत हाय-स्पीड डेटा मिळणार आहे. डेटा लिमिट संपल्यानंतर जास्तीचा इंटरनेट वापरल्यास 10 रुपये प्रति GB च्या हिशोबाने पैसे आकारले जाणार आहेत. तसेच या प्लॅनमध्ये कोणत्याही नेटवर्कवर अनलिमिटेड कॉलिंग आणि रोज 100 एसएमएसची सुविधा मिळणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

या प्लॅनमध्ये खास फॅमिली अ‍ॅड-ऑन फीचर समाविष्ट करण्यात आले आहे. याद्वारे, यूजर्स या प्लॅनमध्ये त्यांच्या प्रायमरी कनेक्शनसह तीन एक्स्ट्रा सिम जोडू शकतात. म्हणजेच एकच प्लॅन एकूण 4 सिमकार्डमध्ये वापरला जाऊ शकतो. पण प्रत्येक एक्स्ट्रा सिम जोडण्यासाठी 150 प्रती यूजर खर्च करावे लागणार आहेत. जर तुम्ही या प्लॅनमध्ये 3 एक्स्ट्रा सिम जोडले तर 899 प्रति महिना खर्च करावा लागणार आहे. प्रत्येक ॲड-ऑन सिमसाठी 5GB डेटा ऑफर केला जाणार आहे. तुम्ही जोडलेल्या प्रत्येक सिम यूजरला अनलिमिटेड व्हॉईस कॉल्स, 5 जीबी अतिरिक्त मासिक डेटा आणि 300 एसएमएस मिळणार आहेत.

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जिओहॉटस्टारचे मोफत सब्सक्रिप्शन

जिओने त्यांच्या या पोस्टपेड प्लॅनमध्ये डेटा आणि कॉलिंगसह मनोरंजनाची देखील काळजी घेतली आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना जिओहॉटस्टारचे 3 महिन्यांचे कॉम्प्लिमेंट्री सब्सक्रिप्शन मोफत मिळणार आहे. यामध्ये तुम्ही चित्रपट, वेब सीरीज, टीवी शो आणि लाइव स्पोर्ट्स कंटेंट पाहू शकता.

गुगल जेमिनी प्रो आणि क्लाउड स्टोरेज

या प्लॅनमध्ये गुगल जेमिनी प्रोचे 18 महिन्यांचे फ्री सब्सक्रिप्शन देखील मिळणार आहे. यासोबतच या प्लॅनमध्ये 2TB पर्यंत क्लाउड स्टोरेज देखील मिळणा आहेत. ज्यामध्ये तुम्ही तुमचे फोटो, व्हिडीओ आणि महत्त्वाच्या फाइल्स स्टोअर करून ठेऊ शकता.

Web Title: Jio family recharge plan price is less than 500 users will get these benefits

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Published On: Jun 16, 2026 | 01:48 PM

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