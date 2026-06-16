प्रतिक्षा संपली! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह नवा Redmi भारतात लाँच... फीचर्स आणि किंंमत जाणून घ्या

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नवा रेडमी स्मार्टफोन दोन व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 8GB+128GB आणि 12GB+ 256GB यांचा समावेश आहे. कंपनीने स्मार्टफोनचे 8GB+128GB हे बेस व्हेरिअंट 37,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच केले आहे. तर 12GB+ 256GB व्हेरिअंटची किंमत 40,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. रेडमीच्या या नव्या स्मार्टफोनची विक्री 19 जूनपासून सुरु होणार आहे. कंपनी या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर 2 हजार रुपयांचे बँक डिस्काऊंट देखील ऑफर करत आहे. (फोटो सौजन्य – X)
The #FastestREDMIYet is here. With flagship performance, turbo durability, TurboSnap, 120FPS gaming and 7540mAh battery.#REDMITurbo5 starts at ₹35,999* with up to 60% assured buyback within 1 year*. Sale starts 19th June. Know more: https://t.co/esI1udNXGO#ReadyWhenYouAre pic.twitter.com/MGrgRwPKWS — Redmi India (@RedmiIndia) June 16, 2026
रेडमी टर्बो 5 स्मार्टफोन फ्लॅट रेनफोर्स ग्लास ब्लॅक आणि डुअल सर्कूलर रियर कॅमेरा कटआउट डिझाईनसह लाँच करण्यात आला आहे. या कटआऊटमध्ये आरजीबी लाइट्सचा सेटअप देण्यात आला आहे. या लाईट कॉल किंवा मेसेज नोटिफिकेशन आणि म्युजिकच्या तालावर लाइटअप होतात. रेडमीच्या लेटेस्ट Turbo 5 स्मार्टफोनमध्ये फ्लॅट अॅल्युमिनियम फ्रेम देण्यात आली आहे. हा फोन IP66/IP68/IP69/IP69K रेटिंगसह लाँच करण्यात आला आहे.
नव्या रेडमी स्मार्टफोनमध्ये 6.59-इंच अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे. ज्याचे रेजोल्यूशन 120Hz आहे. फोनचा डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिला ग्लास 7i प्रोटेक्शनने सुसज्ज आहे. याची कमाल ब्राइटनेस 3,500 निट्स आहे. लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये डॉल्बी व्हिजन आणि HDR10 प्लसला सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे.
नवा रेडमी टर्बो 5 स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 8500 अल्ट्रा चिपसेटने सुज्जज आहे. हा स्मार्टफोन एलपीडीडीआर5एक्स अल्ट्रा रॅम आणि यूएफएस 4.1 स्टोरेजसह लाँच करण्यात आला आहे. यासोबतच बेस्ट परफॉर्मंससाठी या स्मार्टफोनमध्ये 5300 sq mm वेपर कूलिंग चेंबर देण्यात आला आहे.
रेडमीच्या नवीन स्मार्टफोनमध्ये डुअल रियर कॅमेरा सेटअप दिला आहे. याचा प्रायमरी कॅमेरा 50-मेगापिक्सेलचा सोनी IMX882 सेंसर आहे. यामध्ये ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) आणि 4K व्हिडीओ सपोर्ट ऑफर करण्यात आला आहे. या फोनमधील दुसरा कॅमेरा 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड कॅमेरा आहे. फोनच्या समोरील बाजूला सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी 20-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे.
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रेडमी स्मार्टफोनमध्ये 7540mAh बॅटरी दिली आहे, जी 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 27W रिवर्स चार्जिंगला सपोर्ट करते. रेडमी टर्बो 5 अँड्रॉइड 16 वर आधारित हायपरओएस 3 (HyperOS 3) वर चालतो. या फोनला चार वर्षे ओएस अपडेट्स आणि सहा वर्षे सुरक्षा अपडेट्स मिळतील.