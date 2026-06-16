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प्रतिक्षा संपली! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह नवा Redmi भारतात लाँच… फीचर्स आणि किंंमत जाणून घ्या

Updated On: Jun 16, 2026 | 03:04 PM IST
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सारांश

Redmi Turbo 5 Launched: शाओमीने भारतात Redmi Turbo 5 हा नवीन परफॉर्मन्स-केंद्रित स्मार्टफोन लाँच केला आहे. गेमिंग आणि पॉवरफुल परफॉर्मन्सला प्राधान्य देणाऱ्या यूजर्ससाठी हा स्मार्टफोन दमदार फीचर्ससह बाजारात दाखल झाला आहे.

प्रतिक्षा संपली! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह नवा Redmi भारतात लाँच... फीचर्स आणि किंंमत जाणून घ्या

प्रतिक्षा संपली! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह नवा Redmi भारतात लाँच... फीचर्स आणि किंंमत जाणून घ्या

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विस्तार
  • रेडमी टर्बो 5 मध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 8500 अल्ट्रा प्रोसेसर, LPDDR5X अल्ट्रा रॅम आणि UFS 4.1 स्टोरेज देण्यात आली आहे.
  • स्मार्टफोनमध्ये 50MP सोनी IMX882 OIS कॅमेरा, RGB लाइटिंग सेटअप आणि 120Hz अमोलेड डिस्प्लेचा समावेश आहे.
  • 7540mAh बॅटरीसह हा फोन 100W फास्ट चार्जिंग, 27W रिव्हर्स चार्जिंग आणि 6 वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्ससह येतो.
Redmi Smartphone Launched: टेक कंपनी शाओमीने भारतात आज परफॉर्मंस फोकस स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा नवीन स्मार्टफोन Redmi Turbo 5 या नावाने लाँच करण्यात आला आहे. हा कंपनीच्या Turbo सीरीजचा पहिला स्मार्टफोन आहे. कंपनीने लाँच केलेला नवा स्मार्टफोन मिडीयाटेक प्रोसेसरने सुसज्ज आहे. रेडमीने दावा केला आहे की, हा स्मार्टफोन मिड रेंज किंमतीत दमदार परफॉर्मंस ऑफर करतो. गेमिंग वाईब्ससाठी फोनमध्ये RGB लाइट्स सेटअप देखील देण्यात आला आहे.

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रेडमी टर्बो 5 ची किंमत

नवा रेडमी स्मार्टफोन दोन व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 8GB+128GB आणि 12GB+ 256GB यांचा समावेश आहे. कंपनीने स्मार्टफोनचे 8GB+128GB हे बेस व्हेरिअंट 37,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच केले आहे. तर 12GB+ 256GB व्हेरिअंटची किंमत 40,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. रेडमीच्या या नव्या स्मार्टफोनची विक्री 19 जूनपासून सुरु होणार आहे. कंपनी या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर 2 हजार रुपयांचे बँक डिस्काऊंट देखील ऑफर करत आहे. (फोटो सौजन्य – X) 

रेडमी टर्बो 5 चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

आरजीबी लाइट्स सेटअप

रेडमी टर्बो 5 स्मार्टफोन फ्लॅट रेनफोर्स ग्लास ब्लॅक आणि डुअल सर्कूलर रियर कॅमेरा कटआउट डिझाईनसह लाँच करण्यात आला आहे. या कटआऊटमध्ये आरजीबी लाइट्सचा सेटअप देण्यात आला आहे. या लाईट कॉल किंवा मेसेज नोटिफिकेशन आणि म्युजिकच्या तालावर लाइटअप होतात. रेडमीच्या लेटेस्ट Turbo 5 स्मार्टफोनमध्ये फ्लॅट अ‍ॅल्युमिनियम फ्रेम देण्यात आली आहे. हा फोन IP66/IP68/IP69/IP69K रेटिंगसह लाँच करण्यात आला आहे.

डिस्प्ले

नव्या रेडमी स्मार्टफोनमध्ये 6.59-इंच अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे. ज्याचे रेजोल्यूशन 120Hz आहे. फोनचा डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिला ग्लास 7i प्रोटेक्शनने सुसज्ज आहे. याची कमाल ब्राइटनेस 3,500 निट्स आहे. लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये डॉल्बी व्हिजन आणि HDR10 प्लसला सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे.

प्रोसेसर

नवा रेडमी टर्बो 5 स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 8500 अल्ट्रा चिपसेटने सुज्जज आहे. हा स्मार्टफोन एलपीडीडीआर5एक्स अल्ट्रा रॅम आणि यूएफएस 4.1 स्टोरेजसह लाँच करण्यात आला आहे. यासोबतच बेस्ट परफॉर्मंससाठी या स्मार्टफोनमध्ये 5300 sq mm वेपर कूलिंग चेंबर देण्यात आला आहे.

कॅमेरा

रेडमीच्या नवीन स्मार्टफोनमध्ये डुअल रियर कॅमेरा सेटअप दिला आहे. याचा प्रायमरी कॅमेरा 50-मेगापिक्सेलचा सोनी IMX882 सेंसर आहे. यामध्ये ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) आणि 4K व्हिडीओ सपोर्ट ऑफर करण्यात आला आहे. या फोनमधील दुसरा कॅमेरा 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड कॅमेरा आहे. फोनच्या समोरील बाजूला सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी 20-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे.

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बॅटरी

रेडमी स्मार्टफोनमध्ये 7540mAh बॅटरी दिली आहे, जी 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 27W रिवर्स चार्जिंगला सपोर्ट करते. रेडमी टर्बो 5 अँड्रॉइड 16 वर आधारित हायपरओएस 3 (HyperOS 3) वर चालतो. या फोनला चार वर्षे ओएस अपडेट्स आणि सहा वर्षे सुरक्षा अपडेट्स मिळतील.

Web Title: Redmi turbo 5 launched in india with 100w fast charging support read price

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Published On: Jun 16, 2026 | 03:04 PM

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