Free Fire Max Goal Top-Up Event: फ्री फायर मॅक्स खेळणाऱ्या गेमर्ससाठी आनंदाची बातमी आहे. गेममध्ये नवीन Gold Top-Up Event सुरू झाला असून डायमंड्स खरेदी करणाऱ्या प्लेयर्सना अनेक आकर्षक रिवॉर्ड्स मोफत मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
Free Fire Max: गेममध्ये Top-Up ईव्हेंट लाईव्ह! M1917 गोल किक गन स्किनसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स...
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विस्तार
फ्री फायर मॅक्समध्ये 17 जुलैपर्यंत नवीन गोल टॉप अप ईव्हेंट लाईव्ह असून डायमंड्स खरेदीवर मोफत रिवॉर्ड्स मिळणार आहेत.
100 ते 2000 डायमंड्सच्या टॉप-अपनुसार M1917 गन स्किन, कोड के बंडल आणि विंग्स ऑफ व्हिक्टरी सारखी रिवॉर्ड्स मिळतील.
प्लेयर्स गेममधील टॉप अप इव्हेंट सेक्शनमध्ये जाऊन डायमंड्स खरेदी करून रिवॉर्ड्स क्लेम करू शकतात.
लोकप्रिय बॅटल रॉयल गेम फ्री फायर मॅक्समध्ये एक नवीन टॉप ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना डायमंड्स खरेदी केल्यास विविध रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. गेममधील या नवीन ईव्हेंटचे नाव फ्री फायर मॅक्स गोल टॉप अप ईव्हेंट असे आहे. हा ईव्हेंट 17 जुलैुपर्यंत गेममध्ये लाईव्ह असणार आहे. ईव्हेंटमध्ये डायमंड्सचे टॉप अप केल्यानंतर प्लेअर्सना डायमंड्ससोबतच मोफत रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. किती डायमंड खरेदी केल्यानंतर प्लेअर्सना कोणते रिवॉर्ड्स मिळणार जाणून घेऊया.
टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.
Web Title: Goal top up event is live in free fire max players will get chance to win these rewards