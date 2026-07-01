बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Goal Top Up Event Is Live In Free Fire Max Players Will Get Chance To Win These Rewards

Free Fire Max: गेममध्ये Top-Up ईव्हेंट लाईव्ह! M1917 गोल किक गन स्किनसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स…

Updated On: Jul 01, 2026 | 09:23 AM IST
जाहिरात
सारांश

Free Fire Max Goal Top-Up Event: फ्री फायर मॅक्स खेळणाऱ्या गेमर्ससाठी आनंदाची बातमी आहे. गेममध्ये नवीन Gold Top-Up Event सुरू झाला असून डायमंड्स खरेदी करणाऱ्या प्लेयर्सना अनेक आकर्षक रिवॉर्ड्स मोफत मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

Free Fire Max: गेममध्ये Top-Up ईव्हेंट लाईव्ह! M1917 गोल किक गन स्किनसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स...

Free Fire Max: गेममध्ये Top-Up ईव्हेंट लाईव्ह! M1917 गोल किक गन स्किनसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स...

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • फ्री फायर मॅक्समध्ये 17 जुलैपर्यंत नवीन गोल टॉप अप ईव्हेंट लाईव्ह असून डायमंड्स खरेदीवर मोफत रिवॉर्ड्स मिळणार आहेत.
  • 100 ते 2000 डायमंड्सच्या टॉप-अपनुसार M1917 गन स्किन, कोड के बंडल आणि विंग्स ऑफ व्हिक्टरी सारखी रिवॉर्ड्स मिळतील.
  • प्लेयर्स गेममधील टॉप अप इव्हेंट सेक्शनमध्ये जाऊन डायमंड्स खरेदी करून रिवॉर्ड्स क्लेम करू शकतात.
लोकप्रिय बॅटल रॉयल गेम फ्री फायर मॅक्समध्ये एक नवीन टॉप ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना डायमंड्स खरेदी केल्यास विविध रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. गेममधील या नवीन ईव्हेंटचे नाव फ्री फायर मॅक्स गोल टॉप अप ईव्हेंट असे आहे. हा ईव्हेंट 17 जुलैुपर्यंत गेममध्ये लाईव्ह असणार आहे. ईव्हेंटमध्ये डायमंड्सचे टॉप अप केल्यानंतर प्लेअर्सना डायमंड्ससोबतच मोफत रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. किती डायमंड खरेदी केल्यानंतर प्लेअर्सना कोणते रिवॉर्ड्स मिळणार जाणून घेऊया.

8000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेरा… नव्या Oneplus स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप; जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

फ्री फायर मॅक्स गोल टॉप अप ईव्हेंट

100 डायमंड्सचे टॉप अप केल्यानंतर तुम्हाला M1917 गोल किक गन स्किन मोफत जिंकण्याची संधी मिळणार आहे.

  • 300 डायमंड्सचे टॉप अप केल्यानंतर तुम्हाला कोड K (शूज) मोफत मिळणार आहे.
  • 500 डायमंड्सचे टॉप अप केल्यानंतर तुम्हाला K (हेड) क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.
  • 700 डायमंड्सचे टॉप अप केल्यानंतर कोड K (बॉटम) मोफत मिळणार आहे.
  • 1000 डायमंड्सचे टॉप अप केल्यानंतर तुम्हाला कोड K (टॉप) जिंकण्याची संधी मिळेल.
  • 1500 डायमंड्सचे टॉप अप केल्यानंतर तुम्हाला कोड K (मास्क) मोफत मिळणार आहे.
  • 2000 डायमंड्सचे टॉप-अप केल्यानंतर विंग्स ऑफ व्हिक्टरी आणि सिल्व्हर विंग मोफत मिळणार आहे. (फोटो सौजन्य: You Tube) 

ईव्हेंट ॲक्सेस करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टाफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • आता तुम्हाला लॉबीमध्ये टॉप अप M1917 चे आयकॉन दिसेल, त्यावर क्लिक करा.
  • आयकॉनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला टॉप अप ईव्हेंटसंबंधित सर्व माहिती स्क्रीनवर दिसू लागेल.
  • आता तुम्हाला डायमंड्स खरेदी करण्यासाठी पैसे खर्च करून टॉप करावे लागणार आहे.
  • प्रत्येक टॉप अप नंतर तुम्हाला एक रिवॉर्ड मिळणार आहे.
Scam Alert: IRCTC च्या नावाने सुरू आहे स्कॅम! गृह मंत्रालयाने जारी केला अलर्ट; तिकीट बुक करण्यापूर्वी नक्की तपासा ‘या’ गोष्टी

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • ​BR43FMAPYEZZ
  • ​UPQ7X5NMJ64V
  • ​S9QK2L6VP3MR
  • ​FFR4G3HM5YJN
  • ​6KWMFJVMQQYG
  • ​FZ5X1C7V9B2N
  • ​FT4E9Y5U1I3O
  • ​FP9O1I5U3Y2T
  • ​FM6N1B8V3C4X
  • ​FA3S7D5F1G9H
  • ​FK3J9H5G1F7D
  • ​FU1I5O3P7A9S
  • ​F7F9A3B2K6G8
  • ​FE2R8T6Y4U1I

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Web Title: Goal top up event is live in free fire max players will get chance to win these rewards

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 09:23 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Scam Alert: IRCTC च्या नावाने सुरू आहे स्कॅम! गृह मंत्रालयाने जारी केला अलर्ट; तिकीट बुक करण्यापूर्वी नक्की तपासा ‘या’ गोष्टी
1

Scam Alert: IRCTC च्या नावाने सुरू आहे स्कॅम! गृह मंत्रालयाने जारी केला अलर्ट; तिकीट बुक करण्यापूर्वी नक्की तपासा ‘या’ गोष्टी

Upcoming Smartphones: टेक बाजारात होणार धमाका! जुलै महिन्यात लाँच होणार एकापेक्षा एक पावरफुल स्मार्टफोन्स; असे असू शकतात फीचर्स
2

Upcoming Smartphones: टेक बाजारात होणार धमाका! जुलै महिन्यात लाँच होणार एकापेक्षा एक पावरफुल स्मार्टफोन्स; असे असू शकतात फीचर्स

GTA 6 ची प्री-ऑर्डर बुकिंग सुरु! भारतात किती असणार किंमत? काय असणार खास? जाणून घ्या
3

GTA 6 ची प्री-ऑर्डर बुकिंग सुरु! भारतात किती असणार किंमत? काय असणार खास? जाणून घ्या

Monsoon Fridge Setting: पावसाळ्यात फ्रिज ‘या’ नंबरवर सेट केलाय का? नाहीतर आतील अन्नपदार्थ होतील विषारी; पाहा योग्य पद्धत
4

Monsoon Fridge Setting: पावसाळ्यात फ्रिज ‘या’ नंबरवर सेट केलाय का? नाहीतर आतील अन्नपदार्थ होतील विषारी; पाहा योग्य पद्धत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India-Japan Trade : डॉलरला बायबाय? आता थेट रुपया-येनमध्ये होणार व्यवहार; भारत-जपानचा नवा फॉर्म्युला

India-Japan Trade : डॉलरला बायबाय? आता थेट रुपया-येनमध्ये होणार व्यवहार; भारत-जपानचा नवा फॉर्म्युला

Jul 01, 2026 | 10:48 AM
Actor Lip Kiss Video: २५ वर्षांनी लहान इन्फ्लुएन्सरला ‘या’ अभिनेत्याने जबरदस्ती केले किस, Video व्हायरल, नेटकऱ्यांनी केलं ट्रोल

Actor Lip Kiss Video: २५ वर्षांनी लहान इन्फ्लुएन्सरला ‘या’ अभिनेत्याने जबरदस्ती केले किस, Video व्हायरल, नेटकऱ्यांनी केलं ट्रोल

Jul 01, 2026 | 10:45 AM
वजन कमी करणारी दशसूत्रे! आहारात करा या १० भारतीय पदार्थांचा समावेश, सटासट वितळेल पोटावरची चरबी

वजन कमी करणारी दशसूत्रे! आहारात करा या १० भारतीय पदार्थांचा समावेश, सटासट वितळेल पोटावरची चरबी

Jul 01, 2026 | 10:36 AM
CBSE 12th Supplementary Exam 2026: CBSE बोर्ड १२ वी सप्लीमेंट्री परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर! कधीपर्यंत करता येणार अर्ज?

CBSE 12th Supplementary Exam 2026: CBSE बोर्ड १२ वी सप्लीमेंट्री परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर! कधीपर्यंत करता येणार अर्ज?

Jul 01, 2026 | 10:35 AM
Maharashtra Krishi Din: शेतकरी समृद्ध तर देश समृद्ध! जाणून घ्या ‘या’ खास दिनाचे महत्त्व आणि वसंतराव नाईक यांचे महान योगदान

Maharashtra Krishi Din: शेतकरी समृद्ध तर देश समृद्ध! जाणून घ्या ‘या’ खास दिनाचे महत्त्व आणि वसंतराव नाईक यांचे महान योगदान

Jul 01, 2026 | 10:30 AM
फीचर्सचा जलवा अन् बॅटरीची कमाल! नवा Redmi स्मार्टफोन चीनमध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज; किंमत पाहताच वाढला टेक प्रेमींचा उत्साह

फीचर्सचा जलवा अन् बॅटरीची कमाल! नवा Redmi स्मार्टफोन चीनमध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज; किंमत पाहताच वाढला टेक प्रेमींचा उत्साह

Jul 01, 2026 | 10:28 AM
Traditional Food: पावसाळ्यात बनवा गरमागरम पारंपरिक पद्धतीमध्ये कुरडईची भाजी, विकतच्या नूडल्सपेक्षा चव लागेल भारी

Traditional Food: पावसाळ्यात बनवा गरमागरम पारंपरिक पद्धतीमध्ये कुरडईची भाजी, विकतच्या नूडल्सपेक्षा चव लागेल भारी

Jul 01, 2026 | 10:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा