Scam Alert: IRCTC च्या नावाने सुरू आहे स्कॅम! गृह मंत्रालयाने जारी केला अलर्ट; तिकीट बुक करण्यापूर्वी नक्की तपासा ‘या’ गोष्टी

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I4C सायबर दोस्तने त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करत लोकांना सावध राहण्यास सांगितलं आहे. सायबर दोस्तने सांगितलं आहे की, सायबर गुन्हेगार बनावट बुकिंग वेबसाईट आणि दिशाभूल करणाऱ्या लिंक्सद्वारे लोकांची फसवणूक करत आहे. बनावट बुकिंग वेबसाईट आणि दिशाभूल करणाऱ्या लिंक्सद्वारे लोकांना बनावट प्रवास सेवा, हेलिकॉप्टर बुकिंग आणि पेमेंट स्कॅमचे शिकार बनवले जात आहे. अशा परिस्थितीत लोकांनी सावध राहणं अत्यंत गरजेचं आहे. तसेच तुम्हाला अशा वेबसाईट आढळल्या तर तुम्ही सायबर क्राइम हेल्पलाइन नंबरवर तक्रार दाखल करू शकता. (फोटो सौजन्य: istock)
⚠️ सावधान! नकली websites के जरिए cyber fraud से बचें Cyber criminals fake booking websites और misleading links के ज़रिए लोगों को फर्जी यात्रा सेवाओं, helicopter bookings और payment scams का शिकार बना सकते हैं pic.twitter.com/HN1kjKqYQj — CyberDost I4C (@Cyberdost) June 28, 2026
सायबर गुन्हेगार खोट्या हेलिकॉप्टर बुकींगच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक करत आहे आणि त्यांच्याकडून पैसे उकळत आहेत. खरं तर, 3 जुलैपासून ‘बाबा बर्फानी’ यांची तीर्थयात्रा असलेली अमरनाथ यात्रा सुरू होणार आहे. या यात्रेसाठी यात्रेकरूंची तिकीट बुक करण्याची लगबग सुरु आहे. याच परिस्थितीचा फायदा घेऊन, आता सायबर गुन्हेगार यात्रेकरूंना लक्ष्य करत आहेत आणि त्यांची फसवणूक करत आहे.
I4C सायबर दोस्तने शेअर केलेल्या एक्स पोस्टमध्ये दोन खोट्या आणि बनावट वेबसाईट्सच्या नावांचा देखील उल्लेख करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये irctchelicopter.com आणि irctchellyatra.com यांचा समावेश आहे. या दोन वेबसाईटद्वारे लोकांची फसवणूक करून त्यांच्याकडून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे लोकांना या वेबसाईट्सपासून दूर राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तिकीट बुक करताना नेहमी अधिकृत वेबसाईटचा वापर करा. काही संशयास्पद आढळल्यास व्यवहार त्वरित थांबवा.
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