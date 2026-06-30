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Scam Alert: IRCTC च्या नावाने सुरू आहे स्कॅम! गृह मंत्रालयाने जारी केला अलर्ट; तिकीट बुक करण्यापूर्वी नक्की तपासा ‘या’ गोष्टी

Updated On: Jun 30, 2026 | 01:19 PM IST
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सारांश

IRCTC द्वारे तिकीट किंवा हेलिकॉप्टर बुकिंग करणाऱ्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची सूचना आहे. गृह मंत्रालयाच्या I4C (भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र) ने आयआरसीटीसीच्या नावाने सुरू असलेल्या बनावट वेबसाइट्सबाबत अलर्ट जारी केला असून, नागरिकांनी बुकिंगपूर्वी वेबसाइटची सत्यता तपासण्याचे आवाहन केले आहे.

Scam Alert: IRCTC च्या नावाने सुरू आहे स्कॅम! गृह मंत्रालयाने जारी केला अलर्ट; तिकीट बुक करण्यापूर्वी नक्की तपासा 'या' गोष्टी

Scam Alert: IRCTC च्या नावाने सुरू आहे स्कॅम! गृह मंत्रालयाने जारी केला अलर्ट; तिकीट बुक करण्यापूर्वी नक्की तपासा 'या' गोष्टी

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विस्तार
  • I4C ने IRCTC च्या नावाने सुरू असलेल्या बनावट हेलिकॉप्टर बुकिंग वेबसाइट्सबाबत नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.
  • सायबर गुन्हेगार फेक वेबसाइट्स आणि दिशाभूल करणाऱ्या लिंकद्वारे यात्रेकरूंची आर्थिक फसवणूक करत आहेत.
  • तिकीट बुक करण्यापूर्वी अधिकृत वेबसाइट, यूआरएल आणि डोमेनची खात्री करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
तुम्ही देखील प्रवासाच्या तिकीट बुक करण्यासाठी आयआरसीटीसीचा वापर करता का? तुमच्यासाठी एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आहे. सायबर गुन्हेगारांनी आयआरसीटीसीच्या खोट्या वेबसाईट तयार केल्या असून आता या वेबसाईटद्वारे लोकांची फसवणूक केली जात आहे. खोट्या आणि बनावट वेबसाईटद्वारे भाविकांना हेलिकॉप्टर बुकींग आणि सर्विसच्या नावाखाली लुटले जात आहे. याबाबत आता गृह मंत्रालयाच्या सायबर सिक्योरिटी विंग I4C ने त्यांच्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करत लोकांना सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच लोकांना तिकीट बुक करण्यापूर्वी वेबसाईट तपासण्याचा देखील सल्ला दिला आहे.

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बनावट आयआरसीटीसी वेबसाईटद्वारे केली जातेय लोकांची फसवणूक

I4C सायबर दोस्तने त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करत लोकांना सावध राहण्यास सांगितलं आहे. सायबर दोस्तने सांगितलं आहे की, सायबर गुन्हेगार बनावट बुकिंग वेबसाईट आणि दिशाभूल करणाऱ्या लिंक्सद्वारे लोकांची फसवणूक करत आहे. बनावट बुकिंग वेबसाईट आणि दिशाभूल करणाऱ्या लिंक्सद्वारे लोकांना बनावट प्रवास सेवा, हेलिकॉप्टर बुकिंग आणि पेमेंट स्कॅमचे शिकार बनवले जात आहे. अशा परिस्थितीत लोकांनी सावध राहणं अत्यंत गरजेचं आहे. तसेच तुम्हाला अशा वेबसाईट आढळल्या तर तुम्ही सायबर क्राइम हेल्पलाइन नंबरवर तक्रार दाखल करू शकता. (फोटो सौजन्य: istock)

हेलिकॉप्टर बुकींगच्या नावाखाली सुरु आहे लोकांची फसवणूक

सायबर गुन्हेगार खोट्या हेलिकॉप्टर बुकींगच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक करत आहे आणि त्यांच्याकडून पैसे उकळत आहेत. खरं तर, 3 जुलैपासून ‘बाबा बर्फानी’ यांची तीर्थयात्रा असलेली अमरनाथ यात्रा सुरू होणार आहे. या यात्रेसाठी यात्रेकरूंची तिकीट बुक करण्याची लगबग सुरु आहे. याच परिस्थितीचा फायदा घेऊन, आता सायबर गुन्हेगार यात्रेकरूंना लक्ष्य करत आहेत आणि त्यांची फसवणूक करत आहे.

या आहेत बनावट वेबसाईट्स

I4C सायबर दोस्तने शेअर केलेल्या एक्स पोस्टमध्ये दोन खोट्या आणि बनावट वेबसाईट्सच्या नावांचा देखील उल्लेख करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये irctchelicopter.com आणि irctchellyatra.com यांचा समावेश आहे. या दोन वेबसाईटद्वारे लोकांची फसवणूक करून त्यांच्याकडून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे लोकांना या वेबसाईट्सपासून दूर राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तिकीट बुक करताना नेहमी अधिकृत वेबसाईटचा वापर करा. काही संशयास्पद आढळल्यास व्यवहार त्वरित थांबवा.

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तिकीट बुक करण्यापूर्वी तपासा ‘या’ गोष्टी

  • सरकारी वेबसाईटच्या शेवटी .gov.in लिहीलेले असते. त्यामुळे ज्या वेबसाईट्स सरकारी असल्याचा दावा करतात, पण त्यांच्या अखेरीस .gov.in लिहीलेले नसेल तर त्यांच्यावर विश्वास ठेऊ नका. तुमची फसवणूक होऊ शकते.
  • पर्यटन संबंधित बुकींग नेहमी संबंधित विभागाची वेबसाईट किंवा अधिकृत पोर्टलद्वारे करा.
  • बुकींग डिटेल्स एंटर करण्यापूर्वी सर्वात आधी यूआरएल तपासा. खोट्या आणि बनावट वेबसाईटच्या यूआरएलमध्ये तुम्हाला बऱ्याच चुका आढळतील.
  • कधीही सोशल मीडिया आणि गूगल द्वारे स्पॉन्सर्ड लिंकवर क्लिक करू नका आणि अशा लिंकवर विश्वास देखील ठेऊ नका.
  • स्वस्त ऑफर्स आणि तातडीची पुष्टी करणाऱ्या लिंकवर क्लिक करू नका, कारण हे सायबर गुन्हेगारांचे जाळ असते.
  • जर तुम्हाला कोणत्याही प्रकारच्या सायबर स्कॅमबाबत संशय असेल तर तुम्ही हेल्पलाइन नंबर 1930 वर कॉल करू शकता किंवा cybercrime.gov.in वेबसाईटवर रिपोर्ट करू शकता.

Web Title: Fake irctc websites target pilgrims government issues cyber warning to stay alert

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Published On: Jun 30, 2026 | 01:02 PM

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