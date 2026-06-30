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8000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेरा… नव्या Oneplus स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप; जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

Updated On: Jun 30, 2026 | 02:36 PM IST
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सारांश

OnePlus N6 Launched: वनप्लसने भारतीय बाजारात आपल्या एन सीरिजमधील नवीन वनप्लस एन 6 स्मार्टफोन लाँच केला आहे. मोठी बॅटरी, दमदार फीचर्स आणि आकर्षक किंमतीमुळे हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये ग्राहकांसाठी एक मजबूत पर्याय ठरू शकतो.

8000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेरा... नव्या Oneplus स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप; जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

8000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेरा... नव्या Oneplus स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप; जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

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विस्तार
  • वनप्लसने भारतात बजेट सेगमेंटमध्ये नवीन OnePlus N6 स्मार्टफोन लाँच केला आहे.
  • स्मार्टफोनमध्ये 8,000mAh बॅटरी, 45W फास्ट चार्जिंग, 120Hz डिस्प्ले देण्यात आला आहे.
  • वनप्लस N6 ची विक्री 4 जुलैपासून सुरू होणार आहे.
OnePlus Smartphone Launched: टेक कंपनी वनप्लसने भारतात त्यांचा नवीन OnePlus N6 अखेर लाँच केला आहे. हा कंपनीच्या लेटेस्ट N सीरीजमधील पहिला स्मार्टफोन आहे, जो बजेट सेगमेंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. स्मार्टफोनची विक्री 4 जुलैपासून सुरु होणार आहे. या स्मार्टफोनमधील फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल जाणून घेऊया.

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वनप्लस एन 6 ची किंमत आणि उपलब्धता

वनप्लस एन 6 दोन व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. स्मार्टफोनच्या 4GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 22,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. तर डिव्हाईसच्या 6GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 24,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. स्मार्टफोनची विक्री ॲमेझॉनवर 4 जुलैपासून सुरु होणार आहे. ग्राहक हा स्मार्टफोन फ्रेश मिंट आणि मिडनाईट ग्रीन रंगांच्या पर्यायांत खरेदी करू शकतात. ॲमेझॉन प्राईम डे सेल दरम्यान कंपनी स्मार्टफोनच्या खरेदीवर 1 हजार रुपयांचे एक्सक्लूसिव डिस्काऊंट ऑफर करणार आहे. यासोबतच ॲक्सिस बँक आणि एसबीआय क्रेडिट कार्ड्सचा वापर करून केलेल्या पेमेंटवर 2,000 रुपयांपर्यंतचे डिस्काऊंट उपलब्ध आहे. 6 महिन्यांचा ‘नो-कॉस्ट ईएमआय’ पर्यायही उपलब्ध आहे.  (फोटो सौजन्य: OnePlus)

वनप्लस एन 6 चे स्पेसिफिकेशन आणि फीचर्स

डिस्प्ले

वनप्लसच्या N सीरीजमधील हा स्मार्टफोन डुअल सिम हँडसेट आहे, जो लेटेस्ट अँड्रॉईड 16 वर आधारित ऑक्सिजनओएस 16 वर चालते. वनप्लसचं असं म्हणणं आहे की, या फोनला दोन वर्षांचे ओएस अपग्रेड आणि तीन वर्षांपर्यंत सुरक्षा अपडेट्स मिळणार आहे. वनप्लस एन 6 स्मार्टफोनमध्ये 6.75-इंच एचडी एलसीडी टचस्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1,200 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस देण्यात आली आहे. कंपनीने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन IP65 रेटिंग आणि मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशनसह लाँच केला आहे.

चिपसेट

नव्या वनप्लस स्मार्टफोनमध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6360 एपेक्स चिपसेट दिले आहे. या स्मार्टफोनने आतुतु बेंचमार्कमध्ये 6,15,800 पॉइंट्स मिळवले आहेत. थर्मल मॅनेजमेंटसाठी वनप्लस एन 6 मध्ये वेपर चेंबर कूलिंग सॉल्यूशन दिले आहे. यामध्ये 5,300 चौरस मिमीचे उष्णता उत्सर्जन क्षेत्र आहे.

कॅमेरा

कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या स्मार्टफोनमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा रियर कॅमेरा दिला आहे, ज्यामध्ये f/1.8 अपर्चर, 10x पर्यंत डिजिटल झूम सपोर्ट दिला आहे. या फोनमध्ये सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी 8-मेगापिक्सेलचा फ्रंट फेसिंग कॅमेरा दिला आहे. वनप्लस एन सीरीजचा हा फोन 1080p/60 fps वर व्हिडीओ रेकॉर्ड करतो. यासोबतच, हा फोन ड्युअल व्ह्यु व्हिडीओ मोडला देखील सपोर्ट करतो.

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बॅटरी

वनप्लस एन 6 स्मार्टफोनमध्ये 8,000mAh बॅटरी दिली आहे. ही बॅटरी 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 6.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीने दावा केला आहे की, हा स्मार्टफोन सिंगल चार्जवर तीन दिवसांची बॅटरी बॅकअप लाईफ ऑफर करतो.

Web Title: Oneplus n6 launched in india with 8000mah battery and other amazing features

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Published On: Jun 30, 2026 | 02:36 PM

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