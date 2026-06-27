फक्त दोन शब्द बोलताच लॉक होईल तुमचा स्मार्टफोन! क्षणातच सुरु करा 'हे' भन्नाट Voice फीचर... फॉलो करा या स्टेप्स

फोन एक पण समस्या अनेक! Foldable फोनमुळे वाढलं यूजर्सचं टेंशन… सतत करावा लागतोय या अडचणींचा सामना
तुम्हाला माहिती असेल की तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये डबल टॅप केल्यावर फोनची स्क्रीन ऑन किंवा ऑफ होऊ शकते. पण तुम्हाला अशा एका फीचरबद्दल माहित आहे का ज्यामध्ये तुम्ही फोनला हातही न लावता केवळ बोलून तुमचा स्मार्टफोन लॉक करू शकता. यासाठी तुम्हाला काही सोपी प्रोसेस फॉलो करावी लागणार आहे विशेष म्हणजे हे फीचर अँड्रॉइड आणि आयफोन अशा दोन्ही युजर्ससाठी उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
जर तुम्ही आयफोन युजर असाल तर अगदी सहजपणे हे फीचर तुमच्या फोनमध्ये सेटअप करू शकता. यासाठी तुम्हाला केवळ खाली दिलेल्या स्टेप्स फॉलो कराव्या लागणार आहेत.
विचार करा की तुमचे हात घाण आहेत किंवा तुमच्या हातात सामान आहे आणि तुम्ही कामात अतिशय व्यस्त आहात. अशा वेळी जर तुमचा फोन अनलॉक असेल आणि तुम्हाला भीती असेल की कोणी येऊन तुमचा फोन तपासू शक, यावेळी फोनला हात न लावता केवळ लॉक बोलून स्क्रीन लॉक करण्याची पद्धत अतिशय फायद्याची ठरू शकते. हे फिचर युजरच्या सुरक्षेसोबतच यांचा वेळ देखील वाचवतो.
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आयफोन असो किंवा अँड्रॉइड फीचरचा वापर करताना तुम्हाला काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागणार आहेत. जसे की फोनची भाषा आणि तुमची व्हॉइस कमांड एक सारखी असली पाहिजे. या व्यतिरिक्त हे फीचर कमी गडबड गोंधळ आणि शांतता असलेल्या ठिकाणी अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करते. त्यामुळे जास्त आवाज असलेल्या ठिकाणी या फिचरचा वापर कमी प्रमाणात करावा. तसेच हे फीचर सेटअप करताना अतिशय स्पष्ट आणि मोठ्या आवाजात बोलून सेटअप प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. यासोबतच सुरक्षितेसाठी स्क्रीन लॉकमध्ये पिन पासवर्ड आणि बायोमेट्रिक लॉक अवश्य सेट करा.