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फक्त दोन शब्द बोलताच लॉक होईल तुमचा स्मार्टफोन! क्षणातच सुरु करा ‘हे’ भन्नाट Voice फीचर… फॉलो करा या स्टेप्स

Updated On: Jun 27, 2026 | 11:23 AM IST
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सारांश

Voice Access Feature: आपल्या स्मार्टफोनमध्ये असे एक फीचर आहे, ज्याच्या मदतीने आपण फोनला हात न लावता केवळ व्हॉईस कमांड देऊन फोन लॉक करू शकतो. पण हे फीचर चालू करण्यासाठी तुम्हाला काही प्रोसेस फॉलो करावी लागणार आहे. याबाबत आता जाणून घेऊया.

फक्त दोन शब्द बोलताच लॉक होईल तुमचा स्मार्टफोन! क्षणातच सुरु करा 'हे' भन्नाट Voice फीचर... फॉलो करा या स्टेप्स

फक्त दोन शब्द बोलताच लॉक होईल तुमचा स्मार्टफोन! क्षणातच सुरु करा 'हे' भन्नाट Voice फीचर... फॉलो करा या स्टेप्स

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विस्तार
  • फक्त Voice कमांड देऊन स्मार्टफोन लॉक करता येतो.
  • हे फीचर अँड्रॉइड आणि आयफोन या दोन्ही डिव्हाइसवर वापरता येते.
  • फीचर सुरळीत चालण्यासाठी योग्य व्हॉइस सेटअप आणि शांत वातावरण आवश्यक आहे.
स्मार्टफोनमध्ये असे अनेक फिचर्स असतात ज्यांच्याकडे सहसा दुर्लक्ष होतं. सध्याच्या अ‍ॅडव्हान्स स्मार्टफोनमध्ये कंपनी युजरचा अनुभव अधिक चांगला व्हावा यासाठी असे अनेक दमदार फीचर्स ऑफर्स करत असतात. या फीचर्समुळे स्मार्टफोन वापरण्याचा अनुभव अधिक चांगला होतो. अशाच एका फीचरबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

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तुम्हाला माहिती असेल की तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये डबल टॅप केल्यावर फोनची स्क्रीन ऑन किंवा ऑफ होऊ शकते. पण तुम्हाला अशा एका फीचरबद्दल माहित आहे का ज्यामध्ये तुम्ही फोनला हातही न लावता केवळ बोलून तुमचा स्मार्टफोन लॉक करू शकता. यासाठी तुम्हाला काही सोपी प्रोसेस फॉलो करावी लागणार आहे विशेष म्हणजे हे फीचर अँड्रॉइड आणि आयफोन अशा दोन्ही युजर्ससाठी उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

अँड्रॉइड स्मार्टफोनमध्ये फीचर अ‍ॅक्टिव्ह करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • अँड्रॉइड फोनमध्ये बोलून फोन लॉक करण्याची सुविधा व्हॉइस अ‍ॅक्सेसद्वारे मिळते.
  • यासाठी सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये सेटिंग ओपन करा
  • सर्च बॉक्समध्ये व्हॉइस अ‍ॅक्सेस लिहून सर्च करा
  • आता स्क्रीनवर दिसणाऱ्या व्हॉइस अ‍ॅक्सेस फीचर्स समोरील टॉगल ऑन करा
  • यानंतर व्हॉइस अ‍ॅक्सेस शॉर्टकट देखील अ‍ॅक्टिव्ह करा
ही फीचर ऑन केल्यानंतर तुम्ही व्हॉइस कमांडच्या मदतीने तुमच्या स्मार्टफोनच्या स्क्रीनला हातही न लावता डिव्हाईस लॉक करू शकता. लक्षात ठेवा की वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या अँड्रॉइड फोनमध्ये सेटिंगचे नाव थोडे वेगळे असू शकते.

आयफोनमध्ये फीचर ॲक्टिव्ह करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

जर तुम्ही आयफोन युजर असाल तर अगदी सहजपणे हे फीचर तुमच्या फोनमध्ये सेटअप करू शकता. यासाठी तुम्हाला केवळ खाली दिलेल्या स्टेप्स फॉलो कराव्या लागणार आहेत.

  • सर्वात आधी तुमच्या आयफोनमध्ये सेटिंग पर्याय ओपन करा
  • यानंतर अ‍ॅक्सेसिबिलिटी वर टॅप करा
  • व्होकल शॉर्टकट पर्याय निवडा
  • आता सेटअप व्होकल शॉर्टकट पर्याय निवडा
  • आता स्क्रीन लॉक ऑप्शनवर टॅप करा
लॉक स्क्रीन शब्द सतत तीन वेळा बोला ज्यामुळे आयफोन तुमचा आवाज अतिशय चांगल्या पद्धतीने ओळख होऊ शकेल. हे सेटअप पूर्ण होतात तुमच्या फोनमध्ये फीचर ॲक्टिव्ह होईल.

कसा होईल या फिचरचा फायदा

विचार करा की तुमचे हात घाण आहेत किंवा तुमच्या हातात सामान आहे आणि तुम्ही कामात अतिशय व्यस्त आहात. अशा वेळी जर तुमचा फोन अनलॉक असेल आणि तुम्हाला भीती असेल की कोणी येऊन तुमचा फोन तपासू शक, यावेळी फोनला हात न लावता केवळ लॉक बोलून स्क्रीन लॉक करण्याची पद्धत अतिशय फायद्याची ठरू शकते. हे फिचर युजरच्या सुरक्षेसोबतच यांचा वेळ देखील वाचवतो.

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फीचरचा वापर करताना लक्षात ठेवा या महत्त्वाच्या गोष्टी

आयफोन असो किंवा अँड्रॉइड फीचरचा वापर करताना तुम्हाला काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागणार आहेत. जसे की फोनची भाषा आणि तुमची व्हॉइस कमांड एक सारखी असली पाहिजे. या व्यतिरिक्त हे फीचर कमी गडबड गोंधळ आणि शांतता असलेल्या ठिकाणी अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करते. त्यामुळे जास्त आवाज असलेल्या ठिकाणी या फिचरचा वापर कमी प्रमाणात करावा. तसेच हे फीचर सेटअप करताना अतिशय स्पष्ट आणि मोठ्या आवाजात बोलून सेटअप प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. यासोबतच सुरक्षितेसाठी स्क्रीन लॉकमध्ये पिन पासवर्ड आणि बायोमेट्रिक लॉक अवश्य सेट करा.

Web Title: Lock your smartphone by voice command to unlock voice access feature follow this steps

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Published On: Jun 27, 2026 | 11:23 AM

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