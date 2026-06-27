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भारतात चिपयुक्त E-Passport ची सुरुवात! कशी वाढणार नागरिकांची सुरक्षा? अर्ज करण्यासाठी फॉलो करा सोप्या स्टेप्स

Updated On: Jun 27, 2026 | 08:56 AM IST
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सारांश

भारतात आता आधुनिक आणि सुरक्षित प्रवास दस्तऐवज प्रणालीकडे मोठे पाऊल टाकण्यात आले आहे. भारतात अखेर E-Passport ची सुरुवात झाली आहे. या पासपोर्टसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया देखील अतिशय सोपी आहे. पण यासाठी काही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

भारतात चिपयुक्त E-Passport ची सुरुवात! कशी वाढणार नागरिकांची सुरक्षा? अर्ज करण्यासाठी फॉलो करा सोप्या स्टेप्स

भारतात चिपयुक्त E-Passport ची सुरुवात! कशी वाढणार नागरिकांची सुरक्षा? अर्ज करण्यासाठी फॉलो करा सोप्या स्टेप्स

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विस्तार
  • भारतात चिपयुक्त ई-पासपोर्ट जारी करण्यास सुरुवात झाली असून प्रवास अधिक सुरक्षित होणार आहे.
  • ई-पासपोर्टमधील डिजिटल चिपमुळे ओळख पडताळणी जलद आणि बनावट पासपोर्ट रोखणे सोपे होईल.
  • नवीन पासपोर्ट किंवा रिन्यूअलसाठी अर्ज करणाऱ्या नागरिकांना ई-पासपोर्ट मिळणार असून शुल्कात कोणतीही वाढ नाही.
भारताने आधुनिक प्रवास दस्तऐवज प्रणालीकडे मोठे पाऊल टाकत चिपयुक्त ई-पासपोर्ट जारी करण्यास सुरुवात केली आहे. नवीन ई-पासपोर्टमध्ये डिजिटल सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला असून, यामुळे आंतरराष्ट्रीय प्रवासादरम्यान ओळख पडताळणी अधिक जलद, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होणार आहे. ई-पासपोर्टचे बाह्य स्वरूप पारंपरिक पासपोर्टसारखेच राहणार आहे. मात्र त्यामध्ये अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे जगभरातील विमानतळांवरील इमिग्रेशन प्रक्रिया अधिक सोपी होण्यास मदत होईल.

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ई-पासपोर्ट म्हणजे काय?

ई-पासपोर्ट म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट. यामध्ये सुरक्षित चिप आणि अँटेना बसवलेला असतो. या चिपमध्ये पासपोर्टधारकाची वैयक्तिक माहिती डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित साठवली जाते. ही माहिती पासपोर्टच्या पुस्तिकेत छापलेल्या माहितीसारखीच असते, ई-पासपोर्ट ओळखण्यासाठी पासपोर्टच्या पुढील कव्हरवर असलेले छोटे सोनेरी रंगाचे ई-पासपोर्ट चिन्ह पाहता येते. हे चिन्ह पासपोर्टमध्ये इलेक्ट्रॉनिक चिप असल्याचे दर्शवते. (फोटो सौजन्य – AI Created)

ई-पासपोर्टमुळे सुरक्षा कशी वाढणार ?

ई-पासपोर्टमुळे ओळख चोरी, बनावट कागदपत्रे आणि पासपोर्टमध्ये फेरफार करण्याच्या घटनांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे. पूर्वी केवळ छापील माहितीवर अवलंबून राहावे लागत होते. आता पासपोर्टधारकाची माहिती चिपमध्ये डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित राहणार आहे. इमिग्रेशन तपासणीवेळी अधिकृत अधिकारी चिपमधील माहिती आणि पासपोर्टवरील माहितीची इलेक्ट्रॉनिक पडताळणी करू शकतील, त्यामुळे बनावट पासपोर्ट वापरणे अधिक कठीण होईल.

ई-पासपोर्टचा वापर कसा करायचा?

ज्या विमानतळांवर ई-पासपोर्ट स्कॅनर किया ऑटोमेटेड ई-गेटची सुविधा उपलब्ध आहे, तेथे प्रवाशांना पासपोर्ट स्कॅनरवर ठेवावा लागेल. चिप इमिग्रेशन प्रणालीशी सुरक्षित संपर्क साधून प्रवाशाची ओळख जलद तपासण्यास मदत करेल.

ई-पासपोर्टसाठी कसा कराल अर्ज?

अनेक लोकांच्या मनात एकच प्रश्न आहे की, ई-पासपोर्टसाठी अर्ज कसा करावा. ई-पासपोर्टसाठी अर्ज करण्याची प्रोसेस अतिशय सोपी आहे. जर तुमच्याकडे जुना पासपोर्ट आहे आणि तो व्हॅलिड असेल तर तुम्हाला त्वरित ई-पासपोर्टसाठी अर्ज करण्याची गरज नाही. कारण एक्सपायरी तारीखपर्यंत तुम्ही तुमच्या जुन्या पासपोर्टचा वापर करू शकता. जेव्हा तुम्ही नवीन पासपोर्ट तयार कराल किंवा रिन्यूअलसाठी अर्ज कराल तेव्हा तुम्हाला ई-पासपोर्ट मिळेल.

ई-पासपोर्टसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्वीसारखीच आहे. तुम्हाला पासपोर्ट सेवा पोर्टलवर ऑनलाईन फॉर्म भरावा लागणार आहे, त्यानंतर अपॉइंटमेंट घ्यावी लागेल आणि जवळील केंद्रावर कागदपत्रांसह व्हेरिफिकेशन करावे लागेल. आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र आणि पत्त्याचा पुरावा यांसारखी कागदपत्रे अर्ज करण्यासाठी महत्त्वाची असतील. तसेच, अर्जदारांवर कोणताही गंभीर गुन्हेगारी रेकॉर्ड नसणं अत्यंत आवश्यक आहे.

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किती फी भरावी लागेल?

ई-पासपोर्ट तयार करण्यासाठी फीमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही. 36 पृष्ठांच्या सामान्य पासपोर्ट बुकलेटसाठी फी 1500 रुपये आणि 60 पृष्ठांच्या बुकलेटसाठी 2000 रुपये निश्चित आहे. जर तुम्ही तात्काळ सेवेचा पर्याय निवडला तर ही वाढून 36 पृष्ठांसाठी 3500 रुपये आणि 60 पृष्ठांसाठी 4000 रुपये होणार आहे. भारतातील कोणताही नागरिक ई-पासपोर्टसाठी अर्ज करण्यासाठी पात्र आहे.

Web Title: E passport service started in india how can you apply for this follow these steps

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Published On: Jun 27, 2026 | 08:56 AM

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