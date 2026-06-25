AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

अहिल्यानगर तालुक्यातील काष्टी येथील ‘साई सेवा ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था’ आणि ‘साई सेवा मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी’च्या संचालक मंडळाने ठेवीदारांचे पैसे परत न केल्याने जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी ‘साई सेवा बचाव कृती समिती’ने थेट पोलीस अधीक्षकांकडे धाव घेत संबंधित पतसंस्थेच्या संचालकांवर महाराष्ट्र गुंतवणूकदार हितसंरक्षण अधिनियम कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. ह्या विषयाची सखोल माहिती आणि विश्लेषण जाणून घेण्यासाठी पहा संपूर्ण व्हिडिओ. तसेच, नवीन अपडेट्स, आणि अचूक बातम्या मिळवण्यासाठी “नवराष्ट्र” चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि अपडेट्ससाठी बेल आयकॉन दाबा.
अहिल्यानगर तालुक्यातील काष्टी येथील ‘साई सेवा ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था’ आणि ‘साई सेवा मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी’च्या संचालक मंडळाने ठेवीदारांचे पैसे परत न केल्याने जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी ‘साई सेवा बचाव कृती समिती’ने थेट पोलीस अधीक्षकांकडे धाव घेत संबंधित पतसंस्थेच्या संचालकांवर महाराष्ट्र गुंतवणूकदार हितसंरक्षण अधिनियम कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. ह्या विषयाची सखोल माहिती आणि विश्लेषण जाणून घेण्यासाठी पहा संपूर्ण व्हिडिओ. तसेच, नवीन अपडेट्स, आणि अचूक बातम्या मिळवण्यासाठी “नवराष्ट्र” चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि अपडेट्ससाठी बेल आयकॉन दाबा.