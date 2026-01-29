Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

आता क्रोम स्वतः करणार ब्राउजिंग! Gemini AI मुळे ट्रिप प्लॅनपासून ईमेलपर्यंत सगळं ऑटो

गूगल क्रोममध्ये Gemini AI एजंट आता अपॉइंटमेंट बुकिंग, फॉर्म भरणे, बिल तपासणे, ट्रिप प्लॅनिंग आणि ईमेल लिहिण्यासह अनेक कामे यूजरच्या वतीने करू शकतो. ‘ऑटो ब्राउझ’ अमेरिकेत उपलब्ध.

Updated On: Jan 29, 2026 | 11:24 AM
tech (फोटो सौजन्य: social media)
  • अपॉइंटमेंट बुकिंग, ऑनलाइन फॉर्म भरणे आणि बिल तपासणे करता येईल.
  • सब्सक्रिप्शन व्यवस्थापन, खर्च अहवाल फाइल करणे आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स रिन्यू करणे शक्य.
  • नॅनो बनाना इमेज जनरेशन टूल आणि पर्सिस्टंट पॅनलसह AI एजंट नेहमी क्रोममध्ये उपलब्ध.
इंटरनेटवर काहीही शोधणे, ट्रिप प्लॅन करणे आणि ऑनलाईन कामे करणे आता अगदी सोपे झाले आहे. गूगलने आपल्या क्रोम ब्राउझरमध्ये Gemini AI असिस्टंट जोडला आहे, जो यूजरच्या वतीने वेबसाइट्स उघडू शकतो, क्लिक करू शकतो आणि अगदी मेल लिहिण्यापर्यंत मदत करतो. या नव्या ‘ऑटो ब्राउज’ फीचरमुळे ऑनलाईन शॉपिंग, अपॉइंटमेंट बुकिंग आणि ट्रिप प्लॅनिंग खूप सोपे आणि जलद झाले आहे. हे फिचर गुगल नॅनो बनाना क्रोममध्ये देखील समाकलित करते.

एआय एजंट काय काय करून शोकतो?

गुगल क्रोमच्या उपाध्यक्षा पेरीसा तब्रिज यांनी एका ब्लॉग पोस्टमध्ये स्पष्ट केले की त्यांच्या परीक्षकांनी अपॉइंटमेंट बुक करणे, ऑनलाईन फॉर्म भरणे, कर कागदपत्रे गोळा करणे, प्लम्बर आणि इलेक्ट्रिशियनकडून कोट्स मिळवणे, बिल तपासणे, खर्चाचे अहवाल दाखल करणे,सबस्क्रिप्शन व्यवस्थापित करणे आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सचे नूतनीकरण करणे अश्या अनेक विविध कामांसाठी हे फिचर वापरले जाऊ शकते. या फिचरमुळे बराच वेळ वाचतो. ते गुगलच्या पासवर्ड मॅनेजरचा वापर करून तुमच्या वतीने वेबसाइटवर साइन इन करण्यास सक्षम असेल. क्रोमचे ‘ऑटो ब्राउझ’ वैशिष्ट्य सध्या अमेरिकेतील एआय प्रो आणि एआय अल्ट्रा सदस्यांसाठी उपलब्ध आहे.गुगलच्या ट्विटवरून हे वैशिष्ट्य कसे कार्य करेल हे स्पष्टपणे दिसून येते.

‘नॅनो बनाना’ थेट क्रोममध्ये

त्याचबरोबर, गूगलचा इमेज जनरेशन टूल ‘नॅनो बनाना’ थेट क्रोममध्ये उपलब्ध होणार आहे. एआयला अशा प्रकारे प्रशिक्षित केले आहे की ते तुमच्या परवानगीशिवाय कोणताही अंतिम निर्णय घेणार नाही. तसेच, क्रोमच्या उजव्या बाजूला एक पर्सिस्टंट पॅनल असेल, ज्यामध्ये जेमिनी चॅटबॉट नेहमी उपलब्ध राहील, तुम्ही वेगवेगळ्या वेबसाइट्सवर असलात तरी.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Gemini AI एजंट कोणते काम करू शकतो?

    Ans: अपॉइंटमेंट बुकिंग, फॉर्म भरणे, बिल तपासणे, ईमेल लिहिणे आणि सब्सक्रिप्शन व्यवस्थापित करणे.

  • Que: ऑटो ब्राउझ फीचर कुठे उपलब्ध आहे?

    Ans: सध्या फक्त अमेरिकेतील AI प्रो आणि AI अल्ट्रा सदस्यांसाठी.

  • Que: नॅनो बनाना काय आहे?

    Ans: हे गूगलचे इमेज जनरेशन टूल आहे जे थेट क्रोममध्ये वापरता येईल आणि अंतिम निर्णय तुमच्या परवानगीशिवाय घेणार

