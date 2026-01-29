Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • U19 World Cup 2026 Pakistan Fate In India Hands Australia First Team To Reach Semi Finals

U19 World Cup 2026 : पाकिस्तानचे भवितव्य भारताच्या हातात! उपांत्य फेरीत पोहोचणारा ऑस्ट्रेलिया पहिला संघ

भारताचा पुढचा आणि शेवटचा सुपर ६ सामना पाकिस्तानविरुद्ध आहे. टीम इंडिया हा सामना जिंकून सेमीफायनलमध्ये सहज पोहोचू शकते. तथापि, जर भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला तर त्यांना इंग्लंडच्या सामन्यावर अवलंबून राहावे लागेल.

Updated On: Jan 29, 2026 | 11:14 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

१९ वर्षांखालील विश्वचषक आता त्याच्या अंतिम टप्प्याकडे वाटचाल करत आहे. उपांत्य फेरीसाठीची शर्यत सुरू आहे. ऑस्ट्रेलियाने वेस्ट इंडिजचा पराभव करून उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित केले आणि उपांत्य फेरीत पोहोचणारा पहिला संघ ठरला. भारत आणि पाकिस्तानसह सहा संघ उर्वरित तीन स्थानांसाठी स्पर्धा करत आहेत. भारत आणि पाकिस्तान व्यतिरिक्त, अफगाणिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड देखील उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत आहेत. चला १९ वर्षांखालील विश्वचषक उपांत्य फेरीच्या क्रमवारीवर एक नजर टाकूया:

भारत उपांत्य फेरीच्या उंबरठ्यावर

ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडप्रमाणे, भारताने सध्याच्या अंडर-१९ विश्वचषकात एकही सामना गमावलेला नाही. टीम इंडिया सुपर ६ च्या ग्रुप २ मध्ये आहे. टीम इंडिया ६ गुणांसह आपल्या ग्रुपमध्ये अव्वल आहे. भारताचा पुढचा आणि शेवटचा सुपर ६ सामना पाकिस्तानविरुद्ध आहे. टीम इंडिया हा सामना जिंकून सेमीफायनलमध्ये सहज पोहोचू शकते. तथापि, जर भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला तर त्यांना इंग्लंडच्या सामन्यावर अवलंबून राहावे लागेल. खरं तर, भारताच्या पराभवानंतर, नेट रन रेटवर निर्णय घेतला जाईल. तथापि, टीम इंडियाचा नेट रन रेट (+३.३३७) इंग्लंड (+१.९८९) आणि पाकिस्तान (+१.४८४) पेक्षा खूपच चांगला आहे.

IND vs NZ : पराभवानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने केले मोठे विधान, सांगितले कोणत्या टप्प्यावर सामना हातातून निसटला?

पाकिस्तानचे भवितव्य भारताच्या हातात

१९ वर्षांखालील विश्वचषकात पाकिस्तानचे भवितव्य भारतावर अवलंबून आहे. जरी पाकिस्तानने टीम इंडियाविरुद्ध विजय मिळवला तरी त्यांना उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळवण्यासाठी वाट पहावी लागेल. भारत आणि इंग्लंडचे प्रत्येकी ६ गुण आहेत, तर पाकिस्तान सध्या ४ गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. इंग्लंडचा न्यूझीलंडविरुद्धचा अंतिम सामना अजूनही सुरू आहे. परिणामी, पाकिस्तान अनिश्चित स्थितीत आहे. उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत राहण्यासाठी त्यांना केवळ भारताविरुद्ध विजय मिळवावाच लागणार नाही तर त्यांचा नेट रन रेट देखील सुधारावा लागेल.

इंग्लंडचा सुपर सिक्समधील शेवटचा सामना न्यूझीलंडविरुद्ध आहे, जो संघ आधीच स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. जर इंग्लंडने आपला विजयी सिलसिला कायम ठेवला आणि न्यूझीलंडला हरवले तर त्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळेल. तथापि, जर त्यांनी त्यांचा अंतिम सामना गमावला तर मुद्दा नेट रन रेटवर येईल. पाकिस्तान आणि इंग्लंडच्या नेट रन रेटमध्ये फारसा फरक नाही.

ऑस्ट्रेलियाने गट १ मधून आधीच उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे, त्यामुळे उर्वरित तीन संघांपैकी फक्त एकच संघ बाद फेरीत पोहोचू शकेल. अफगाणिस्तान, श्रीलंका आणि वेस्ट इंडिजचे प्रत्येकी ४ गुण आहेत. वेस्ट इंडिजने त्यांचे सर्व सामने खेळले आहेत. अफगाणिस्तानचा पुढचा सामना आयर्लंडविरुद्ध आहे, तर श्रीलंकेचा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आहे. वेस्ट इंडिजची उपांत्य फेरीत पोहोचण्याची शक्यता खूपच कमी आहे, कारण त्यांचा नेट रन रेट -०.४२१ आहे. तर अफगाणिस्तान आणि श्रीलंकेचा विजय उपांत्य फेरीत प्रवेश करू शकतो. जर दोन्ही संघ जिंकले किंवा हरले तर नेट रन रेटच्या आधारे एक संघ पुढील फेरीत पोहोचेल.

 

Web Title: U19 world cup 2026 pakistan fate in india hands australia first team to reach semi finals

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 11:14 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SL vs ENG : इंग्लंडविरुद्धच्या T20 मालिकेसाठी श्रीलंकेचा संघ जाहीर, विश्वचषकाच्या तयारीसाठी शेवटची संधी
1

SL vs ENG : इंग्लंडविरुद्धच्या T20 मालिकेसाठी श्रीलंकेचा संघ जाहीर, विश्वचषकाच्या तयारीसाठी शेवटची संधी

IND vs PAK U19 : U19 World Cup 2026 मधील मोठा सामना, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील मॅच कधी, कुठे पाहायची?
2

IND vs PAK U19 : U19 World Cup 2026 मधील मोठा सामना, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील मॅच कधी, कुठे पाहायची?

IND vs NZ : पराभवानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने केले मोठे विधान, सांगितले कोणत्या टप्प्यावर सामना हातातून निसटला?
3

IND vs NZ : पराभवानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने केले मोठे विधान, सांगितले कोणत्या टप्प्यावर सामना हातातून निसटला?

ऑस्ट्रेलियन संघाला मिळाली नवी कर्णधार! Alyssa Healy ची जागा घेणार ही खेळाडू, भारताविरुद्ध संघ जाहीर
4

ऑस्ट्रेलियन संघाला मिळाली नवी कर्णधार! Alyssa Healy ची जागा घेणार ही खेळाडू, भारताविरुद्ध संघ जाहीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
U19 World Cup 2026 : पाकिस्तानचे भवितव्य भारताच्या हातात! उपांत्य फेरीत पोहोचणारा ऑस्ट्रेलिया पहिला संघ

U19 World Cup 2026 : पाकिस्तानचे भवितव्य भारताच्या हातात! उपांत्य फेरीत पोहोचणारा ऑस्ट्रेलिया पहिला संघ

Jan 29, 2026 | 11:14 AM
अमेझॉनचे दोन नवीन स्मार्ट डिस्प्ले लाँच! तापमान ओळखण्यासाठी पडेल उपयोगी, जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

अमेझॉनचे दोन नवीन स्मार्ट डिस्प्ले लाँच! तापमान ओळखण्यासाठी पडेल उपयोगी, जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

Jan 29, 2026 | 11:06 AM
सहकारांशी भावनिक नाते सांभाळणारा नेता; अजित पवार यांच्या निधनाने पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीला धक्का

सहकारांशी भावनिक नाते सांभाळणारा नेता; अजित पवार यांच्या निधनाने पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीला धक्का

Jan 29, 2026 | 11:03 AM
Ajit Pawar Funeral : बारामतीत लाखोंच्या संख्येने लोटला जनसमुदाय; थोड्याच वेळात होणार अंत्यसंस्कार

Ajit Pawar Funeral : बारामतीत लाखोंच्या संख्येने लोटला जनसमुदाय; थोड्याच वेळात होणार अंत्यसंस्कार

Jan 29, 2026 | 11:03 AM
Ajit Pawar Plane Crash: मुख्यमंत्रीपदाच्या अपूर्ण स्वप्नांसह अजितदादांचा जगाला निरोप! काका करू शकले असतं स्वप्नं पूर्ण पण…

Ajit Pawar Plane Crash: मुख्यमंत्रीपदाच्या अपूर्ण स्वप्नांसह अजितदादांचा जगाला निरोप! काका करू शकले असतं स्वप्नं पूर्ण पण…

Jan 29, 2026 | 11:02 AM
अपघातानंतरची ती एक घटना अन् बाईक बनली देवता, प्रसादाला चढवली जाते दारू; जाणून घ्या राजस्थानच्या अनोख्या मंदिराची रंजक कथा

अपघातानंतरची ती एक घटना अन् बाईक बनली देवता, प्रसादाला चढवली जाते दारू; जाणून घ्या राजस्थानच्या अनोख्या मंदिराची रंजक कथा

Jan 29, 2026 | 11:00 AM
29 January History: जेव्हा 2 इंजिनांची ‘जंबो ट्रेन’ पहिल्यांदा धावली अन् भारताचा नकाशाच बदलला, वाचा ‘या’ खास दिवसाचा रंजक इतिहास

29 January History: जेव्हा 2 इंजिनांची ‘जंबो ट्रेन’ पहिल्यांदा धावली अन् भारताचा नकाशाच बदलला, वाचा ‘या’ खास दिवसाचा रंजक इतिहास

Jan 29, 2026 | 10:59 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM