U19 World Cup 2026 : पाकिस्तानचे भवितव्य भारताच्या हातात! उपांत्य फेरीत पोहोचणारा ऑस्ट्रेलिया पहिला संघ

१९ वर्षांखालील विश्वचषक आता त्याच्या अंतिम टप्प्याकडे वाटचाल करत आहे. उपांत्य फेरीसाठीची शर्यत सुरू आहे. ऑस्ट्रेलियाने वेस्ट इंडिजचा पराभव करून उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित केले आणि उपांत्य फेरीत पोहोचणारा पहिला संघ ठरला. भारत आणि पाकिस्तानसह सहा संघ उर्वरित तीन स्थानांसाठी स्पर्धा करत आहेत. भारत आणि पाकिस्तान व्यतिरिक्त, अफगाणिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड देखील उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत आहेत. चला १९ वर्षांखालील विश्वचषक उपांत्य फेरीच्या क्रमवारीवर एक नजर टाकूया:
ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडप्रमाणे, भारताने सध्याच्या अंडर-१९ विश्वचषकात एकही सामना गमावलेला नाही. टीम इंडिया सुपर ६ च्या ग्रुप २ मध्ये आहे. टीम इंडिया ६ गुणांसह आपल्या ग्रुपमध्ये अव्वल आहे. भारताचा पुढचा आणि शेवटचा सुपर ६ सामना पाकिस्तानविरुद्ध आहे. टीम इंडिया हा सामना जिंकून सेमीफायनलमध्ये सहज पोहोचू शकते. तथापि, जर भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला तर त्यांना इंग्लंडच्या सामन्यावर अवलंबून राहावे लागेल. खरं तर, भारताच्या पराभवानंतर, नेट रन रेटवर निर्णय घेतला जाईल. तथापि, टीम इंडियाचा नेट रन रेट (+३.३३७) इंग्लंड (+१.९८९) आणि पाकिस्तान (+१.४८४) पेक्षा खूपच चांगला आहे.
१९ वर्षांखालील विश्वचषकात पाकिस्तानचे भवितव्य भारतावर अवलंबून आहे. जरी पाकिस्तानने टीम इंडियाविरुद्ध विजय मिळवला तरी त्यांना उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळवण्यासाठी वाट पहावी लागेल. भारत आणि इंग्लंडचे प्रत्येकी ६ गुण आहेत, तर पाकिस्तान सध्या ४ गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. इंग्लंडचा न्यूझीलंडविरुद्धचा अंतिम सामना अजूनही सुरू आहे. परिणामी, पाकिस्तान अनिश्चित स्थितीत आहे. उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत राहण्यासाठी त्यांना केवळ भारताविरुद्ध विजय मिळवावाच लागणार नाही तर त्यांचा नेट रन रेट देखील सुधारावा लागेल.
With one country locked into the final four, which other sides will join them at the #U19WorldCup? 🤔 Semi-Final scenarios 👉 https://t.co/SpvxXQkRhI pic.twitter.com/NdmjU9MNt6 — ICC (@ICC) January 29, 2026
इंग्लंडचा सुपर सिक्समधील शेवटचा सामना न्यूझीलंडविरुद्ध आहे, जो संघ आधीच स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. जर इंग्लंडने आपला विजयी सिलसिला कायम ठेवला आणि न्यूझीलंडला हरवले तर त्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळेल. तथापि, जर त्यांनी त्यांचा अंतिम सामना गमावला तर मुद्दा नेट रन रेटवर येईल. पाकिस्तान आणि इंग्लंडच्या नेट रन रेटमध्ये फारसा फरक नाही.
ऑस्ट्रेलियाने गट १ मधून आधीच उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे, त्यामुळे उर्वरित तीन संघांपैकी फक्त एकच संघ बाद फेरीत पोहोचू शकेल. अफगाणिस्तान, श्रीलंका आणि वेस्ट इंडिजचे प्रत्येकी ४ गुण आहेत. वेस्ट इंडिजने त्यांचे सर्व सामने खेळले आहेत. अफगाणिस्तानचा पुढचा सामना आयर्लंडविरुद्ध आहे, तर श्रीलंकेचा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आहे. वेस्ट इंडिजची उपांत्य फेरीत पोहोचण्याची शक्यता खूपच कमी आहे, कारण त्यांचा नेट रन रेट -०.४२१ आहे. तर अफगाणिस्तान आणि श्रीलंकेचा विजय उपांत्य फेरीत प्रवेश करू शकतो. जर दोन्ही संघ जिंकले किंवा हरले तर नेट रन रेटच्या आधारे एक संघ पुढील फेरीत पोहोचेल.