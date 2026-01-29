अमेझॉनचे दोन नवीन स्मार्ट डिस्प्ले लाँच! तापमान ओळखण्यासाठी पडेल उपयोगी, जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

अमेझॉनने दोन नवीन स्मार्ट डिस्प्ले लाँच केले आहेत: इको शो १० आणि ४). दोन्ही डिव्हाइसेस अलेक्सासह येतात आणि स्क्रीन, ऑडिओ आणि सेन्सर तंत्रज्ञान एकत्र करतात. कंपनीच्या मते, हे स्मार्ट डिस्प्ले स्मार्ट होम कंट्रोल, मनोरंजन आणि दैनंदिन कार्य व्यवस्थापन सुलभकरण्यावर लक्ष केंद्रित करतात. इको शो ११ मध्ये फुल एचडी रिझोल्यूशनसह ११-इंचाचा डिस्प्ले आहे, तर इको शो ८ (जनरल ४) मध्ये एचडी रिझोल्यूशनसह ८.७-इंचाचा स्क्रीन आहे. कंपनी म्हणते की नवीन डिझाइन आणि पातळ बेझल स्क्रीन क्षेत्र मोठे वाटते. त्यामध्ये सभोवतालच्या वातावरणाशी आपोआप जुळवून घेणारे अॅम्बियंट व्हिज्युअल देखील आहेत.(फोटो सौजन्य – istock)
Samsung गॅलेक्सी झेड फ्लिप 7 ऑलिंपिक एडिशन सादर, एक्सक्लूसिव फीचर्सने सुसज्ज! जाणून घ्या किंमत
कार्यक्षमता आणि स्मार्ट वैशिष्ट्यांसाठी, दोन्ही स्मार्ट डिस्प्ले कंपनीच्या कस्टम एझेड३ प्रो चिपवर चालतात. या चिपसोबत ओमनीसेन्स नावाचा एक कस्टम सेन्सर प्लॅटफॉर्म आहे, ज्याला कंपनी अॅबियंट एआय म्हणते, यामध्ये मोशन, प्रेझेन्स आणि तापमान ओळखणे सारखी वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. उदाहरणार्थ, जेव्हा कोणी खोलीत प्रवेश करते तेव्हा ते स्वयचलितपणे सुसगत स्मार्ट लाईट्स चालू करू शकते किंवा खोलीचे तापमान वाढल्यावर एसी किंवा पंख्याशी संबंधित दिनचर्या ट्रिगर करू शकते. हे सर्व दिनचर्या अलेक्सा अॅपद्वारे सेट केले जाऊ शकतात.
ऑडिओच्या बाबतीत, दोन्ही डिव्हाइसेसमध्ये नवीन ऑडिओ आर्किटेक्चर आहे. दोन्ही डिव्हाइसेस फ्रंट फायरिंग स्टीरिओ स्पीकर्स आणि कस्टम वूफरसह येतात. कंपनीच्या मते, हे सेटअप डीप बास, स्पष्ट व्हीकल्स आणि रूम-फिलिंग ऑडिओ अनुभव देते. वापरकर्ते Amazon Music, Apple Music, Spo-tify, JioSaavn आणि Audible सारख्या प्लॅटफॉर्मवरून संगीत आणि ऑडिओ सामग्री स्ट्रीम करू शकतात. कॅमेरा आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी, दोन्ही स्मार्ट डिस्प्लेमध्ये सेंटर ऑटो फ्रेमिंग आणि नॉइज रिडक्शन तंत्रज्ञानासह १३ मेगापिक्सेल कॅमेरा आहे. हे इको डिव्हाइसेस किंवा अलेक्सा अॅप वापरकर्त्यांसह व्हिडिओ कॉलिंगला अनुमती देते.
WhatsApp च्या प्रायव्हसीवर मोठा वाद; एलोन मस्कांचा थेट आरोप – “WhatsApp सुरक्षित नाही”
याव्यतिरिक्त, ड्रॉप इन वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना त्यांच्या घराचे निरीक्षण करण्यास आणि सुसंगत सुरक्षा कॅमेरे किंवा व्हिडिओ डोअरबेल कनेक्ट करण्यास अनुमती देते जेणेकरून एकाच वेळी चार लाइव्ह फीड पाहता येतील. दोन्ही डिव्हाइसेसमध्ये मायक्रोफोन ऑफ बटण, कॅमेरा नियंत्रणे आणि अलेक्सा अॅपमध्ये व्हॉइस रेकॉर्डिंग पाहण्याचा आणि हटवण्याचा पर्याय यासह नियंत्रणांचे अनेक स्तर आहेत.