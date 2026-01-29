Today’s Share market: अर्थसंकल्पापूर्वी बाजार डगमगला! गुंतवणूकदार टाकतायंत सावध पावले; जाणून घ्या आजचे बाजारभाव 

Today’s Share market: भारतीय शेअर बाजार अस्थिरता अनुभवत आहे. गुरुवार, २९ जानेवारी २०२६ रोजी फ्लॅट उघडल्यानंतर, विक्रीच्या दबावाखाली बाजार लाल झाला. सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही घसरले, जे अर्थसंकल्पापूर्वी गुंतवणूकदारांमध्ये सावधगिरीचे वातावरण दर्शवते. गुरुवारी व्यवहाराच्या सुरुवातीला भारतीय देशांतर्गत शेअर बाजार खूपच अस्थिर होता. बाजार तुलनेने फ्लॅट उघडला, परंतु गुंतवणूकदारांनी केलेल्या नफा वसुलीमुळे बेंचमार्क निर्देशांक लवकरच खाली आला. सुरुवातीच्या व्यवहारादरम्यान सेन्सेक्स २४८.४८ अंकांनी किंवा ०.३० टक्के घसरून ८२,०९६.२० वर पोहोचला. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय शेअर बाजार निफ्टी देखील घसरला, ६३.५० अंकांनी किंवा ०.२५ टक्के घसरून २५,२७९.२५ वर पोहोचला. ही घसरण विशेषतः महत्त्वाची आहे कारण निफ्टी आता २५,३०० च्या मानसिक पातळीच्या खाली व्यवहार करत आहे.
आजच्या घसरणीने बुधवारच्या प्रभावी तेजीला ब्रेक लावला आहे. बुधवारी बाजारात जोरदार खरेदी झाली, ३० शेअर्सचा बीएसई सेन्सेक्स ४८७.२० अंकांनी वाढून ८२,३४४.६८ वर बंद झाला. ५० शेअर्सचा निफ्टी १६७.३५ अंकांनी वाढून २५,३४२.७५ वर पोहोचला. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की कालच्या वाढीनंतर, तांत्रिक सुधारणा आणि नफा-वसुलीने आज बाजारात वर्चस्व गाजवले, ज्यामुळे निर्देशांक लाल रंगात घसरला.
२०२६ चा आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प देखील या बाजारातील घसरणीमागे एक प्रमुख कारण मानला जात आहे. गुंतवणूकदार बजेटपूर्वी मोठे दावे करणे टाळत आहेत आणि वाट पाहा आणि पहा अशी रणनीती स्वीकारत आहेत. बजेटच्या घोषणा, कर रचनेतील बदल आणि राजकोषीय तूट लक्ष्यांबाबत बाजारात अनिश्चितता कायम आहे. अमर उजालातील एका वृत्तानुसार, व्यापारी समुदाय आता बजेटच्या ब्रेकिंग अपडेट्सवर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करत आहे, जे बाजाराची भविष्यातील दिशा ठरवेल.
शेअर बाजार मंदावलेला असताना, सराफा बाजारात प्रचंड तेजी दिसून येत आहे. आज सोने आणि चांदीच्या किमतींनी मागील सर्व विक्रम मोडले आहेत, गगनाला भिडले आहेत. ताज्या आकडेवारीनुसार, चांदीच्या किमती प्रति किलोग्राम ₹१५,००० ने वाढल्या आहेत, ज्यामुळे त्याची किंमत प्रति किलोग्राम ₹३.८५ लाखांच्या पुढे गेली आहे. सोन्याच्या किमतीतही ₹५,००० ची लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे. सुरक्षित संपत्ती म्हणून मौल्यवान धातूंच्या वाढत्या मागणीमुळे त्यांच्या किमती नवीन उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत.
बाजारपेठेतील विक्रीच्या दबावामुळे अनेक समभागांमध्ये मोठी घसरण दिसून आली. हेरिटेज समभाग ८ टक्क्यांहून अधिक घसरले. फाइव्ह स्टार बिझनेस ५.५५ टक्क्यांनी घसरले. वैभव ग्लोबल समभाग जवळपास ५ टक्क्यांनी घसरले. रिलायन्स पॉवर, सेगिलिटी इंडिया आणि एसबीआय लाईफ इन्शुरन्सही ३ टक्क्यांहून अधिक घसरले, तर मोतीलाल ओसवाल फायनान्स जवळपास ५ टक्क्यांनी घसरले.