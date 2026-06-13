Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Videos »
  • Shambhuraj Desai If I Am Not To Come Join Then Which Vehicle Should I Board Shambhuraj Desais Pointed Dig At The Mahayuti

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Updated On: Jun 13, 2026 | 03:47 PM IST
जाहिरात
सारांश

सातारा सांगली विधानपरिषदेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी आता सुरू आहे. परंतु यामध्ये महायुतीमध्ये सर्वकाही अल्बेला आहे असं दिसत नाही. माहितीचे घटक पक्ष राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या दोन्ही पक्ष कुठेतरी नाराज असल्याची जोरदार चर्चा सुरू होती.

Follow Us:
विस्तार

 

 

सातारा सांगली विधानपरिषदेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी आता सुरू आहे. परंतु यामध्ये महायुतीमध्ये सर्वकाही अल्बेला आहे असं दिसत नाही. माहितीचे घटक पक्ष राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या दोन्ही पक्ष कुठेतरी नाराज असल्याची जोरदार चर्चा सुरू होती.या चर्चेला अखेर आज पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या विधानानंतर बळ मिळालेला आहे. पालकमंत्री शंभूराजे देसाई हे आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेण्यासाठी दर्या गावी आले असताना त्यांच्यामध्ये जवळपास एक तास कमरा बंद चर्चा झाली. या चर्चेनंतर पत्रकारांशी बोलत असताना शंभूराजे देसाई यांनी भाजपाच्या सध्याच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने कोणत्याही बैठकांना शिवसेनेला विचारात घेतल्या जात नसल्याचे त्यांनी बोलून दाखवले.यावेळी बोलत असताना शंभूराज देसाई म्हणाले सध्याच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये आमची अवस्था येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू अशी झालेली आहे. तर आम्हाला जर कोणत्याही बैठकांचं निमंत्रणच नाही तर आम्ही मग कोणत्या गाडीत बसायचं असा सवाल यावेळी त्यांनी उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी खेडेगावात प्रचलित असलेल्या म्हणीचा संदर्भ देत येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू अशी महायुती मध्ये अवस्था असल्याचं बोलून दाखवलं.

Follow Us:
विस्तार

 

 

सातारा सांगली विधानपरिषदेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी आता सुरू आहे. परंतु यामध्ये महायुतीमध्ये सर्वकाही अल्बेला आहे असं दिसत नाही. माहितीचे घटक पक्ष राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या दोन्ही पक्ष कुठेतरी नाराज असल्याची जोरदार चर्चा सुरू होती.या चर्चेला अखेर आज पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या विधानानंतर बळ मिळालेला आहे. पालकमंत्री शंभूराजे देसाई हे आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेण्यासाठी दर्या गावी आले असताना त्यांच्यामध्ये जवळपास एक तास कमरा बंद चर्चा झाली. या चर्चेनंतर पत्रकारांशी बोलत असताना शंभूराजे देसाई यांनी भाजपाच्या सध्याच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने कोणत्याही बैठकांना शिवसेनेला विचारात घेतल्या जात नसल्याचे त्यांनी बोलून दाखवले.यावेळी बोलत असताना शंभूराज देसाई म्हणाले सध्याच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये आमची अवस्था येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू अशी झालेली आहे. तर आम्हाला जर कोणत्याही बैठकांचं निमंत्रणच नाही तर आम्ही मग कोणत्या गाडीत बसायचं असा सवाल यावेळी त्यांनी उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी खेडेगावात प्रचलित असलेल्या म्हणीचा संदर्भ देत येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू अशी महायुती मध्ये अवस्था असल्याचं बोलून दाखवलं.

Web Title: Shambhuraj desai if i am not to come join then which vehicle should i board shambhuraj desais pointed dig at the mahayuti

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 13, 2026 | 03:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

kalyan News: कल्याणच्या वालधुनीत उभारणार भव्य आंतरराष्ट्रीय महाबोधी संकुल; सांस्कृतिक-धार्मिक विकासाला चालना
1

kalyan News: कल्याणच्या वालधुनीत उभारणार भव्य आंतरराष्ट्रीय महाबोधी संकुल; सांस्कृतिक-धार्मिक विकासाला चालना

एनडीए बैठकीत एकनाथ शिंदे यांचे वाढते महत्त्व अधोरेखित; मोदींच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडण्याची मिळाली संधी
2

एनडीए बैठकीत एकनाथ शिंदे यांचे वाढते महत्त्व अधोरेखित; मोदींच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडण्याची मिळाली संधी

Eknath Shinde: महाराष्ट्राच्या प्रगतीत मोदींचा सिंहाचा वाटा; एकनाथ शिंदेंकडून पंतप्रधानांचे अभिनंदन
3

Eknath Shinde: महाराष्ट्राच्या प्रगतीत मोदींचा सिंहाचा वाटा; एकनाथ शिंदेंकडून पंतप्रधानांचे अभिनंदन

Satara Politics: सातारकरांच्या स्वाभिमानासाठी अभयसिंह जगतापांना साथ द्या; महाविकास आघाडीची मतदारांना साद
4

Satara Politics: सातारकरांच्या स्वाभिमानासाठी अभयसिंह जगतापांना साथ द्या; महाविकास आघाडीची मतदारांना साद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
ADAS Technology: भारतीय रस्त्यांवर AI ची जादू! आता 15 लाखांच्या गाड्यांमध्येही मिळणार ‘आलिशान’ सुरक्षा; पाहा फीचर्स

ADAS Technology: भारतीय रस्त्यांवर AI ची जादू! आता 15 लाखांच्या गाड्यांमध्येही मिळणार ‘आलिशान’ सुरक्षा; पाहा फीचर्स

Jun 13, 2026 | 03:45 PM
Nanded Crime: ‘सक्षम ताटे हत्याकांडाला नवं वळण! मृतदेहाशी लग्न करणारी आंचल सासर सोडून गेली; आई म्हणाली- आता मी एकटीच उरले

Nanded Crime: ‘सक्षम ताटे हत्याकांडाला नवं वळण! मृतदेहाशी लग्न करणारी आंचल सासर सोडून गेली; आई म्हणाली- आता मी एकटीच उरले

Jun 13, 2026 | 03:44 PM
‘तू तुझे काम…’; Kane Williamson च्या निवृत्तीवर Virat Kohli भावुक; शेअर केली खास पोस्ट

‘तू तुझे काम…’; Kane Williamson च्या निवृत्तीवर Virat Kohli भावुक; शेअर केली खास पोस्ट

Jun 13, 2026 | 03:40 PM
निसर्गाचा अद्बभूत चमत्कार! खाली पाणी अन् एकाच वेळी आकाशात चमकताना दिसले अनेक इंद्रधनुष्य, पाहून यूजर्स थक्क; Video Viral

निसर्गाचा अद्बभूत चमत्कार! खाली पाणी अन् एकाच वेळी आकाशात चमकताना दिसले अनेक इंद्रधनुष्य, पाहून यूजर्स थक्क; Video Viral

Jun 13, 2026 | 03:32 PM
Suraj Chavan : बिग बॉस विजेता सुरज चव्हाण आता बाबा होणार! डोहाळे पुरवा… सुरजच्या पत्नीचे पार पडले डोहाळे जेवण

Suraj Chavan : बिग बॉस विजेता सुरज चव्हाण आता बाबा होणार! डोहाळे पुरवा… सुरजच्या पत्नीचे पार पडले डोहाळे जेवण

Jun 13, 2026 | 03:28 PM
जाचक अटी रद्द करून सरसकट कर्जमाफी द्या; शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी

जाचक अटी रद्द करून सरसकट कर्जमाफी द्या; शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी

Jun 13, 2026 | 03:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा