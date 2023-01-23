Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Shooter In Los Angeles A Who Kills 10 People Shoots Himself Before Police Will Catch Him Nrps

लॉस एंजेलिसमध्ये 10 जणांवर गोळ्या झाडणाऱ्याने स्वतःवर गोळी झाडली, पोलीसांनी घेरल्यानंतर गाडीमध्येच स्वत:ला संपवल!

लॉस एंजेलिसमधील मॉन्टेरी पार्कमध्ये ही घटना घडली. मॉन्टेरी पार्कमध्ये सुमारे 60,000 लोक राहतात आणि त्यापैकी बहुतेक आशियाई वंशाचे आहेत.

Updated On: Jan 08, 2026 | 03:36 PM
लॉस एंजेलिसमध्ये 10 जणांवर गोळ्या झाडणाऱ्याने स्वतःवर गोळी झाडली, पोलीसांनी घेरल्यानंतर गाडीमध्येच स्वत:ला संपवल!
Follow Us:
Follow Us:

अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया (california) राज्यातील लॉस एंजेलिस( Los Angeles)  शहरात झालेल्या हत्याकांडातील (firing) संशयित आरोपीने आत्महत्या केली आहे. पोलिसांनी घेरल्यानंतर आरोपीने व्हॅनमध्ये स्वतःवर गोळी झाडली, त्यात त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी संशयिताला शोधून काढले आणि त्याला पकडण्यासाठी गेले तेव्हा ही घटना घडली. पोलिसांनी त्याच्या व्हॅनला घेरले, परंतु पोलिसांनी त्याला पकडण्याआधीच त्याने व्हॅनमध्ये स्वतःवर गोळी झाडली.

[read_also content=”रीलच्या वेडापायी तरुणीला बसला 17 हजारांचा फटका, भररस्त्यात रिल बनवणारीला वाहतूक पोलिसांनी घडवली अद्दल! https://www.navarashtra.com/latest-news/a-girl-fined-for-doing-reel-on-road-at-gaziabad-nrps-363732.html”]

या गोळीबारात आणखी संशयित नसल्याचे लॉस एंजेलिस पोलिसांनी सांगितले आहे. मात्र, या घटनेमागचे कारण अद्याप समजू शकलेले नसून, पोलीस तपास करत आहेत. 

डान्स क्लबमध्ये केला बेछुट गोळीबर

आरोपीने काही दिवसापुर्वी लॉस एंजेलिसमधील एका डान्स क्लबमध्ये बेछुट गोळीबार केला होता. ज्यात 10 लोक ठार झाले आणि 10 जण जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लॉस एंजेलिसमधील मॉन्टेरी पार्कमध्ये ही घटना घडली होती.  मॉन्टेरी पार्कमध्ये सुमारे 60,000 लोक राहतात आणि त्यापैकी बहुतेक आशियाई वंशाचे आहेत. चंद्र नववर्ष उत्सवानिमित्त ही घटना घडली. चंद्र नववर्ष हा चीनचा मुख्य सण आहे आणि दोन दिवस चालणारा हा उत्सव शनिवारीच सुरू झाला आहे. या उत्सवानिमित्त संशयित आरोपींनी डान्स क्लबमध्ये गोळीबार करून 10 जणांची हत्या केली. विशेष म्हणजे या महिन्यात अमेरिकेत गोळीबाराची ही पाचवी घटना आहे.

यापुर्वीही झाली गोळीबाराची घटना

यापुर्वी अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. टेक्सासमधील उवाल्डे भागात शाळेत झालेल्या गोळीबारानंतरची ही सर्वात मोठी घटना असल्याच मानलं जात आहे. उवाल्डे घटनेत 21 जणांचा मृत्यू झाला. तर, याआधी नुकतच कोलोरॅडो राज्यातील स्प्रिंग नाईट क्लबमध्ये गोळीबाराची घटना घडली होती, ज्यामध्ये ५ जणांचा मृत्यू झाला होता.

Web Title: Shooter in los angeles a who kills 10 people shoots himself before police will catch him nrps

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2023 | 09:22 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
तरुणांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Indian Oil Corporation मध्ये 405 पदांसाठी भरती सुरु, शेवटची तारीख…

तरुणांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Indian Oil Corporation मध्ये 405 पदांसाठी भरती सुरु, शेवटची तारीख…

Jan 19, 2026 | 08:34 PM
Davos 2026 : ‘खुनी राजवटीला जागा नाही!’ दावोसने फाडले इराणचे निमंत्रण; परराष्ट्रमंत्री अराघचींची जागतिक नाचक्की

Davos 2026 : ‘खुनी राजवटीला जागा नाही!’ दावोसने फाडले इराणचे निमंत्रण; परराष्ट्रमंत्री अराघचींची जागतिक नाचक्की

Jan 19, 2026 | 08:33 PM
Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले

Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले

Jan 19, 2026 | 08:15 PM
Chiplun News: जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीसाठी काँग्रेसची भूमिका गुलदस्त्यात; तर राष्ट्रवादी…

Chiplun News: जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीसाठी काँग्रेसची भूमिका गुलदस्त्यात; तर राष्ट्रवादी…

Jan 19, 2026 | 08:14 PM
Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 : भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा भिडणार! महिला आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२६ चे वेळापत्रक जाहीर

Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 : भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा भिडणार! महिला आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२६ चे वेळापत्रक जाहीर

Jan 19, 2026 | 08:09 PM
Nitin Nabin: मोठी बातमी! नितीन नबीन भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष; बिनविरोध निवडीनंतर उद्या घेणार पदभार

Nitin Nabin: मोठी बातमी! नितीन नबीन भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष; बिनविरोध निवडीनंतर उद्या घेणार पदभार

Jan 19, 2026 | 08:08 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM