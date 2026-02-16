Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

मी छत्रपती संभाजी नगरचे महापौर समीर राजूरकर यांना धन्यवाद देतो,त्यांनी एका जिव्हाळ्याच्या आणि देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाला त्यांनी हात घातला आहे.

Feb 16, 2026 | 07:54 PM

मी छत्रपती संभाजी नगरचे महापौर समीर राजूरकर यांना धन्यवाद देतो,त्यांनी एका जिव्हाळ्याच्या आणि देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाला त्यांनी हात घातला आहे. छत्रपती संभाजी नगर महानगरपालिकेत 700 जन्म प्रमाणपत्र दिले गेले आहेत, त्याच्या संदर्भात पुढच्या महिन्याभरात सगळे प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यास संबंधित निर्णय झाला. आतापर्यंत फक्त 200 लोकांची नाव आरोपी म्हणून समोर आले आहेत. संभाजीनगर जिल्ह्यातील गावातील घोटाळा समोर आला असून गावाची लोकसंख्या 1300 नोंदणी झाली 3447 नोंदणी मे 2025 ते नोव्हेंबर 2025 दरम्यान झाली. त्यातील एकही नाव येथील नाही. या महानगरपालिकेत 16 हजार नाव जुन्या रेकॉर्डमध्ये वाढवण्यात आले आहेत, ते तपासण्याचे निर्देश महापौराने दिले आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रात थांबलेली तपासणी आता सुरू केली जाणार.

Feb 16, 2026 | 07:54 PM

