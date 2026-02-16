Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

मिरा-भाईंदर वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत शिपाई पदासाठी आयोजित करण्यात आलेली पोलीस भरती प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 07:36 PM

मिरा-भाईंदर वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत शिपाई पदासाठी आयोजित करण्यात आलेली पोलीस भरती प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली आहे. आयुक्तालयामार्फत एकूण 1000 शिपाई पदांसाठी ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार होती. सदर भरती प्रक्रिया सोमवार, दिनांक 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान येथे पार पडणार होती. मात्र काही अपरिहार्य कारणास्तव ही प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. नवीन वेळापत्रकानुसार आता ही भरती प्रक्रिया शनिवार, दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी त्याच ठिकाणी आयोजित करण्यात येणार आहे. संबंधित उमेदवारांनी सुधारित तारखेची नोंद घेऊन नियोजित वेळेनुसार उपस्थित राहावे, असे आवाहन पोलीस प्रशासनाने केले आहे. दरम्यान, भरती प्रक्रियेबाबतच्या पुढील सूचनांसाठी उमेदवारांनी आयुक्तालयाच्या अधिकृत माध्यमांवर लक्ष ठेवावे, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

Published On: Feb 16, 2026 | 07:36 PM





